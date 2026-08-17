¿Quién es Chiara Ferragni, la empresaria italiana que llegó de visita al Perú junto a su pareja?

07/02/2025 (Foto de ARCHIVO) Chiara Ferragni en el photocall de la cena previa a los Premios Goya EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Chiara Ferragni es una de las figuras más reconocidas del entorno digital global y la empresaria italiana que logró transformar la exposición personal en redes sociales en un modelo de negocio millonario. Nacida en Cremona en 1987, Ferragni se convirtió en referente del fenómeno influencer gracias a su blog The Blonde Salad, lanzado en 2009, y a su capacidad para convertir la moda y la vida cotidiana en contenido de alto valor comercial. Su historia, estudiada en universidades como Harvard, es también la de una transformación de las reglas tradicionales de la industria, donde la atención digital, la gestión de marca personal y la exposición familiar pasan a ser activos empresariales.

La consolidación de su perfil internacional se apoya en la creación de empresas como TBS Crew y la marca Chiara Ferragni Collection, que abarca desde calzado hasta accesorios y líneas de ropa, y que ha establecido colaboraciones con firmas como Louis Vuitton, Chanel y Dior. Su cuenta de Instagram supera los 28 millones de seguidores, situándola entre las personalidades más influyentes de la economía digital europea, con ingresos mensuales estimados en decenas de miles de dólares y campañas publicitarias con marcas globales. La expansión de su negocio la llevó a captar inversiones de fondos como AVM Gestioni y a consolidar una estructura empresarial replicada por otros influencers en todo el mundo.

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Según La Vanguardia, el caso de Ferragni ha sido paradigmático para entender la profesionalización de las redes sociales como espacio de negocios. Desde su infancia en Cremona, marcada por la influencia de su madre, la escritora Marina Di Guardo, y su padre, el dentista Marco Ferragni, Chiara mostró interés por la moda y la comunicación visual. Su paso por la Universidad Bocconi en Milán, donde inició estudios de Derecho, coincidió con el auge de los blogs de moda y la irrupción de nuevas plataformas como Instagram. La decisión de abandonar la carrera universitaria en favor de su proyecto digital resultó decisiva para el desarrollo de su marca personal.

¿Quién es Chiara Ferragni, la empresaria italiana que llegó de visita al Perú junto a su pareja?

La estrategia de Ferragni se distingue por la integración de la vida privada como parte del contenido. La exposición de su matrimonio con el rapero Fedez, la crianza de sus hijos y la gestión de crisis personales forman parte de un relato que ha influido en la manera en que las marcas y los públicos consumen moda, estilo de vida y entretenimiento. El análisis académico de su trayectoria, como el realizado por la profesora Anat Keinan en Harvard, resalta la capacidad de Ferragni para profesionalizar la atención, diversificar productos y convertir la biografía en activo económico.

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La diversificación empresarial de Ferragni se materializó en la creación de Chiara Ferragni Collection, inicialmente centrada en calzado y luego expandida a bolsos, lencería y accesorios. Business of Fashion y HypeAuditor subrayan que la marca ha mantenido altos ingresos incluso en momentos de crisis, con presencia en cientos de puntos de venta y colaboraciones con empresas como Tod’s y Nespresso. La propiedad de la totalidad del capital de TBS Crew le permitió tener control total sobre su imagen y sus decisiones estratégicas, un rasgo que la diferencia de otras figuras públicas.

La internacionalización de Ferragni se refleja en su participación en eventos y campañas en Europa, Estados Unidos y Asia, así como en su relación con el mercado latinoamericano, fortalecida a partir de su vínculo sentimental con el ingeniero colombiano José Hernández. Viajes a destinos como España, Namibia y ahora Perú forman parte de una narrativa que combina turismo de alto poder adquisitivo, construcción de imagen y acercamiento a nuevas audiencias. La visita de Ferragni a Perú se interpreta como la apertura de una etapa en la que la empresaria busca reconstruir su reputación y ampliar su mapa de influencia.

