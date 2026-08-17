Naldy Saldaña se lanza como solista con ‘Aprendí’ y divide a sus seguidores: entre el apoyo y los cuestionamientos

Naldy Saldaña debutó como solista con la canción 'Aprendí' y publicó el tema en televisión y en plataformas digitales.

Guardar

Naldy Saldaña dio el paso que muchos esperaban y otros cuestionan: se lanzó como solista con su primera canción, ‘Aprendí’, un tema que estrenó en televisión el sábado 15 de agosto durante su aparición en ‘El Reventonazo de la Chola’ y que publicó en sus plataformas digitales horas después. La excantante de la orquesta ‘La Bella Luz’ acompañó el lanzamiento con un video en redes sociales en el que habló de sus sueños de infancia y anunció que su historia, de ahora en adelante, se cuenta a través de la música.

La reacción del público fue inmediata y partida en dos, ya que el estreno ocurre mientras la investigación fiscal contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación, sigue su curso en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho.

PUBLICIDAD

Saldaña fue clara al respecto: su debut artístico no implica que haya abandonado la búsqueda de justicia. Pero la velocidad del lanzamiento —apenas semanas después de que el caso se hiciera público— encendió el debate en redes sobre sus verdaderas intenciones.

‘Aprendí’: el mensaje de una canción lanzada en días

El tema fue interpretado por primera vez en televisión ante Ernesto Pimentel, quien la recibió con aprobación. “¡Qué bonita está la canción!”, comentó el conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ tras escucharla. La letra habla de haber aprendido a soportar los desprecios, las lágrimas, la falsedad y la soledad, elementos que la propia Saldaña vinculó a su experiencia reciente sin señalar directamente a ninguna persona.

PUBLICIDAD

Naldy Saldaña, excantante de 'La Bella Luz', publicó un video en sus redes sociales contando cómo la música ha sido testigo de cada momento, bueno y malo, que ha vivido a lo largo de su vida. De esta manera anuncia su regreso a los escenarios como artista independiente. Video: Instagram Naldy Saldaña

En su publicación en redes, la cantante explicó el proceso detrás del lanzamiento. “Detrás de esta canción hay muchísimo más de lo que se ve. Hacerla realidad y tenerla lista en tan poco tiempo, días para ser exactos, ha sido todo un reto, pero también ha sido una manera de recordarme que los sueños no se abandonan, aunque a veces el camino cambie. Sigo aquí. Sigo luchando. Sigo creyendo en mi música”, escribió.

En el video que acompañó el anuncio de su debut, Saldaña habló de sus raíces. “La música ha sido testigo de todos mis momentos, buenos, malos. Aquella niña que soñaba con cantar en distintos escenarios, creció. Hoy no solo salgo adelante como artista, sino como una mujer que eligió no rendirse. Mi camino comienza ahora”, expresó. En otra historia de Instagram añadió: “Dicen que la música sana y hoy entiendo más que nunca por qué”.

PUBLICIDAD

El mensaje a ‘La Bella Luz’ y la exigencia de justicia que no abandona

Durante su entrevista en ‘El Reventonazo de la Chola’, Saldaña fue consultada sobre la situación que atraviesa la orquesta que la vio crecer durante tres años. Su respuesta sorprendió por su tono conciliador. “Lamento mucho lo que está sucediendo. Que sigan haciendo música, haciendo bailar a su público, así como lo haré yo”, afirmó. Luego añadió una pregunta que dejó en el aire: “Les preguntaría a ‘La Bella Luz’ por qué no actuaron cuando yo se los pedí, quizá puedan hacerlo más adelante y les deseo lo mejor”.

La cantante también reiteró que su carrera artística y su proceso judicial van en paralelo. “Yo siempre he pedido justicia para la persona que me ha hecho daño y agradezco a las personas que me están apoyando”, declaró en el programa.

PUBLICIDAD

En una sincera entrevista en 'El Reventonazo de la Chola', Naldy Saldaña, exvocalista de la orquesta 'La Bella Luz' revela los motivos de su salida. Cuenta que, tras tres años de trabajo, no recibió ninguna indemnización económica, a pesar de tener un contrato vigente. Video: América TV / El Reventonazo de la Chola

Saldaña también reflexionó sobre la música como herramienta de superación: “Creo que en la vida tenemos lecciones para hacer mejor las cosas, para poder demostrar de lo que somos y lo que sabemos hacer. Que la música hable por nosotros. Creo que es la mejor manera de salir adelante”, indicó.

Las reacciones divididas: apoyo masivo y acusaciones de haber planeado todo

El lanzamiento generó dos corrientes de opinión bien definidas en los comentarios de sus publicaciones. Una parte del público celebró la decisión con mensajes de aliento: “El Perú está contigo, no te dejes vencer”, “Eres grande, Naldy”, “Renaciendo como la gran mujer que eres”, “Estamos contigo” y “Muchos éxitos en esta nueva etapa de tu vida” fueron algunos de los mensajes de respaldo.

PUBLICIDAD

La otra corriente fue más dura y cuestionó la rapidez del lanzamiento. “Todo lo tenía planeado desde el día 0, ¡qué bien te salió tu jugada!”, escribió un usuario. Otro apuntó: “Era puro show para lanzarse como solista”. Varios comentarios pusieron en duda la veracidad de su denuncia: “Ya no te creen, ¿y dónde quedó tu trauma?”, “Ni un mes y ya como solista con canción y todo”, “Qué tal dramatismo hiciste para ser solista”. Algunos fueron más directos: “Todo fue un show entonces”.

Naldy Saldaña confirmó en 'El Reventonazo de la Chola' que 'La Bella Luz' no le pagó indemnización tras su salida de la orquesta.

En los comentarios de la canción ‘Aprendí’, las reacciones siguieron el mismo patrón. “Qué coincidencia”, escribió un usuario. Otro señaló: “Regresará a alguna agrupación pronto, como solista no creo que logre mucho”. Frente a esos mensajes, sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo: “La Princesita de la cumbia nunca deja de brillar y de sorprender con su voz y su talento”, “Muchos éxitos en esta nueva etapa” y “Brilla siempre”.

PUBLICIDAD

La investigación fiscal contra Sánchez Chavesta continúa activa. El acusado declaró ante la Depincri el viernes 14 de agosto, pero no ha emitido declaraciones públicas sobre el fondo de la denuncia.