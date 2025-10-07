Óscar Ibáñez recibió insólita propuesta de Jean Ferrari para seguir en la selección peruana: “No corresponde generar novelas”

El director general de fútbol de la FPF habló de la oferta que le hizo al exarquero para continuar en la 'bicolor' pero fue rechazada. (Video: Al Ángulo)

La selección peruana viene sufriendo varios cambios luego del fatídico desenlace en las Eliminatorias 2026, donde quedó en el penúltimo lugar y fuera del Mundial de Norteamérica. El técnico de turno, Óscar Ibáñez, no logró la clasificación y no le fue renovado el contrato, por lo que Manuel Barreto asumió de forma interina. En ese contexto, Jean Ferrari reveló que le presentó una insólita propuesta al exarquero para que continúe en la ‘bicolor’, que fue rechazada.

“Nunca llegamos a hablar. Con Óscar somos amigos, hemos sido compañeros, hemos vivido juntos en Cusco, salimos campeones en la ‘U’. Por eso que también yo tuve la confianza de poder decirle, cara a cara, lo que yo pretendía y quería de cara a lo que venía. Tanto es así que justamente, conversando con el presidente de la Federación, coordinamos el hecho de que él pueda integrar el comando técnico que venga más adelante”, dijo en primera instancia en ‘Al Ángulo’.

A pesar del ofrecimiento, Ibáñez optó por rechazar la propuesta y dar por cerrado su corto ciclo. “Fue una decisión de él el hecho de que ya no quería ser parte, entonces se respetó y ahí quedó. No hemos entrado a dar más opinión al respecto porque no correspondía. Al menos de nuestra parte, no correspondía entrar a dimes y diretes ni a generar novelas donde no existen”, sostuvo.

Óscar Ibáñez consiguió un triunfo, dos empates y tres derrotas al mando de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. - créditos: FPF

El exadministrador de Universitario de Deportes explicó que la desvinculación se generó por diferencias en la planificación y en el perfil del entrenador buscado para la siguiente etapa del elenco nacional. “Simplemente, este es un tema de una planificación y de un paladar futbolístico de cara a todo lo que mencioné antes: él no encajaba, a mi entender, dentro de ese plan, ahí terminó. La relación va a seguir siendo la misma. No por el hecho de que yo no calce en sus planes o él no calce en los míos vamos a ser enemigos”, comentó.

Óscar Ibáñez sobre su salida de la selección peruana y relación con Jean Ferrari

Óscar Ibáñez, tras oficializarse su salida, describió los momentos finales de su vínculo con la selección peruana y el diálogo mantenido con las máximas autoridades de la FPF. “Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente me había dicho que quería que continúe en los siguientes partidos amistosos, le dije que sí obviamente. Cuando terminó, nos reunimos miércoles y jueves, fuimos a la Federación, hablé con el presidente, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Jean y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podría pasar, dejamos de pertenecer a la Federación”, explicó en ‘Teledeportes’.

El 'Rei' reveló una información sobre los hechos ocurridos en la Videna a lo largo de 2025, incluyendo los jugadores en la lista de Manuel Barreto y más. (Video: A la Cama con el Rei)

Asimismo, detalló que la reunión no fue lo que esperaba y optó por dejar su cargo: “Tuve una conversación con los dos, éramos los tres conversando. Ante esa situación, lo más prolijo y lo mejor para todos era quedar ahí y lo que necesitaba la selección a partir de ahora. En cuanto a la decisión no había comunión, yo lo entiendo como que no había nada que hacer si no estaban de acuerdo, lo entendí así y nada, tomamos la decisión de no continuar, era lo lógico y lo prolijo”.

Sobre la relación con Jean Ferrari, el exentrenador de Cienciano valoró la experiencia vivida tanto en Universitario como en su última etapa en el combinado patrio. “Lo conozco (a Jean Ferrari), fuimos compañeros de la ‘U’, bien, cero problemas con él, le deseo lo mejor en lo que viene, él estuvo acompañándonos en estos dos últimos partidos. Esperemos que todo lo que hizo en Universitario lo pueda trasladar a la Federación y la organización de la selección”, concluyó.

El técnico nacional reveló diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF. (Tele Deportes)