Keiko Fujimori sobre simulacro de terremoto de 8,8: “Las cifras que me tocó leer, la verdad, eran terribles”

La presidenta calificó de “terribles” las cifras que recibió durante el ejercicio y remarcó la importancia de la preparación. Difusión

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su impacto tras conocer las cifras simuladas del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026. Durante una transmisión en vivo semanal, la mandataria relató que recibió información desde distintas regiones mientras participó en el ejercicio desde Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas y el puesto de comando de control.

Fujimori señaló que el escenario planteado para un terremoto de magnitud 8,8 habría representado una situación de gravedad para el país. “Las cifras que me tocó leer la verdad que eran terribles. Por eso es tan importante prepararnos”, afirmó al referirse al balance presentado durante la jornada.

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El ejercicio nacional se desarrolló el viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en distintas zonas del país. La actividad incluyó escenarios vinculados con sismos, lluvias intensas y tsunamis, con participación de instituciones públicas y privadas, organizaciones, familias y ciudadanía.

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 es organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) como parte de las acciones de preparación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). El ejercicio también permitió revisar planes, protocolos, rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.

INDECI presentó el balance del simulacro

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, presentó a Keiko Fujimori el balance del ejercicio desde el puesto de comando móvil. El escenario comprendió 18 regiones y contempló diferentes peligros asociados a emergencias de gran magnitud.

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De acuerdo con las cifras simuladas, el ejercicio proyectó 10.926 personas fallecidas y 165.160 lesionadas. El número de personas damnificadas llegó a 2.199.818, mientras que las afectadas sumaron 3.896.967.

El balance también incluyó daños en servicios esenciales. Según el reporte presentado durante el simulacro, 1.345 centros de salud resultaron afectados dentro del escenario planteado y 4.172 aulas de instituciones educativas registraron daños.

En materia de vivienda, la proyección contempló 550.859 viviendas destruidas y otras 69.250 con daños. Piura apareció entre las regiones con mayor afectación dentro del escenario de lluvias intensas. Vásquez informó que el puesto de comando de esa región contaba con la presencia del ministro de Defensa.

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Fujimori vinculó el simulacro con los recientes movimientos telúricos

El simulacro planteó las consecuencias de un terremoto de magnitud 8,8, además de otros peligros asociados. Difusión

Durante su transmisión en vivo, la presidenta también mencionó los movimientos sísmicos registrados en Junín. Fujimori se refirió a los eventos reportados en Huancayo, Chupaca, Chongos Bajo y Chongos Alto.

“Y hoy vemos con mucha preocupación que están habiendo movimientos telúricos en diferentes partes del mundo y nuestro país también”, señaló la mandataria.

En su intervención, Fujimori indicó que realizó dos visitas a las zonas afectadas por los movimientos telúricos y detalló las acciones de atención que, según sus declaraciones, fueron desplegadas para la población.

La presidenta mencionó la entrega de viviendas de emergencia y el inicio de la construcción de viviendas definitivas. También señaló la entrega de 20 domos educativos junto con el ministro de Educación y una ambulancia para la atención de la población.

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Fujimori informó que, tras el último movimiento telúrico registrado en Chongos Alto, se solicitó la declaración de emergencia para varios distritos y provincias. Según indicó, esta medida fue aprobada durante el último Consejo de Ministros.

“Así es que ya declarada la emergencia, están empezando a trabajar en la colocación de los domos educativos, y toda la ayuda que va a ir llegando”, declaró la presidenta durante la transmisión.

La mandataria también mencionó la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de atención. Además, señaló que el jefe del INDECI, Luis Vásquez, llevó toneladas de alimentos a las zonas afectadas.

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El simulacro puso a prueba protocolos de emergencia

Se proyectaron 10.926 fallecidos, 165.160 lesionados, 2.199.818 damnificados y 3.896.967 afectados. Difusión

El material difundido por INDECI establece que los simulacros permiten poner en práctica los planes, protocolos y procedimientos previstos ante una emergencia. La jornada también sirve para verificar las rutas de evacuación y los espacios definidos como zonas seguras.

En Apurímac, la actividad recibió la denominación de “Simulacro Vespertino ante Sismos y Peligros Asociados”. El ejercicio se realizó bajo las disposiciones establecidas en la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N.° 001-2025-PCM/SGRD.

La actividad forma parte de las acciones de preparación del SINAGERD y también recuerda el sismo ocurrido en Pisco en 2007. En ese marco, las instituciones y la ciudadanía participaron en ejercicios destinados a evaluar los mecanismos de evacuación y coordinación frente a distintos escenarios de emergenci

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