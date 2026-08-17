“Lo que trato de hacer es promover a los emprendedores”: Keiko Fujimori defiende que muestre regalos en vivo

La política Keiko Fujimori participa en una transmisión en vivo. En un interior con la bandera de Perú, la figura política muestra diversos objetos. Entre ellos se observan una pieza de arte enmarcada, un objeto blanco de textura suave y una figura de madera. Los elementos son presentados como obsequios de artesanos peruanos, identificando a los creadores de las piezas. Este contenido es una cobertura de evento.

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La presidenta Keiko Fujimori salió al paso este domingo de las críticas que reciben sus transmisiones en vivo y defendió la práctica de mostrar y agradecer públicamente los regalos artesanales que le entregan ciudadanos y emprendedores de distintas regiones del país. Lo hizo durante el propio directo, ante decenas de miles de espectadores conectados en tiempo real, sin esquivar el debate y con los obsequios sobre la mesa.

“Ya sé que algunos critican este tema, pero para mí es fundamental agradecer a las personas que me han dado obsequios hechos con sus manos y, sobre todo, valorar a los emprendedores, a los artesanos, promocionarlos”, afirmó la mandataria frente a cámara. La declaración llegó antes de pasar a mostrar una nueva tanda de piezas artesanales recibidas en sus recientes visitas a regiones del país.

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La respuesta de Fujimori fue directa: “Lo que trato de hacer, aunque algunos critiquen, es promover a los emprendedores que con tanto esfuerzo hacen cosas preciosas”. La presidenta subrayó que su intención no es exhibir obsequios por frivolidad, sino dar visibilidad a creadores que de otra forma difícilmente llegarían a una audiencia de esa magnitud.

Keiko Fujimori, vestida con un traje azul, está de pie detrás de un podio con micrófonos, frente al Palacio de Gobierno y la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato de los directos —que combina rendición de cuentas, interacción con ciudadanos y presentación de productos artesanales— se ha convertido en uno de los sellos de comunicación de la actual gestión. Desde la primera emisión, el 3 de agosto, las transmisiones se realizan cada fin de semana desde Palacio de Gobierno o desde las regiones que la mandataria visita en su agenda oficial.

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El collar de spondylus y los artesanos de Tumbes

Durante la transmisión del domingo 16 de agosto, Fujimori presentó varias piezas recibidas en días recientes. La primera en aparecer fue un collar de spondylus, una concha de molusco de aguas cálidas con profundo simbolismo en la historia del antiguo Perú. La presidenta explicó que el spondylus es una materia prima marina asociada culturalmente a la llegada del fenómeno de El Niño, y que su presencia en el registro arqueológico peruano es extensa.

La pieza fue elaborada por Edwin Zapata y el artista plástico José Ceballos, oriundo de Tumbes. Fiel a su práctica de los últimos directos —en los que pidió a los artesanos que se identificaran—, Fujimori leyó en cámara el número de contacto de Ceballos: 972-941-985, para que los espectadores pudieran comunicarse directamente con él.

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Keiko Fujimori

Una cartera que viajó desde Junín

Otro de los momentos de la transmisión fue la presentación de una cartera artesanal elaborada por Shilai Zumaeta, una artesana que, según relató la presidenta, se acercó al Palacio de Gobierno tras escuchar en una emisión anterior el pedido de que los creadores se identificaran. “Me dijo: ‘La he escuchado y me dijo usted que ponga el nombre’”, recordó Fujimori al mostrar la pieza ante la cámara.

El episodio ilustra el efecto de retroalimentación que han generado los directos: artesanos de distintas regiones del Perú comenzaron a etiquetar sus obsequios con nombre y datos de contacto, lo que permite a la mandataria mencionarlos en pantalla. Zumaeta, proveniente de la región Junín, fue uno de esos casos.

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Los colibríes de madera del bosque seco de Tumbes

El tercer obsequio presentado fue una pareja de colibríes tallados en madera por Edilberto Guerrero, artesano que trabaja en la ruta del bosque seco de Tumbes. Guerrero recoge maderas muertas de la zona y las transforma en figuras artesanales. Fujimori leyó también su número de contacto —979-135-649— y anunció que dejaría las piezas en su oficina.

Peru's conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media, as vote counting continues in a tight presidential race between Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

“Miren qué delicado, qué elegante. Es un regalo muy bonito que me dieron y que podemos también utilizar para regalar a otras personas”, dijo la presidenta al presentar las tallas. La mención a Guerrero se sumó a una lista creciente de artesanos que han recibido visibilidad directa a través de los directos presidenciales.

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Las cifras de los directos y la estrategia digital

Las transmisiones en vivo de Fujimori han alcanzado números que pocas plataformas de comunicación gubernamental logran en Perú. Desde la primera emisión, los directos han superado los 61.000 espectadores simultáneos y acumulado más de 10 millones de interacciones en forma de “corazones” en una sola sesión, según datos difundidos por la propia Presidencia de la República.

La mandataria confirmó que el formato se mantendrá de manera permanente cada fin de semana, tanto desde la sede del Ejecutivo como en las regiones que visite. La estrategia combina la rendición de cuentas sobre la agenda semanal con la interacción directa con ciudadanos, la presentación de artesanías y la respuesta a consultas en tiempo real.

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Peru's presidential candidate Keiko Fujimori holds a press conference at her party's headquarters as the electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between her and candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Las críticas y la respuesta en vivo

Las voces críticas al contenido de los directos llevan semanas activas. La periodista Rosa María Palacios cuestionó en redes sociales que la presidenta dedique tiempo de sus transmisiones a mostrar sombreros y productos artesanales en lugar de profundizar en sus planes de gobierno. “El momento culminante fue el ‘unboxing’: enseñó los sombreros, mantas que le han regalado entre otras artesanías”, escribió Palacios en referencia a uno de los directos anteriores.

Fujimori eligió responder ese cuestionamiento desde el mismo espacio que genera la polémica. Lejos de modificar el formato, reafirmó que la promoción de emprendedores y artesanos forma parte de su concepción de la comunicación presidencial, y anunció que las transmisiones continuarán con la misma dinámica los próximos fines de semana.

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Peru's presidential candidate Keiko Fujimori holds a press conference at her party's headquarters as the electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between her and candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Stifs Paucca