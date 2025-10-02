Perú Deportes

Lista de convocados de Perú para amistoso contra Chile: sin Renato Tapia y con Felipe Chávez, los elegidos por Manuel Barreto

El técnico interino de la ‘bicolor’ presentó su nómina oficial para encarar la fecha FIFA de octubre, con algunas sorpresas incluidas

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
La selección peruana confirmó su
La selección peruana confirmó su lista de convocados para la fecha FIFA de octubre. Crédito: FPF

En el inicio de un nuevo proceso para la selección peruana, Manuel Barreto —entrenador interino de la ‘bicolor’— anunció este jueves 2 de octubre la lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre, en la que destaca una clara apuesta por ampliar el universo de jugadores con miras a las próximas Eliminatorias. La nómina incluye nombres del torneo local, futbolistas que militan en el exterior y jóvenes que empiezan a ganar protagonismo.

Lista oficial de convocados de Perú

Arqueros:

  • Pedro Díaz (Cusco FC) – 27 años
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal) – 23 años
  • Diego Romero (CA Banfield – Argentina) – 24 años

Defensas:

  • Miguel Araujo (Sporting Cristal) – 30 años
  • Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas – México) – 20 años
  • Renzo Garcés (Alianza Lima) – 29 años
  • Anderson Santamaría (Universitario) – 33 años
  • César Inga (Universitario) – 23 años
  • Matías Lazo (FBC Melgar) – 22 años
  • Cristian Carbajal (Sport Boys) – 26 años
  • Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca) – 25 años

Volantes:

  • Erick Noriega (Gremio – Brasil) – 23 años
  • Jesús Pretell (Sporting Cristal) – 26 años
  • Martín Távara (Sporting Cristal) – 26 años
  • Jesús Castillo (Universitario) – 24 años
  • Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania) – 18 años
  • Jairo Concha (Universitario) – 26 años

Delanteros:

  • Álex Valera (Universitario) – 29 años
  • Luis Ramos (América de Cali – Colombia) – 25 años
  • Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina) – 20 años
  • Bryan Reyna (CA Belgrano – Argentina) – 27 años
  • Maxloren Castro (Sporting Cristal) – 17 años
  • Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 28 años
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá) – 22 años
  • Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia) – 22 años

Temas Relacionados

Manuel BarretoSelección peruanaRenato TapiaFelipe Chávezperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Se inició el primer tiempo. El equipo de José Letelier se estrenará con las ‘xeneizes’ en busca de su primer triunfo en el torneo internacional que tiene como sede Argentina. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs Boca Juniors

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Las ‘blanquiazules’ debutarán con Boca Juniors en la competición y tendrá la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo B. Conoce todos los detalles de la primera jornada del torneo internacional

Resultados de la Copa Libertadores

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

El futbolista de Universitario fue interrogado sobre su vuelta a la selección peruana y ofreció una respuesta sorpresiva respecto a la convocatoria inicial de Manuel Barreto

La revelación de Edison Flores

Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa

El exdelantero peruano compartió vestuario con el mediocampista en Schalke 04 y ahora estarán juntos en un programa de ‘Enfocados’. El ‘10 de la calle’ prometió más figuras europeas en su podcast

Jefferson Farfán se reencontró con

Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors HOY: canal TV online del debut ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores Femenina 2025

Las dirigidas por José Letelier chocan con las ‘xeneizes’ en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires en el marco de la primera fecha del certamen Conmebol. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Ministros en campaña? Juan José

¿Ministros en campaña? Juan José Santiváñez y César Vásquez se exhibieron en actos multitudinarios con miras a las Elecciones 2026

Ministro César Vásquez confirma que evalúa su salida del gabinete Arana para postular al Senado por APP: “Soy un político”

Rechazan citar a declarar a Patricia Benavides, Marita Barreto y Harvey Colchado en el juicio a Pedro Castillo

Dina Boluarte culpa al Ministerio Público por demorar los allanamientos contra “los verdaderos criminales”

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

ENTRETENIMIENTO

Francisca Aronsson desata polémica tras

Francisca Aronsson desata polémica tras critica contra OnlyFans: “Es denigrante, no todas las profesiones se tienen que respetar”

Flavia López empezó con éxito el ‘Miss Grand International 2025’ y entra al Top 10 del Pre Arrival

Peruana Isabela Merced deslumbró en su debut en la Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

Hijo de Álamo Pérez Luna le dedica emotivo mensaje al conductor por el Día del Periodista: “Te extraño mucho, viejito”

Interpol vuelve a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

DEPORTES

El candidato de la FPF

El candidato de la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana: “Les gusta mucho y conoce la Liga 1″

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa