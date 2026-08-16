Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “No nos equivocamos con las contrataciones”

El técnico peruano habló del triunfo 'celeste' ante el 'rojo matador' por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

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El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una de las actuaciones más contundentes de Sporting Cristal en lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto ‘celeste’ goleó a Sport Huancayo en la fecha 5, en una mañana donde la figura indiscutible fue Michael Hoyos, quien firmó un doblete que desató la ovación de la hinchada.

Al finalizar el encuentro, el técnico Roberto Mosquera destacó la evolución colectiva de su equipo y la respuesta de los jugadores ante los desafíos del torneo. “Al comienzo del campeonato dijimos que queríamos llegar a este estándar de rendimiento individual que se convierte en colectivo”, afirmó en conferencia de prensa. El DT no dudó en expresar su gratitud hacia los seguidores ‘cerveceros’: “Mis primeras palabras son para agradecerle a todas las personas que han venido a hinchar por nosotros, porque los he visto con mucha fe.”

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El entrenador peruano resaltó también la importancia de la planificación dirigencial y la acertada política de fichajes. “La dirigencia me dejó un buen plantel, que creemos que no nos hemos equivocado en las contrataciones. Entonces, esa mezcla de lo que ya estaba y lo que hemos traído ha hecho llevar a la realidad que han visto hoy día”, explicó.

Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos son dos de los refuerzos que trajo Sporting Cristal para encarar el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

En su análisis del partido, Roberto Mosquera reconoció la dificultad que presentó Sport Huancayo en ciertos pasajes. “Creo que hemos hecho un buen partido con un rival que no fue fácil, se puso 2-1, pero tuvimos la fuerza para voltear”, señaló. El mensaje en el vestuario fue claro: “Este es el comienzo de algo nuevo, no hay que perder la humildad y hay que seguir preparándonos. Este es un paso más hacia donde nosotros queremos.”

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Mosquera Vera subrayó que la mentalidad del plantel apunta a no rendirse nunca y a sostener el esfuerzo durante los noventa minutos. “Nos estamos acercando a no dar ningún partido por perdido, a correr los 90 minutos, y después tratar de agradar también para nosotros y para la tribuna. Así que se están dando las cosas en forma natural”, dijo. El estratega atribuyó parte del éxito en jugadas de balón detenido al trabajo de su asistente Javier Chirinos, a quien calificó como “un capo” y responsable de la preparación táctica en ese aspecto.

El cuadro rimense goleó 4-1 a los huancaínos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Roberto Mosquera sobre el doblete de Michael Hoyos

El rendimiento de Michael Hoyos fue uno de los puntos altos de la mañana con su doblete. Roberto Mosquera valoró el impacto de jugar con dos delanteros, una variante táctica poco frecuente en su esquema. “Si yo fuera jugador me gustaría jugar acá desde el comienzo. Jugamos con dos puntas, pocas veces lo hemos hecho y la cosa caminó. No es para crearnos virtudes, sino tuvimos una lectura clara de lo que podíamos hacer con más gente adelante”, comentó.

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El estratega de 70 años no ocultó su satisfacción por el presente de Hoyos y destacó su profesionalismo. “Me da muchísimo gusto con Hoyos porque si ustedes lo ven entrenar es impresionante lo que corre. Es de poco hablar, pero juega, mete y se merece este momento porque lo ha trabajado”, reconoció.

Durante semanas, el argentino-ecuatoriano esperó su oportunidad tras la presencia de otros referentes como Hernán Barcos. “Ha estado esperando atrás de Barcos, nunca dijo nada, nunca se quejó, nunca puso mala cara, cuando entrenaba se mataba, y este es el premio para él que yo creo que es bien ganado”, dijo Mosquera.

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Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo.

¿Cuándo debutará Agustín Álvarez Wallace en Sporting Cristal?

La expectativa en torno al debut de Agustín Álvarez Wallace crece entre los hinchas de Sporting Cristal. Sin embargo, Roberto Mosquera fue enfático en su postura sobre los tiempos de adaptación de los refuerzos.

“Cuando llega un jugador a un equipo, tiene que entrenar con sus compañeros. Tiene que saber si dársela a su compañero corta o larga, tienen que estar físicamente a la altura, sino jugamos con 10. Todos queremos que el que llega, juegue primero. Nunca he hecho eso”, contó.