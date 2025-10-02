Lista de convocados de Perú para amistoso contra Chile: sin Renato Tapia y con Felipe Chávez, los elegidos por Manuel Barreto

En el inicio de un nuevo proceso para la selección peruana , Manuel Barreto —entrenador interino de la ‘bicolor’ — anunció este jueves 2 de octubre la lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre, en la que destaca una clara apuesta por ampliar el universo de jugadores con miras a las próximas Eliminatorias . La nómina incluye nombres del torneo local, futbolistas que militan en el exterior y jóvenes que empiezan a ganar protagonismo.

Más Noticias

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025 Se inició el primer tiempo. El equipo de José Letelier se estrenará con las ‘xeneizes’ en busca de su primer triunfo en el torneo internacional que tiene como sede Argentina. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1 Las ‘blanquiazules’ debutarán con Boca Juniors en la competición y tendrá la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo B. Conoce todos los detalles de la primera jornada del torneo internacional

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″ El futbolista de Universitario fue interrogado sobre su vuelta a la selección peruana y ofreció una respuesta sorpresiva respecto a la convocatoria inicial de Manuel Barreto

Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa El exdelantero peruano compartió vestuario con el mediocampista en Schalke 04 y ahora estarán juntos en un programa de ‘Enfocados’. El ‘10 de la calle’ prometió más figuras europeas en su podcast