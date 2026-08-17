Keiko Fujimori anuncia viabilidad del tren Lima-Chosica: “Por supuesto que se va a hacer”

Keiko Fujimori aseguró que el tren Lima-Chosica se ejecutará durante su administración, aunque señaló que el proyecto permanece bajo evaluación de ProInversión

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este domingo que el tren Lima-Chosica, un proyecto impulsado por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, se ejecutará durante su administración, aunque reiteró que la iniciativa se encuentra actualmente en evaluación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

La mandataria respondió durante una transmisión en vivo, ante la consulta de un usuario sobre si finalmente se concretará el proyecto, envuelto en polémica luego de que esta semana el ministro de Transportes, Rafael Rey, indicara que los trenes fueron adquiridos por la Municipalidad de Lima y no entregados como una “donación”, tal como sostuvo López Aliaga.

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“Alguien me ha preguntado si es que los trenes se van a hacer. Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en estos momentos se encuentran en ProInversión”, afirmó de manera escueta. No ofreció detalles sobre el cronograma de ejecución ni precisó una fecha para el inicio de las obras.

Rey declaró días atrás que el proyecto se encuentra “técnicamente en ProInversión” y explicó que, una vez que esta entidad concluya los estudios, corresponderá al Ejecutivo emitir una opinión técnica.

El ministro de Transportes, Rafael Rey, sostuvo que ProInversión debe concluir los estudios antes de que el Ejecutivo emita una opinión técnica sobre la viabilidad del proyecto

“Será una opinión sobre la viabilidad técnica del proyecto. Que es una necesidad que haya un transporte más fluido y rápido entre Chosica y Lima es evidente. Que esa sea la solución más adecuada, con esos activos que han sido adquiridos por el municipio de Lima, es un tema que no me toca a mí responder en este momento”, dijo.

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Incluso, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó semanas atrás que el organismo y el concesionario de la vía férrea estaban en etapa final de las negociaciones para suscribir una adenda al contrato de concesión, requisito necesario para poner en funcionamiento el tren.

“Yo he estado con la gente de Proinversión. Está próxima a firmarse una adenda del contrato y ya el ofrecimiento está garantizado. La presidenta también ha mostrado su apoyo respecto a la puesta en marcha este año del tren Lima–Chosica”, señaló.

Reggiardo mencionó además que la intención es concretar la firma lo antes posible y estimó que podría producirse en aproximadamente dos meses, aunque afirmó que las gestiones buscan adelantar ese plazo.

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“Será aproximadamente dentro de dos meses, pero queremos hacerlo antes y hay la total disposición para que se haga antes porque es lo que corresponde”, afirmó.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que ProInversión y el concesionario de la vía férrea negocian una adenda al contrato de concesión, requisito para poner en funcionamiento el servicio

Aseguró que el material ferroviario destinado al proyecto se encuentra disponible para entrar en funcionamiento y cuestionó que permanezca sin uso. “No estamos los peruanos para darnos el lujo de tener un tren de tal magnitud detenido. Está absolutamente disponible para ser utilizado, con aire acondicionado, baños, acero inoxidable, espacios para bicicletas, dos pisos, butacas, etcétera”, manifestó.

Sin “ganas de joder”

Poco antes de la transmisión en vivo de Fujimori, López Aliaga cuestionó que la jefa de Estado pidiera “paciencia” a los ciudadanos ante la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad y los escasos avances del proyecto, al que, según afirmó, respaldó en privado.

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Aseguró que el servicio ya operó anteriormente y que conserva boletos y fotografías de esa época. “Este tren ya circulaba, por si acaso. Ya había un flujo de bajada, de Chosica a Lima en las mañanas y un flujo de vuelta en las tardes. Ya funcionó. (...) Pero eso cuando es cuando hay voluntad política y no ganas de joder la vida, pues, le digo (eso) claramente”, dijo.