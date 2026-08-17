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¿Juan Manuel Vargas planea abandonar el retiro para incorporarse al Sport Boys en el 2027 como parte del centenario ‘rosado’?

Durante una conversación con Christian Cueva, en la última edición de ‘La Parrilla del Loco’, el otrora lateral peruano se animó a coquetear con la posibilidad de sumarse al proyecto centenario de la ‘misilera’

Juan Manuel Vargas fue reconocido como uno de los laterales más imponentes de la última época de la selección peruana. - Crédito: EFE
Juan Manuel Vargas fue reconocido como uno de los laterales más imponentes de la última época de la selección peruana. - Crédito: EFE
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Juan Manuel Vargas, de una manera intempestiva, se alejó del fútbol en activo tras un desangelado paso por Universitario de Deportes. No anunció su retiro como tal, pero con el simple hecho de desmarcarse en silencio y sin reflectores lo dio a entender.

Aunque el ‘Loco’ lleva más de un lustro alejado de las canchas, existe ocasiones en que piensa cómo hubiera sido si se mantenía vigente. En medio de esa incertidumbre, Christian Cueva lo animó a replantear su postura de retirado e incluso le sugirió la opción de integrarse al Sport Boys para el año de su centenario en el 2027.

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Juan Manuel Vargas, en algún momento de su carrera, pudo jugar por Sport Boys. Crédito: La parrilla del loco
Juan Manuel Vargas, en algún momento de su carrera, pudo jugar por Sport Boys. Crédito: La parrilla del loco

Vargas, ni corto ni perezoso, se promocionó a su manera delante de las cámaras de su espacio ‘La Parrilla del Loco’. Con una sonrisa pícara y llevándose la mano al corazón habló del llamativo asunto: “Ya me voy, pues. Dos meses me pongo en forma, al toque”.

Cueva, fiel a su estilo, lo incentivó a aprovechar los últimos meses del año para que recupere condición física y futbolística. Con ese consejo, Juan Manuel se ilusionó y le pidió al club del Callao, con cierta ironía, acercarse a través de un contacto directo. “¿Para el centenario? Si el que me prometió no cumplió, el Boys entonces puede”, cerró.

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El antiguo lateral peruano hace años dejó la actividad futbolística, pero animado por el centenario de la 'misilera' podría reconsiderar su postura. | VIDEO: La Parrilla del Loco

Experiencia trunca

La trayectoria de Juan Manuel Vargas pudo haber tenido un giro distinto en sus inicios. Aunque su historia está estrechamente ligada a Universitario de Deportes, existió una alternativa para que ese vínculo no se concretara.

Procedente de las calles de Magdalena del Mar, un jovencísimo Vargas fue detectado por el entrenador César Gonzales, quien decidió llevarlo al Sport Boys con la intención de que desarrollara su carrera en la institución chalaca.

Juan Manuel Vargas confesó por qué está alejado de Universitario y no asume ningún cargo en el club
Juan Manuel Vargas vivió su última experiencia como futbolista en Universitario. - Crédito: Difusión

En la ‘misilera’, la dirigencia quedó impactada por el talento y la audacia que mostraba el joven jugador. A pesar de la impresión positiva, el club se negó a realizar una inversión mínima para asegurar sus servicios. “No quisieron pagar 60 soles por su carta pase”, recordó ‘Chalaca’.

Ante la negativa del Sport Boys, el futbolista recaló finalmente en Universitario de Deportes, donde consolidó una carrera que alcanzó proyección internacional. El paso frustrado por el cuadro chalaco marcó una bifurcación significativa en la formación de Juan Manuel Vargas, cuyo desarrollo profesional se potenció en Ate.

Centenario a la vista

El Sport Boys no quiere esperar a que inicie el año posterior. De buenas a primeras, pero dando pasos muy cautelosos, ha dado inicio a su reconstrucción con miras a los 100 años institucionales. La primera decisión ejecutada fue contratar a un entrenador con visión y carácter. De ahí que se cerrase un acuerdo con Carlos Desio.

Como siguiente medida se estableció una una serie de contrataciones de exseleccionados peruanos: Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Si bien ambos llegaron envueltos con polémica de Alianza Lima, han cumplido decentemente su rol de refuerzos en el primer puerto del Perú. Consignar que Christian Cueva también fue fichado dentro de ese plan.

Christian Cueva forma parte de los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por fecha 4 del Torneo Clausura 2026.
Christian Cueva forma parte de los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Movistar Deportes.

No se descarta que Sport Boys mantenga esa tendencia en el mercado nacional, siempre y cuando el músculo financiero se lo permita. En cualquier caso, apostaría por contrataciones de menor factura, pero con experiencia contrastada en clubes de segundo orden del extranjero.

La ‘misilera’, por ahora, está ofreciendo una de sus mejores versiones en la recta final de la Liga 1 2026. A pesar de la partida de su goleador Luciano Nequecaur, continúa en pie de lucha y se ha trazado clasificar a una Copa Sudamericana como antesala a su evento de gala por el centenario.

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