Diputada Catherine Palomino tiene taller textil que opera sin licencia en su casa de Huancavelica, confirma municipio

El taller textil de Catherine Palomino funciona en su vivienda de Huancavelica sin licencia de funcionamiento, según confirmó la municipalidad provincial a Cuarto Poder

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La diputada Catherine Palomino, allegada del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tiene un taller textil instalado en su vivienda de Huancavelica que opera sin licencia de funcionamiento, confirmó la municipalidad provincial a Cuarto Poder.

De acuerdo con un informe difundido por el dominical, el establecimiento se encuentra en la misma dirección que la legisladora presentó durante su campaña, cuando mostró el emprendimiento que, según explicó entonces, funcionaba en su domicilio.

El programa visitó posteriormente el inmueble y constató la presencia de máquinas de coser, telas y materiales para confeccionar casacas. Un trabajador confirmó que el lugar funciona como taller y señaló que lleva aproximadamente un año en esa actividad.

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También indicó que otras personas colaboran con los pedidos desde sus viviendas y que el negocio tiene capacidad para producir decenas de prendas. Ante una consulta sobre un pedido de 50 casacas, afirmó que podía entregarlo en una semana y que requería un adelanto de aproximadamente el 50 %.

El municipio no encontró ninguna autorización asociada al inmueble tras revisar los registros a nombre de la diputada desde 2000 hasta marzo de 2026

Macario De La Cruz, subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, informó que el inmueble no cuenta con licencia de funcionamiento, tras una búsqueda a nombre de la diputada en los registros municipales entre 2000 y marzo de 2026. En ese sentido, señaló que esta “falta” puede ser sancionada con una multa o incluso con la clausura del establecimiento.

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Durante un video difundido en campaña, Palomino explicó que allí confeccionaban prendas de trabajo y presentó las instalaciones como parte de su emprendimiento. “Venimos con las manos limpias, sin deberle ningún favor a nadie. Por eso, en nuestro taller confeccionamos los trajes de material de trabajo”, afirmó.

En esa grabación también mostró casacas de Juntos por el Perú que, según explicó, habían sido confeccionadas en el lugar.

La abuela de la legisladora, Dionisia Fernández, identificada como propietaria de la vivienda, confirmó que el taller pertenece a la familia y que es de Palomino. “Claro, es de la familia”, respondió cuando fue consultada sobre la propiedad del negocio.

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Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

De igual modo, explicó que el taller funciona dentro de la vivienda y no está abierto al público. “Es interno adentro, por eso es que no está abierto a la casa, adentro no más se trabaja”, señaló. Consultada sobre la falta de autorización municipal, respondió: “¿Para qué tener? Cuando es autorización tiene que estar abierto el taller. Cuando no está abierto el taller, es adentro, interno", dijo.

Fernández y la madre de la diputada, Norma Casavilca, han desarrollado negocios vinculados con la confección y comercialización de prendas para instituciones de Huancavelica, según el reportaje.

Cuarto Poder informó que intentó obtener los descargos de la legisladora mediante llamadas y mensajes, pero no recibió respuesta.

Palomino fue noticia esta semana después de que el mismo programa revelara una serie de chats enviados desde un número que los registros oficiales consignan como suyo. En ellos, se leen mensajes en los que amenaza e insulta a un familiar de Castillo y afirma que mantiene una relación con el exgobernante.

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