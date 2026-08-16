Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El clásico cusqueño entre Cienciano y Deportivo Garcilaso se jugará desde las 18:30 (hora local) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, un recinto con capacidad para 45.065 espectadores.
Cienciano llega con tres puntos y ubicado en el decimosexto puesto tras cuatro presentaciones, mientras que Deportivo Garcilaso suma nueve unidades y se mantiene en la parte alta de la tabla. La transmisión estará a cargo de L1 Max y también se verá vía L1 Play.
Cómo llega el Deportivo Garcilaso
Deportivo Garcilaso afrontará el duelo ante Cienciano desde la parte alta del Clausura 2026: suma nueve puntos, viene de ganar 2-0 a Deportivo Moquegua y jugará el domingo 16 de agosto a las 18:30 en el Inca Garcilaso.
Deportivo Garcilaso afrontará el clásico cusqueño ante Cienciano en un momento favorable dentro del Torneo Clausura 2026. El equipo se ubica en la zona alta de la tabla con nueve puntos y sostiene una secuencia positiva que respaldó en la fecha anterior.
En su último compromiso, Garcilaso se impuso 2-0 a Deportivo Moquegua, un resultado que confirmó el presente del plantel. El conjunto dirigido por Lisandro Greppo encadenó tres triunfos en sus cuatro presentaciones más recientes del certamen local.
En ese tramo, el cuadro cusqueño registró nueve tantos a favor y recibió tres, con un equilibrio que se reflejó tanto en el funcionamiento defensivo como en su capacidad de resolución en ataque.
El partido frente a Cienciano se disputará el domingo 16 de agosto de 2026, desde las 18:30 (hora local), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
Cómo llega Cienciano<b> </b>
Cienciano afrontará el duelo ante Deportivo Garcilaso por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con dos caras bien definidas: entusiasmo por su último golpe internacional y presión por un arranque flojo en la competencia doméstica.
En la tabla del Clausura, el conjunto cusqueño aparece en el decimosexto puesto, con apenas tres unidades en cuatro presentaciones. El recorrido reciente dejó tropiezos ante FBC Melgar (3-1) y Juan Pablo II (2-0) en el inicio, una victoria en casa frente a Universitario (2-0) y una derrota ajustada contra Alianza Atlético en la jornada anterior.
La escena cambia en la Copa Sudamericana. Cienciano llega fortalecido en lo anímico tras una goleada de 6-1 sobre Botafogo en la ida de los octavos de final, un resultado que elevó la confianza del plantel pese a su irregularidad en el torneo local.
Cienciano vs Deportivo Garcilaso: las probables alineaciones
El cuadro del ‘Papá’ saltaría la cancha con Ítalo Espinoza en el arco; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín y Marcos Martinich en la línea defensiva; Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Juan Romagnoli, Neri Bandiera serían los volante; Matías Succar como únido delantero.
Por su parte, Deportivo Garcilaso lo haría con Patrick Zubczuk en portería; Erick Canales, Agustín Gómez, Xavi Moreno, Aldair Salazar como la última línea defensiva ; Agustín Gonzales, Carlos Ramos, Kevin Sandoval en el mediocampo; Beto da Silva, Francisco Arancibia y Christopher Olivares.
Hora de Cienciano vs Deportivo Garcilaso
El duelo entre Cienciano y Deportivo Garcilaso está programado para las 18:30 horas de este domingo 16 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto con capacidad para 45.065 espectadores.
El cotejo corresponde a la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 y se perfila como uno de los atractivos de la fecha. El conjunto imperial ocupa el tercer puesto de la tabla, mientras que Deportivo Garcilaso marcha séptimo tras dos victorias al hilo.
Cienciano vs Deportivo Garcilaso: dónde ver el partido
Cienciano y Deportivo Garcilaso jugarán este domingo 16 de agosto el clásico cusqueño por la fecha cinco del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión irá por L1 Max y también estará disponible en L1 Play.
El duelo llega con antecedentes recientes: Cienciano viene de un 6-1 ante Botafogo en la Copa Sudamericana, mientras que Garcilaso ganó 2-0 a CD Moquegua y también sumó un triunfo frente a ADT.
El encuentro se disputará en el Inca Garcilaso de la Vega, con capacidad para 45.065 espectadores. Cienciano llega a esta jornada ubicado tercero en la tabla, tras una derrota ante Alianza Atlético y una victoria frente a Universitario; Deportivo Garcilaso aparece séptimo.