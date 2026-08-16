Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cienciano llega con tres puntos y ubicado en el decimosexto puesto tras cuatro presentaciones, mientras que Deportivo Garcilaso suma nueve unidades y se mantiene en la parte alta de la tabla. La transmisión estará a cargo de L1 Max y también se verá vía L1 Play.

El clásico cusqueño entre Cienciano y Deportivo Garcilaso se jugará desde las 18:30 (hora local) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, un recinto con capacidad para 45.065 espectadores.

19:57 hs

Cómo llega el Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso afrontará el duelo ante Cienciano desde la parte alta del Clausura 2026: suma nueve puntos, viene de ganar 2-0 a Deportivo Moquegua y jugará el domingo 16 de agosto a las 18:30 en el Inca Garcilaso.

Deportivo Garcilaso afrontará el clásico cusqueño ante Cienciano en un momento favorable dentro del Torneo Clausura 2026. El equipo se ubica en la zona alta de la tabla con nueve puntos y sostiene una secuencia positiva que respaldó en la fecha anterior.

En su último compromiso, Garcilaso se impuso 2-0 a Deportivo Moquegua, un resultado que confirmó el presente del plantel. El conjunto dirigido por Lisandro Greppo encadenó tres triunfos en sus cuatro presentaciones más recientes del certamen local.

En ese tramo, el cuadro cusqueño registró nueve tantos a favor y recibió tres, con un equilibrio que se reflejó tanto en el funcionamiento defensivo como en su capacidad de resolución en ataque.

El partido frente a Cienciano se disputará el domingo 16 de agosto de 2026, desde las 18:30 (hora local), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.