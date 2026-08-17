Perú
Agregar Infobae enGoogle

Keiko Fujimori defiende sus transmisiones en redes sociales: “Para mí es muy importante poder conectarme con ustedes”

La mandataria respondió a un usuario que le pidió continuar con sus transmisiones y destacó que las redes sociales le permiten comunicar las acciones del Gobierno y leer directamente las inquietudes de la ciudadanía

Keiko Fujimori
Guardar

Keiko Fujimori explicó durante una de sus transmisiones en vivo por qué decidió utilizar las redes sociales como una vía directa de comunicación con la ciudadanía. La presidenta señaló que parte del público dejó de recurrir de forma habitual a la televisión y la radio para informarse, especialmente entre los jóvenes, por lo que consideró necesario utilizar plataformas digitales para mantener contacto con sus seguidores.

La mandataria también destacó la posibilidad de leer comentarios y responder preguntas durante estas emisiones. La dinámica, según explicó, permite una comunicación diferente frente a las actividades oficiales en las que participa junto con periodistas, debido a que las preguntas y respuestas se desarrollan bajo otro formato.

PUBLICIDAD

La declaración surgió después de una pregunta de una persona que seguía la transmisión. Ante el pedido para que continúe con este tipo de contenidos, Fujimori respondió que las redes sociales constituyen una herramienta importante para comunicar las acciones del Gobierno y mantener un contacto más directo con la población.

El planteamiento de la presidenta coincide con un escenario de mayor presencia de las plataformas digitales en el consumo de medios en Perú. Un estudio citado en la información proporcionada ubica a las redes sociales como el medio con mayor nivel de consumo entre los encuestados, por encima de otras alternativas audiovisuales y tradicionales.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori destaca el contacto directo con los usuarios

Durante la transmisión, Keiko Fujimori respondió a un comentario de un usuario identificado como John, quien le pidió que continúe con sus espacios digitales. La presidenta explicó que considera importante mantener ese canal debido a los cambios en los hábitos de información de la población.

“No, por supuesto que no me voy a olvidar. Para mí es muy importante poder conectarme con ustedes, leer sus comentarios y contestar algunas de sus preguntas. John me dice: «Sigue informándonos». Por supuesto. Hoy hay personas que, con la existencia de las redes sociales, ya solo se informan, lo veo también en mis hijas y en los jóvenes, a través de estas plataformas y no necesariamente mediante los canales de televisión o la radio”, señaló Fujimori durante su transmisión en vivo.

La presidenta vinculó este formato con la posibilidad de comunicar las acciones gubernamentales mediante distintos canales. También resaltó que las transmisiones permiten recibir directamente las inquietudes de quienes participan en ellas.

“Entonces, para mí sería importante comunicar todo lo que el gobierno está haciendo a través de las diferentes formas de llegar a ustedes. Y las redes sin duda también son fundamentales. Además, así los puedo leer”, agregó.

Las redes sociales lideran el consumo de medios en Perú

Uso de redes sociales impulsa el marketing de influencia. (Foto: Agencia Andina)
Uso de redes sociales impulsa el marketing de influencia. (Foto: Agencia Andina)

Los datos incluidos en el estudio citado muestran una fuerte presencia de las plataformas digitales entre los medios consumidos por la población peruana. Las redes sociales alcanzan el 67%, mientras que el video online y la televisión nacional registran 45% cada uno.

Las aplicaciones de streaming aparecen con 40% y la televisión por cable llega al 32%. El mismo estudio señala que el video online y las aplicaciones de streaming y video bajo demanda registraron un incremento frente a la edición anterior.

La medición también incorporó otras modalidades de consumo, entre ellas el cine, las vallas publicitarias, la prensa y radio online, la radio tradicional, las revistas digitales e impresas y la prensa física.

En el caso de las actividades desarrolladas en plataformas digitales, el uso de redes sociales registra 38%. Las búsquedas en plataformas online llegan a 37%, el consumo de música online también alcanza 37% y la visualización de videos en YouTube llega a 36%. El consumo de contenidos bajo demanda mediante servicios como Netflix y Amazon Prime registra 28%.

