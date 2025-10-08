A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Chile por amistoso

La selección peruana vuelve al ruedo, pero esta vez será en una diferente versión. Tras su decepcionante participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la ‘blanquirroja’ entró en una reestructuración con Manuel Barreto al mando. La ‘Muñeca’ hará su debut como técnico interino frente Chile este viernes 10 de octubre en Santiago, por la fecha FIFA.

El DT decidió realizar una sorpresiva lista de convocados con nuevas caras y grandes ausencias que llamó la atención de muchos. Llamó a 25 jugadores con novedades como la inclusión de Felipe Chávez, Diego Romero, Bryan Reyna, entre otros; pero Kevin Quevedo fue desconvocado por un tema familiar, y no habrá una citación de último momento.

Sin los referentes como Renato Tapia, Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Oliver Sonne; el ‘equipo de todos’ visitará a la ‘roja’ con el objetivo de probar un nuevo universo de jugadores que le permita hacer el esperado recambio generacional.

“Esta es una transición que me toca liderar. Sabemos que el universo actual de futbolistas peruanos tiene grandes jugadores, pero necesitamos ampliarlo. Queremos ver cómo se adaptan jugadores en buen nivel y otros jóvenes que puedan ir acoplándose a la selección. La idea es ayudar al próximo DT ampliando el grupo de jugadores con el que pueda contar. Hay jugadores con mucho talento, pero deben buscar continuidad en clubes donde puedan tener minutos. Si lo logran, en el corto plazo serán jugadores de selección", apuntó el estratega en conferencia de prensa.

Los jugadores de la selección peruana empezaron a trabajar en Videna el lunes 6 de octubre de cara al duelo con Chile. - créditos: FPF

El choque entre la ‘blanquirroja’ y la ‘roja’ se jugará este viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, por amistoso de fecha FIFA. Y el horario pactado será a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

El ‘Clásico del Pacífico’ llegará a los hogares peruanos mediante Movistar Deportes a través de sus canales 3 y 703 en HD. También se podrá seguir por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para sus suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Santiago con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

Lista de convocados de Perú

- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

- Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes).

- Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

- Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), y Bryan Reyna (Belgrano).

La disruptiva lista de Manuel Barreto para el duelo ante Chile en La Florida, Santiago. Crédito: Difusión.

Citados de la selección de Chile

- Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea, Inglaterra), Thomas Gillier (CF Montréal, Canadá) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta)

- Defensas: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), (Francisco Sierralta (Auxerre, Francia), Gabriel Suazo (Sevilla, España) y Nicolás Díaz (Puebla, México)

- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (León, México), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town, Inglaterra), Felipe Loyola (Independiente, Argentina), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Javier Altamirano (Universidad de Chile).

- Delanteros: Gonzalo Tapia (São Paulo, Brasil), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Lucas Cepeda (Colo Colo), Clemente Montes (Universidad Católica), Alexander Aravena (Gremio, Brasil) y Ben Brereton Díaz (Derby County, Inglaterra).

La lista de convocados de Chile para enfrentar a Perú en amistoso