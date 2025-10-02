Lista de convocados de Perú para amistoso contra Chile: sin Renato Tapia y con Felipe Chávez, los elegidos por Manuel Barreto

En el inicio de un nuevo proceso para la selección peruana, Manuel Barreto —entrenador interino de la ‘bicolor’— anunció este jueves 2 de octubre la lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre, en la que destaca una clara apuesta por ampliar el universo de jugadores con miras a las próximas Eliminatorias. La nómina incluye nombres del torneo local, futbolistas que militan en el exterior y jóvenes que empiezan a ganar protagonismo.
Lista oficial de convocados de Perú
Arqueros:
- Pedro Díaz (Cusco FC) – 27 años
- Diego Enríquez (Sporting Cristal) – 23 años
- Diego Romero (CA Banfield – Argentina) – 24 años
Defensas:
- Miguel Araujo (Sporting Cristal) – 30 años
- Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas – México) – 20 años
- Renzo Garcés (Alianza Lima) – 29 años
- Anderson Santamaría (Universitario) – 33 años
- César Inga (Universitario) – 23 años
- Matías Lazo (FBC Melgar) – 22 años
- Cristian Carbajal (Sport Boys) – 26 años
- Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca) – 25 años
Volantes:
- Erick Noriega (Gremio – Brasil) – 23 años
- Jesús Pretell (Sporting Cristal) – 26 años
- Martín Távara (Sporting Cristal) – 26 años
- Jesús Castillo (Universitario) – 24 años
- Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania) – 18 años
- Jairo Concha (Universitario) – 26 años
Delanteros:
- Álex Valera (Universitario) – 29 años
- Luis Ramos (América de Cali – Colombia) – 25 años
- Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina) – 20 años
- Bryan Reyna (CA Belgrano – Argentina) – 27 años
- Maxloren Castro (Sporting Cristal) – 17 años
- Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 28 años
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá) – 22 años
- Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia) – 22 años