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Chiara Ferragni, en imagen de archivo (Europa Press)

El modelo Ferragni: de Cremona a Harvard y el ascenso en la economía digital

El origen de Chiara Ferragni en una familia de clase media profesional y su educación en Cremona y Milán sentaron las bases para una trayectoria marcada por la combinación de sensibilidad estética, vocación narrativa y visión empresarial. La fundación de The Blonde Salad en 2009 supuso el punto de partida para la profesionalización del blog como plataforma de negocio. Según El País, Ferragni fue pionera en comprender que la atención en redes podía convertirse en ingresos reales, y estructuró su modelo en torno a la generación constante de contenido, la colaboración con marcas y la diversificación de productos.

El éxito de su blog llevó a la creación de TBS Crew, la agencia y empresa matriz que gestiona su presencia digital, representa a otros talentos y ofrece servicios de consultoría en marketing digital. La decisión de adquirir la totalidad de la empresa tras una etapa inicial de sociedad con su entonces pareja fue clave para consolidar su control sobre el negocio. El crecimiento de The Blonde Salad y la expansión de la marca personal de Ferragni permitieron que su caso fuera analizado en Harvard como ejemplo de transformación de la economía digital y de la profesionalización de la influencia en línea.

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Las cifras de su éxito son relevantes: en 2016, Chiara Ferragni Collection reportó ingresos superiores a los 17 millones de dólares, con presencia en más de 300 puntos de venta internacionales. Holded y Business of Fashion señalan que la rentabilidad de la marca y la integración de la vida personal como parte del contenido representan el modelo Ferragni, donde la frontera entre lo privado y lo público se diluye en beneficio del negocio. Este enfoque ha sido replicado por figuras de la moda y el entretenimiento en diferentes países y contextos.

Chiara Ferragni, en imagen de archivo (Europa Press)

La expansión de Ferragni incluye colaboraciones con marcas de lujo como Dior, Louis Vuitton, Chanel, Valentino y Mercedes-Benz, que han utilizado su imagen para conectar con públicos jóvenes y digitales. Diario de Sevilla y La Vanguardia destacan que la empresaria ha sido anfitriona e invitada especial en eventos internacionales, y que su capacidad de adaptación a diferentes mercados ha reforzado su relevancia incluso tras el surgimiento de nuevas figuras en el universo influencer.

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Imagen familiar, vida privada y relación con América Latina

La construcción del relato Ferragni ha incluido de manera sistemática la exposición de su vida familiar. La relación con Fedez, la organización de bodas y celebraciones, el nacimiento de sus hijos Leone y Vittoria y la gestión de crisis personales han sido compartidos en tiempo real con su audiencia. Hola y El País documentan que la pareja Ferragni-Fedez fue considerada una de las más admiradas en el entorno digital italiano, y que la maternidad se integró como parte central de la narrativa de éxito y compatibilidad entre vida profesional y privada.

La ruptura con Fedez, coincidente con el inicio del proceso judicial por el Pandoro Gate, agregó complejidad a la imagen pública de Ferragni. La empresaria optó por la reserva y el distanciamiento, priorizando viajes y momentos de tranquilidad fuera de Italia, mientras su exmarido ampliaba su familia con otra pareja. La nueva relación con José Hernández, ingeniero colombiano con experiencia en el sector industrial y carrera profesional propia en Milán, aportó un giro en la narrativa al alejarse del universo de la música y el espectáculo.

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15/03/2026 Chiara Ferragni, radiante y "muy libre" en la clausura del Festival de Málaga tras superar su proceso judicial. El Festival de Málaga ha bajado el telón por todo lo alto con una clausura repleta de estrellas en la alfombra roja, donde el glamour y el cine se han dado la mano una vez más. Silvia Marsó, Alfonso Bassave, Karla Sofía Gascón, Mar Flores, Juana Acosta, Patricia Montero, Almudena Cid, Andrea Duro o Dora Postigo han sido algunos de los rostros que han brillado en una noche muy especial para la industria audiovisual. Entre focos, flashes y estilismos cuidados al detalle, la gran protagonista mediática ha sido Chiara Ferragni, que ha reaparecido en España en uno de sus momentos personales más comentados, tras el mediático proceso judicial al que se ha enfrentado en Italia por el conocido 'caso Pandoro'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La presencia de Ferragni en destinos como España, Namibia y Perú refuerza la internacionalización de su imagen y la apertura hacia América Latina. Medios como RPP Noticias y Hola resaltan que el viaje a Perú, presentado en redes como “Peru for our first time”, representa la búsqueda de nuevos escenarios y la consolidación de un vínculo sentimental con Hernández, quien aporta una conexión directa con el contexto latinoamericano.

