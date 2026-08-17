Naldy Saldaña revela que ‘La Bella Luz’ no le pagó indemnización tras tres años de trabajo y contrato vigente hasta 2027

En una sincera entrevista en 'El Reventonazo de la Chola', Naldy Saldaña, exvocalista de la orquesta 'La Bella Luz' revela los motivos de su salida. Cuenta que, tras tres años de trabajo, no recibió ninguna indemnización económica, a pesar de tener un contrato vigente. Video: América TV / El Reventonazo de la Chola

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Naldy Saldaña dejó la orquesta ‘La Bella Luz’ sin recibir un sol de indemnización. La cantante de 26 años confirmó este dato en su aparición en ‘El Reventonazo de la Chola’ este sábado 16 de agosto, donde también reveló que su contrato con la agrupación tenía vigencia hasta febrero de 2027 y que decidió romperlo de manera anticipada para priorizar su bienestar personal, luego de denunciar los presuntos tocamientos indebidos del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

La pregunta de la ‘Chola Chabuca’ fue directa: “¿La Bella Luz te indemniza económicamente?”. La respuesta de Saldaña, igual de directa: “No”. Con esa sola palabra, la artista expuso que, pese a tres años de vínculo laboral con la agrupación de cumbia, su salida no estuvo acompañada de ningún pago de compensación.

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La revelación suma un nuevo elemento al caso que ya involucra una investigación fiscal, la posible responsabilidad civil de la orquesta y una citación de Óscar Custodio ante el Ministerio de Trabajo.

Tres años de trabajo, un contrato vigente y una salida sin compensación

Saldaña explicó en el programa que su relación laboral con ‘La Bella Luz’ se extendió durante tres años, periodo en el que tampoco recibió información de la empresa sobre los montos que pudieran corresponderle al momento de una eventual salida.

Cuando la ‘Chola Chabuca’ le preguntó si tenía un contrato en vigor al momento de renunciar, la respuesta fue afirmativa y reveló un detalle que no se había conocido hasta entonces. “De hecho, ¿si tenías un contrato?”, le consultó el conductor. “Sí, era hasta febrero todavía, del próximo año, pero tuve que tomar decisiones y también tuve que buscar mi bienestar”, respondió Saldaña.

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La cantante renunció el 21 de julio de 2026, lo que significa que abandonó la agrupación con más de seis meses de contrato por delante, una decisión que tomó luego de que la orquesta no adoptara medidas inmediatas contra el acusado pese a conocer la denuncia que ella presentó el 19 de junio.

Naldy Saldaña confirmó en 'El Reventonazo de la Chola' que 'La Bella Luz' no le pagó indemnización tras su salida de la orquesta.

La situación económica de Saldaña tras su salida adquiere relevancia legal en el contexto de lo que ya señaló su abogado, Ysrael Castillo, en días previos: que ‘La Bella Luz’ podría ser declarada tercero civil responsable y asumir el pago de una indemnización a la cantante, dado que los hechos de agresión ocurrieron dentro del centro de labores.

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El Ministerio de Trabajo también citó a Custodio para revisar la situación laboral de los integrantes de la agrupación, proceso que podría derivar en una multa para el empresario.

Sus padres tomaron la palabra y le prometieron acompañarla

La aparición de Saldaña en el programa de Ernesto Pimentel estuvo marcada también por la presencia de su familia. Su padre, Gerardo Saldaña, tomó la palabra para reafirmar el respaldo que le ha brindado desde el primer día y que continuará dándole. “Siempre vamos a estar apoyándola, como ella sabe. Yo de mi parte como padre, desde el primer momento fui yo el que la apoyé, le sigo apoyando todo el tiempo hasta hoy”, expresó.

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La emoción del programa subió cuando Dermelina Toro, madre de la cantante, se dirigió directamente a su hija con un mensaje que generó una de las escenas más emotivas de la noche. “Solo decirle que la amo, que es la mujer más valiosa de mi vida. Dos hijitas mujeres que tengo, que la amo y que voy a estar en todo momento para apoyarla, para ayudarla, para protegerla y para no dejarla sola en ningún momento de aquí en adelante”, manifestó.

Los padres de Saldaña ya habían viajado desde el norte del país a Lima semanas atrás para acompañar a su hija durante los momentos más intensos del proceso mediático y judicial. Su presencia en el set de ‘El Reventonazo de la Chola’ marcó una de las primeras apariciones públicas conjuntas de la familia desde que el caso se hizo nacional.

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La cantante aseguró que pese a que La Bella Luz decidió tomar cartas en el asunto, no está en sus planes volver a la orquesta, pero agradece la oportunidad | TikTok

El contexto legal que rodea la falta de indemnización

La revelación de Saldaña sobre la ausencia de compensación económica llega en un momento en que el caso avanza en varios frentes simultáneos. La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho mantiene activa la investigación preliminar contra Sánchez Chavesta por los presuntos delitos de tocamientos indebidos y acoso sexual.

El acusado rindió su declaración ante la Depincri el viernes 14 de agosto tras cuatro horas de diligencias, pero no ha emitido declaraciones públicas sobre el fondo de la denuncia. El abogado de Saldaña precisó que la empresa podría enfrentar una multa de hasta 50 UIT por parte de las autoridades laborales, además de la eventual responsabilidad civil como tercero en el proceso penal.

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La cantante, por su parte, confirmó que lleva terapia psicológica como parte del proceso que atraviesa y que su defensa legal continúa avanzando con la estrategia trazada desde el inicio del caso.