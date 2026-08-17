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Keiko Fujimori sobre eliminación de visa de México para peruanos: “Es un proceso”

La presidenta señaló que ambos países buscan recuperar sus espacios de cooperación tras el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, sin precisar cuándo se levantaría la exigencia

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori vinculó la eventual eliminación de la visa mexicana para peruanos con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países
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La presidenta Keiko Fujimori se refirió este domingo a la eventual eliminación del requisito de visa que México exige a los ciudadanos peruanos y señaló que el tema forma parte del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.

La mandataria fue consultada al respecto durante una transmisión en vivo, a partir de la pregunta de un internauta. “Es un proceso en lo que se está restableciend la relación diplomática entre ambos países. Ya se restablecieron. Esto es muy importante para ambos países y para los ciudadanos del Perú y de México”, indicó.

Destacó a continuación que la recuperación de los vínculos representa un paso relevante y recordó que ambas naciones integran, junto con Chile y Colombia, la Alianza del Pacífico.

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“Así es que esperamos que este espacio de cooperación y de intercambio también se vuelva a recuperar”, dijo, sin precisar una fecha para la eliminación del requisito.

Desde 2024, México exige visa a los peruanos que buscan ingresar a su territorio, medida que llevó a Perú a imponer también este requisito a los ciudadanos mexicanos, en aplicación del “principio de reciprocidad”.

La presidenta no precisó una fecha para el levantamiento del requisito, aunque señaló que espera la recuperación de los espacios de cooperación e intercambio bilateral
La presidenta no precisó una fecha para el levantamiento del requisito, aunque señaló que espera la recuperación de los espacios de cooperación e intercambio bilateral

Las relaciones entre ambos países, rotas desde noviembre de 2025, se mantuvieron a nivel de encargados de negocios luego del rechazo abierto del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la entonces presidenta peruana Dina Boluarte, a quien calificó de “usurpadora” tras su llegada a la jefatura de Estado luego del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo (2021-2022).

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No obstante, a inicios de este mes, la gobernante mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el restablecimiento de las relaciones tras la concesión, por parte de la administración de Fujimori, de un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien finalmente dejó Lima.

En desarrollo.

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