Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “No nos equivocamos con las contrataciones”

El entrenador peruano habló del triunfo del cuadro ‘celeste’ ante el ‘rojo matador’ y elogió a la directiva por los fichajes para el Torneo Clausura 2026

El técnico peruano habló del triunfo 'celeste' ante el 'rojo matador' por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)
Guardar

El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una de las actuaciones más contundentes de Sporting Cristal en lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto ‘celeste’ goleó a Sport Huancayo en la fecha 5, en una mañana donde la figura indiscutible fue Michael Hoyos, quien firmó un doblete que desató la ovación de la hinchada.

Al finalizar el encuentro, el técnico Roberto Mosquera destacó la evolución colectiva de su equipo y la respuesta de los jugadores ante los desafíos del torneo. “Al comienzo del campeonato dijimos que queríamos llegar a este estándar de rendimiento individual que se convierte en colectivo”, afirmó en conferencia de prensa. El DT no dudó en expresar su gratitud hacia los seguidores ‘cerveceros’: “Mis primeras palabras son para agradecerle a todas las personas que han venido a hinchar por nosotros, porque los he visto con mucha fe.”

PUBLICIDAD

El entrenador peruano resaltó también la importancia de la planificación dirigencial y la acertada política de fichajes. “La dirigencia me dejó un buen plantel, que creemos que no nos hemos equivocado en las contrataciones. Entonces, esa mezcla de lo que ya estaba y lo que hemos traído ha hecho llevar a la realidad que han visto hoy día”, explicó.

Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos son dos de los refuerzos que trajo Sporting Cristal para encarar el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1
Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos son dos de los refuerzos que trajo Sporting Cristal para encarar el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

En su análisis del partido, Roberto Mosquera reconoció la dificultad que presentó Sport Huancayo en ciertos pasajes. “Creo que hemos hecho un buen partido con un rival que no fue fácil, se puso 2-1, pero tuvimos la fuerza para voltear”, señaló. El mensaje en el vestuario fue claro: “Este es el comienzo de algo nuevo, no hay que perder la humildad y hay que seguir preparándonos. Este es un paso más hacia donde nosotros queremos.”

PUBLICIDAD

Mosquera Vera subrayó que la mentalidad del plantel apunta a no rendirse nunca y a sostener el esfuerzo durante los noventa minutos. “Nos estamos acercando a no dar ningún partido por perdido, a correr los 90 minutos, y después tratar de agradar también para nosotros y para la tribuna. Así que se están dando las cosas en forma natural”, dijo. El estratega atribuyó parte del éxito en jugadas de balón detenido al trabajo de su asistente Javier Chirinos, a quien calificó como “un capo” y responsable de la preparación táctica en ese aspecto.

El cuadro rimense goleó 4-1 a los huancaínos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Roberto Mosquera sobre el doblete de Michael Hoyos

El rendimiento de Michael Hoyos fue uno de los puntos altos de la mañana con su doblete. Roberto Mosquera valoró el impacto de jugar con dos delanteros, una variante táctica poco frecuente en su esquema. “Si yo fuera jugador me gustaría jugar acá desde el comienzo. Jugamos con dos puntas, pocas veces lo hemos hecho y la cosa caminó. No es para crearnos virtudes, sino tuvimos una lectura clara de lo que podíamos hacer con más gente adelante”, comentó.

El estratega de 70 años no ocultó su satisfacción por el presente de Hoyos y destacó su profesionalismo. “Me da muchísimo gusto con Hoyos porque si ustedes lo ven entrenar es impresionante lo que corre. Es de poco hablar, pero juega, mete y se merece este momento porque lo ha trabajado”, reconoció.

Durante semanas, el argentino-ecuatoriano esperó su oportunidad tras la presencia de otros referentes como Hernán Barcos. “Ha estado esperando atrás de Barcos, nunca dijo nada, nunca se quejó, nunca puso mala cara, cuando entrenaba se mataba, y este es el premio para él que yo creo que es bien ganado”, dijo Mosquera.

Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo.
Roberto Mosquera dio sincera opinión tras doblete de Michael Hoyos en Sporting Cristal vs Sport Huancayo.

¿Cuándo debutará Agustín Álvarez Wallace en Sporting Cristal?

La expectativa en torno al debut de Agustín Álvarez Wallace crece entre los hinchas de Sporting Cristal. Sin embargo, Roberto Mosquera fue enfático en su postura sobre los tiempos de adaptación de los refuerzos.

