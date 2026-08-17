Keiko Fujimori defiende sus transmisiones en redes sociales: “Para mí es muy importante poder conectarme con ustedes”

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Keiko Fujimori explicó durante una de sus transmisiones en vivo por qué decidió utilizar las redes sociales como una vía directa de comunicación con la ciudadanía. La presidenta señaló que parte del público dejó de recurrir de forma habitual a la televisión y la radio para informarse, especialmente entre los jóvenes, por lo que consideró necesario utilizar plataformas digitales para mantener contacto con sus seguidores.

La mandataria también destacó la posibilidad de leer comentarios y responder preguntas durante estas emisiones. La dinámica, según explicó, permite una comunicación diferente frente a las actividades oficiales en las que participa junto con periodistas, debido a que las preguntas y respuestas se desarrollan bajo otro formato.

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La declaración surgió después de una pregunta de una persona que seguía la transmisión. Ante el pedido para que continúe con este tipo de contenidos, Fujimori respondió que las redes sociales constituyen una herramienta importante para comunicar las acciones del Gobierno y mantener un contacto más directo con la población.

El planteamiento de la presidenta coincide con un escenario de mayor presencia de las plataformas digitales en el consumo de medios en Perú. Un estudio citado en la información proporcionada ubica a las redes sociales como el medio con mayor nivel de consumo entre los encuestados, por encima de otras alternativas audiovisuales y tradicionales.

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Durante la transmisión, Keiko Fujimori respondió a un comentario de un usuario identificado como John, quien le pidió que continúe con sus espacios digitales. La presidenta explicó que considera importante mantener ese canal debido a los cambios en los hábitos de información de la población.

“No, por supuesto que no me voy a olvidar. Para mí es muy importante poder conectarme con ustedes, leer sus comentarios y contestar algunas de sus preguntas. John me dice: «Sigue informándonos». Por supuesto. Hoy hay personas que, con la existencia de las redes sociales, ya solo se informan, lo veo también en mis hijas y en los jóvenes, a través de estas plataformas y no necesariamente mediante los canales de televisión o la radio”, señaló Fujimori durante su transmisión en vivo.

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La presidenta vinculó este formato con la posibilidad de comunicar las acciones gubernamentales mediante distintos canales. También resaltó que las transmisiones permiten recibir directamente las inquietudes de quienes participan en ellas.

“Entonces, para mí sería importante comunicar todo lo que el gobierno está haciendo a través de las diferentes formas de llegar a ustedes. Y las redes sin duda también son fundamentales. Además, así los puedo leer”, agregó.

Las redes sociales lideran el consumo de medios en Perú

Uso de redes sociales impulsa el marketing de influencia. (Foto: Agencia Andina)

Los datos incluidos en el estudio citado muestran una fuerte presencia de las plataformas digitales entre los medios consumidos por la población peruana. Las redes sociales alcanzan el 67%, mientras que el video online y la televisión nacional registran 45% cada uno.

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Las aplicaciones de streaming aparecen con 40% y la televisión por cable llega al 32%. El mismo estudio señala que el video online y las aplicaciones de streaming y video bajo demanda registraron un incremento frente a la edición anterior.

La medición también incorporó otras modalidades de consumo, entre ellas el cine, las vallas publicitarias, la prensa y radio online, la radio tradicional, las revistas digitales e impresas y la prensa física.

En el caso de las actividades desarrolladas en plataformas digitales, el uso de redes sociales registra 38%. Las búsquedas en plataformas online llegan a 37%, el consumo de música online también alcanza 37% y la visualización de videos en YouTube llega a 36%. El consumo de contenidos bajo demanda mediante servicios como Netflix y Amazon Prime registra 28%.

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El estudio precisa, además, una reducción de cinco puntos porcentuales en el consumo de redes sociales respecto de su edición anterior. El documento relaciona esa variación con una posible búsqueda de desconexión entre los participantes de la consulta.