El estudio precisa, además, una reducción de cinco puntos porcentuales en el consumo de redes sociales respecto de su edición anterior. El documento relaciona esa variación con una posible búsqueda de desconexión entre los participantes de la consulta.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriTrnsmisión en vivotelevisiónredes socialesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: dos sismos en Lima la madrugada de este domingo, según reporte del IGP del 16 de agosto de 2026

Dos sismos de baja magnitud se registraron la madrugada de este domingo en las cercanías de Chilca, Cañete, Lima, sin dejar daños reportados, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Temblor hoy en Perú EN VIVO: dos sismos en Lima la madrugada de este domingo, según reporte del IGP del 16 de agosto de 2026

Cienciano vs Deportivo Garcilaso 0-0: resumen del peleado empate en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sobraron las patadas y faltaron las buenas definiciones. Beto da Silva falló un penal y Matías Succar se fue expulsado. Al final, un punto para cada uno que sirve poco pensando en la tabla de posiciones

Cienciano vs Deportivo Garcilaso 0-0: resumen del peleado empate en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Naldy Saldaña se lanza como solista con ‘Aprendí’ y divide a sus seguidores: entre el apoyo y los cuestionamientos

La exintegrante de ‘La Bella Luz’ presentó su primer tema como artista independiente y, mientras una parte del público celebra su decisión, otra pone en duda su denuncia contra César Sánchez Chavesta

Naldy Saldaña se lanza como solista con ‘Aprendí’ y divide a sus seguidores: entre el apoyo y los cuestionamientos

¿Quién es Chiara Ferragni, la empresaria italiana que llegó de visita al Perú junto a su pareja?

La influencer enfrenta una crisis judicial y de reputación tras el escándalo del Pandoro Gate. Con una nueva pareja y el foco en América Latina, explora el Perú mientras busca un cambio de imagen pública

¿Quién es Chiara Ferragni, la empresaria italiana que llegó de visita al Perú junto a su pareja?

Keiko Fujimori menciona otra vez el plan Bukele al referirse al pedido de facultades contra el crimen

La mandataria señaló que su Gobierno prepara “medidas fuertes” para reforzar las instituciones y mejorar la coordinación en la lucha contra la delincuencia

Keiko Fujimori menciona otra vez el plan Bukele al referirse al pedido de facultades contra el crimen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori menciona otra vez el plan Bukele al referirse al pedido de facultades contra el crimen

Keiko Fujimori menciona otra vez el plan Bukele al referirse al pedido de facultades contra el crimen

Keiko Fujimori sobre eliminación de visa de México para peruanos: “Es un proceso”

Keiko Fujimori sobre simulacro de terremoto de 8,8: “Las cifras que me tocó leer, la verdad, eran terribles”

Keiko Fujimori anuncia viabilidad del tren Lima-Chosica: “Por supuesto que se va a hacer”

Rafael López Aliaga imita el baile de Trump y el viral ‘six-seven’ durante acto partidario en Lurín

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña se lanza como solista con ‘Aprendí’ y divide a sus seguidores: entre el apoyo y los cuestionamientos

Naldy Saldaña se lanza como solista con ‘Aprendí’ y divide a sus seguidores: entre el apoyo y los cuestionamientos

¿Quién es Chiara Ferragni, la empresaria italiana que llegó de visita al Perú junto a su pareja?

Naldy Saldaña revela que ‘La Bella Luz’ no le pagó indemnización tras tres años de trabajo y contrato vigente hasta 2027

Magaly Medina sorprende al elogiar a Ethel Pozo y Julián Alexander por la química de sus videos: “Es bastante divertido”

Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

DEPORTES

Cienciano vs Deportivo Garcilaso 0-0: resumen del peleado empate en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cienciano vs Deportivo Garcilaso 0-0: resumen del peleado empate en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¿Juan Manuel Vargas planea abandonar el retiro para incorporarse al Sport Boys en el 2027 como parte del centenario ‘rosado’?

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “No nos equivocamos con las contrataciones”

Michael Hoyos destaca su aportación goleadora con Sporting Cristal y pondera la presencia de Hernán Barcos: “Nos buscamos constantemente”