Perú Deportes

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

La ‘blanquirroja’ visitará a la ‘roja’ en Santiago en duelo preparatorio. Será el debut de Manuel Barreto con una nueva versión de la ‘bicolor’. Entérate de los horarios del crucial cotejo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
A qué hora juega Perú
A qué hora juega Perú vs Chile por amistoso

La selección peruana vuelve al ruedo, pero esta vez será en una diferente versión. Tras su decepcionante participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la ‘blanquirroja’ entró en una reestructuración con Manuel Barreto al mando. La ‘Muñeca’ hará su debut como técnico interino frente Chile este viernes 10 de octubre en Santiago, por la fecha FIFA.

El DT decidió realizar una sorpresiva lista de convocados con nuevas caras y grandes ausencias que llamó la atención de muchos. Llamó a 25 jugadores con novedades como la inclusión de Felipe Chávez, Diego Romero, Bryan Reyna, entre otros; pero Kevin Quevedo fue desconvocado por un tema familiar, y no habrá una citación de último momento.

Sin los referentes como Renato Tapia, Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Oliver Sonne; el ‘equipo de todos’ visitará a la ‘roja’ con el objetivo de probar un nuevo universo de jugadores que le permita hacer el esperado recambio generacional.

“Esta es una transición que me toca liderar. Sabemos que el universo actual de futbolistas peruanos tiene grandes jugadores, pero necesitamos ampliarlo. Queremos ver cómo se adaptan jugadores en buen nivel y otros jóvenes que puedan ir acoplándose a la selección. La idea es ayudar al próximo DT ampliando el grupo de jugadores con el que pueda contar. Hay jugadores con mucho talento, pero deben buscar continuidad en clubes donde puedan tener minutos. Si lo logran, en el corto plazo serán jugadores de selección", apuntó el estratega en conferencia de prensa.

Los jugadores de la selección
Los jugadores de la selección peruana empezaron a trabajar en Videna el lunes 6 de octubre de cara al duelo con Chile. - créditos: FPF

A qué hora juega Perú vs Chile por amistoso de fecha FIFA 2025

El choque entre la ‘blanquirroja’ y la ‘roja’ se jugará este viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, por amistoso de fecha FIFA. Y el horario pactado será a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

Canal para seguir Perú vs Chile por amistoso de fecha FIFA 2025

El ‘Clásico del Pacífico’ llegará a los hogares peruanos mediante Movistar Deportes a través de sus canales 3 y 703 en HD. También se podrá seguir por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para sus suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Santiago con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

Lista de convocados de Perú

- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

- Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes).

- Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

- Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), y Bryan Reyna (Belgrano).

La disruptiva lista de Manuel
La disruptiva lista de Manuel Barreto para el duelo ante Chile en La Florida, Santiago. Crédito: Difusión.

Citados de la selección de Chile

- Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea, Inglaterra), Thomas Gillier (CF Montréal, Canadá) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta)

- Defensas: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), (Francisco Sierralta (Auxerre, Francia), Gabriel Suazo (Sevilla, España) y Nicolás Díaz (Puebla, México)

- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (León, México), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town, Inglaterra), Felipe Loyola (Independiente, Argentina), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Javier Altamirano (Universidad de Chile).

- Delanteros: Gonzalo Tapia (São Paulo, Brasil), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Lucas Cepeda (Colo Colo), Clemente Montes (Universidad Católica), Alexander Aravena (Gremio, Brasil) y Ben Brereton Díaz (Derby County, Inglaterra).

La lista de convocados de
La lista de convocados de Chile para enfrentar a Perú en amistoso

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ tiene la obligación de ganar y esperar otro resultado para soñar con la clasificación a los cuartos de final. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs ADIFFEM EN

Dónde ver Alianza Lima vs ADIFFEM HOY: canal tv online del partido por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El grupo ‘blanquiazul’ medirá buena parte de su destino contra un rival que ya no tiene nada que hacer en competición. Ganar es obligatorio, aunque se necesita un milagro en la otra llave

Dónde ver Alianza Lima vs

Presidente del nuevo Fondo Blanquiazul reclama igualdad de condiciones en la Liga 1: “El suelo no está parejo para todos“

Jorge Zúñiga se pronunció a través de sus redes sociales para refrendar la autocrítica del club por los últimos resultados, pero no soslayó su descontento con los fallos arbitrales

Presidente del nuevo Fondo Blanquiazul

Futbolista peruana debutó en la Bundesliga: se formó en Alianza Lima y es pretendida por Francia

Almudena Sierra se ha estrenado con la camiseta del Hamburgo SV en la máxima categoría del fútbol ‘teutón‘. Días antes, movió las redes de un arco rival por la DFB Pokal femenina

Futbolista peruana debutó en la

Juan Pablo Varillas debutó con victoria en Challenger de Cali: si supera los octavos de final podría enfrentar a Gonzalo Bueno

El peruano despachó en dos sets al joven colombiano Samuel Heredia de 19 años. El Kia Open Challenger 2025 mantiene doble presencia peruana en octavos de final: Gonzalo Bueno ganó en la primera jornada del cuadro principal

Juan Pablo Varillas debutó con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PCM no descarta más renuncias

PCM no descarta más renuncias de ministros previo a las Elecciones Generales 2026: “No habrá muchas novedades”

TC ordena restituir a Martín Hurtado como juez supremo, ¿quién es y cuál es su vinculación al caso Cuellos Blancos?

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva, pero advierte que no se casa: “Siempre hemos estado juntos”

Magaly Medina y el audio de Gustavo Salcedo sobre el seguimiento a Maju Mantilla y productor: “Tiene la certeza de que ella le fue infiel”

Gustavo Salcedo espió a Maju Mantilla y a productor por dos años Y con ayuda de 7 personas: “Veía todo y ella lo negaba”

Gustavo Salcedo y la advertencia a exproductor de Maju Mantilla, antes de agresión: “Te estás metiendo en el lugar equivocado”

DEPORTES

Alianza Lima vs ADIFFEM EN

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs ADIFFEM HOY: canal tv online del partido por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Presidente del nuevo Fondo Blanquiazul reclama igualdad de condiciones en la Liga 1: “El suelo no está parejo para todos“

Futbolista peruana debutó en la Bundesliga: se formó en Alianza Lima y es pretendida por Francia

Juan Pablo Varillas debutó con victoria en Challenger de Cali: si supera los octavos de final podría enfrentar a Gonzalo Bueno