“Cuando llega un jugador a un equipo, tiene que entrenar con sus compañeros. Tiene que saber si dársela a su compañero corta o larga, tienen que estar físicamente a la altura, sino jugamos con 10. Todos queremos que el que llega, juegue primero. Nunca he hecho eso”, contó.

Temas Relacionados

Roberto MosqueraMichael HoyosSporting CristalSport HuancayoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ‘Papá’ llega entonado tras el 6-1 a Botafogo en la Copa Sudamericana, pero su campaña doméstica lo tiene con tres puntos; este domingo enfrenta al ‘Garci’ que busca recuperar la punta del torneo

Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Michael Hoyos destaca su aportación goleadora con Sporting Cristal y pondera la presencia de Hernán Barcos: “Nos buscamos constantemente”

El delantero argentino, recientemente incorporado, se distinguió contra Sport Huancayo por un doblete y asociarse con el ‘Pirata’, a quien llenó de elogios. “Podemos jugar juntos”, aclaró

Michael Hoyos destaca su aportación goleadora con Sporting Cristal y pondera la presencia de Hernán Barcos: “Nos buscamos constantemente”

César Inga reveló que atravesó momentos difíciles antes de recuperar su nivel con Universitario: “No saben lo que uno pasa”

El lateral de Universitario fue figura en la victoria sobre FC Cajamarca por 3-1 y abrió su corazón sobre las batallas internas que libró en silencio hasta volver a encontrar su mejor versión

César Inga reveló que atravesó momentos difíciles antes de recuperar su nivel con Universitario: “No saben lo que uno pasa”

Oliver Sonne debutó como titular con el Burnley en la Championship 2026-27: así le fue al peruano-danés

El lateral completó los 90 minutos en Turf Moor en el arranque de la segunda división inglesa ante el histórico West Ham. La gran reacción de los locales evitó la debacle

Oliver Sonne debutó como titular con el Burnley en la Championship 2026-27: así le fue al peruano-danés

Hernán Barcos tras el 4-1 de Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “La hinchada está confiando de nuevo en nosotros”

Tras la goleada al ‘Rojo Matador’, el ‘Pirata’ destacó el salto anímico del plantel, elogió la conexión con sus compañeros y remarcó que el equipo asume “la obligación” de ganar en cada fecha

Hernán Barcos tras el 4-1 de Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “La hinchada está confiando de nuevo en nosotros”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga imita el baile de Trump y el viral ‘six-seven’ durante acto partidario en Lurín

Rafael López Aliaga imita el baile de Trump y el viral ‘six-seven’ durante acto partidario en Lurín

López Aliaga a Fujimori: “El tren Lima-Chosica ya funcionó; eso es cuando hay voluntad política y no ganas de joder”

Ministro Juan Sheput afirma que EsSalud “ya está saliendo de cuidados intensivos” y descarta declarar una emergencia

APP, Podemos Perú, Acción Popular y Fuerza Popular: las organizaciones políticas con más candidatos condenados

Se posterga la franja electoral para cumplir con la Ley de Organizaciones Políticas: ¿ahora cuándo inicia?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprende al elogiar a Ethel Pozo y Julián Alexander por la química de sus videos: “Es bastante divertido”

Magaly Medina sorprende al elogiar a Ethel Pozo y Julián Alexander por la química de sus videos: “Es bastante divertido”

Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

Ed Stafford en exclusiva con Infobae Perú: el explorador que cruzó el Amazonas ahora enfrenta el desafío de ser vulnerable en ‘Rituales del mundo’

Ethel Pozo a Suheyn Cipriani, ante su posible ingreso a ‘América Hoy’: “No escribas por chat, que no te puedan rastrear”

Mario Hart dice que sí habría ido al yate de Argentina con Said y Mario, y explica qué haría si lo ampayaban: “Pedir perdón”

DEPORTES

Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Michael Hoyos destaca su aportación goleadora con Sporting Cristal y pondera la presencia de Hernán Barcos: “Nos buscamos constantemente”

César Inga reveló que atravesó momentos difíciles antes de recuperar su nivel con Universitario: “No saben lo que uno pasa”

Oliver Sonne debutó como titular con el Burnley en la Championship 2026-27: así le fue al peruano-danés

Hernán Barcos tras el 4-1 de Sporting Cristal vs Sport Huancayo: “La hinchada está confiando de nuevo en nosotros”