En Colombia, la presencia de Hernández y su historia personal han sido destacados por la prensa local como parte del perfil de Ferragni, que busca diversificar sus públicos y ampliar el alcance de su marca. La relación con América Latina se inscribe en una estrategia de internacionalización que excede los mercados tradicionales de la moda europea y estadounidense, y que responde a la creciente demanda de contenido aspiracional en la región.

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El Pandoro Gate: origen, desarrollo y consecuencias judiciales

El mayor desafío en la trayectoria de Chiara Ferragni surgió en 2021, cuando la empresaria fue señalada por la supuesta promoción engañosa de campañas benéficas vinculadas a la venta de dulces navideños, conocidos como pandoros. El escándalo, bautizado por la prensa como Pandoro Gate, se originó al descubrirse que las donaciones anunciadas en las campañas no estaban directamente relacionadas con las ventas, sino que habían sido realizadas previamente por la empresa colaboradora, sin conexión con la recaudación obtenida por la marca Ferragni.

El País y La Vanguardia informan que la investigación administrativa comenzó en 2021 y que la autoridad de competencia italiana impuso una multa de un millón de euros en 2024 por “práctica comercial incorrecta”. El caso evolucionó hacia una investigación penal en el tribunal de Milán, donde Ferragni enfrenta cargos por presunta estafa agravada. El proceso judicial sigue en curso, con la expectativa de un veredicto para enero de 2026, y representa el punto de inflexión más importante en la carrera de la empresaria.

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La crisis reputacional derivada del Pandoro Gate alteró la relación de Ferragni con las marcas y la audiencia. Según La Vanguardia, muchas empresas revisaron sus contratos y limitaron su vinculación con la influencer, mientras parte del público expresó desconfianza por la gestión de las campañas solidarias. Ferragni aceptó la multa administrativa, realizó donaciones adicionales por más de tres millones de euros y defendió públicamente que el error fue de comunicación y no de dolo penal.

El escándalo obligó a Ferragni a retirarse temporalmente de la vida pública, pedir disculpas y modificar la estrategia de contenido, disminuyendo la exposición de la vida familiar y privilegiando relatos de viajes, reflexión y reconstrucción personal. La empresaria reconoció ante el tribunal que atraviesa “un momento difícil”, según declaraciones recogidas por El País, y su situación se ha convertido en caso de estudio sobre los riesgos reputacionales en la economía digital.

Chiara Ferragni arrives to attend the Schiaparelli Haute Couture Spring/Summer 2026 collection show in Paris, France, January 26, 2026. REUTERS/Abdul Saboor

Presente y horizontes: reconstrucción, turismo y nuevas audiencias

En la actualidad, Chiara Ferragni mantiene su relevancia en redes sociales, aunque la influencia y la estructura empresarial se encuentran en proceso de ajuste. El viaje al Perú junto a José Hernández se interpreta como un intento de consolidar una nueva narrativa, basada en el turismo de destinos naturales, la vida de pareja adulta y el acercamiento a públicos latinoamericanos. RPP Noticias subraya que la visita puede contribuir a posicionar al Perú entre los destinos preferidos por celebridades internacionales, aunque el impacto dependerá del contenido compartido y de la reacción de la audiencia.

Las imágenes difundidas por Ferragni muestran una estética más relajada, asociada a la tranquilidad y el descanso, en contraste con los años de máxima exposición y consumo de lujo. El cambio de tono responde tanto a la necesidad de proteger a su familia y a su nueva pareja como a la estrategia de reconstrucción de imagen en un escenario de crisis judicial. El futuro del imperio Ferragni dependerá de la resolución del proceso en Milán, la respuesta de las marcas y la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias éticas de la economía influencer.

La historia de Ferragni, desde Cremona hasta Lima, pasando por Milán, Harvard y los tribunales italianos, ilustra las posibilidades y los riesgos de la profesionalización digital. La empresaria representa una generación que convirtió la vida cotidiana en negocio, institucionalizó la influencia y ahora enfrenta el desafío de sostener la relevancia en tiempos de escrutinio y transformación. La consolidación de su vínculo con América Latina abre una etapa en la que la búsqueda de nuevos horizontes y la reflexión sobre los límites de la exposición pública definirán su camino.