Joven trujillana representará al Perú en la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026: es ingeniera industrial y maestra nacional

Flor de María Zárate terminó entre las cinco mejores del Campeonato Nacional Superior de Ajedrez y consiguió un lugar en la selección peruana para la Olimpiada Mundial 2026. Composición: Infobae

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Flor de María Zárate, ingeniera industrial y maestra nacional de ajedrez, representará al Perú en la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026, competencia prevista para septiembre en Uzbekistán. La deportista trujillana consiguió un lugar dentro del equipo nacional tras ubicarse entre las cinco mejores del Campeonato Nacional Superior de Ajedrez, certamen organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez.

Zárate inició su relación con el deporte por influencia de su abuelo, quien le enseñó a mover las piezas sobre un tablero que trajo desde Rusia. A los 12 años consiguió su primer título regional y, desde entonces, desarrolló una carrera con participaciones en campeonatos nacionales e internacionales.

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La clasificación para Uzbekistán representa su segunda presencia en una Olimpiada Mundial de Ajedrez. La primera ocurrió en 2018, cuando integró la delegación peruana que participó en Georgia. En 2019 obtuvo el subcampeonato nacional y consiguió la clasificación para la edición prevista en Rusia en 2020, torneo que no se realizó debido a la pandemia.

La nueva convocatoria también distingue a Zárate como la única representante de provincia dentro de la selección peruana. Su preparación para la cita internacional se desarrolla junto con su actividad profesional en el sector agroindustrial de Trujillo, una combinación que requiere organización para sostener su carrera deportiva.

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Clasificación entre las mejores del campeonato nacional

El cupo para la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026 llegó después de la participación de Zárate en el Campeonato Nacional Superior de Ajedrez. El resultado dentro de las cinco primeras posiciones le permitió acceder al equipo olímpico peruano, integrado por representantes con distintos grados de experiencia y títulos internacionales.

La selección cuenta con la gran maestra Daisy Córica, considerada una de las principales representantes del ajedrez peruano, además de tres maestras internacionales y Zárate, quien posee el título de maestra nacional.

El torneo clasificatorio reunió a las principales exponentes del país bajo la organización de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. El desempeño de la trujillana le permitió regresar a una competencia internacional después de su participación en Georgia.

La participación de 2018 constituye un antecedente directo para la nueva cita internacional. En aquella edición, Zárate defendió al Perú en Georgia tras conseguir el primer lugar compartido en el Campeonato Nacional de 2017.

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Un año después, obtuvo el segundo puesto nacional y logró otro cupo internacional. La clasificación correspondía a la Olimpiada de Rusia 2020, pero la competencia quedó cancelada debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.

La deportista identifica una diferencia entre aquella etapa y su preparación actual. Tras varios años de experiencia competitiva, su proceso actual incluye una mayor atención a la fortaleza mental, aspecto que considera relevante para afrontar partidas de alto nivel.

Preparación entre el trabajo y el ajedrez

La trujillana es la única integrante de provincia dentro del equipo peruano que competirá en Uzbekistán. Captura de pantalla

Zárate desarrolla su actividad profesional a tiempo completo en el sector agroindustrial de Trujillo. La práctica competitiva del ajedrez forma parte de una rutina que combina responsabilidades laborales y preparación deportiva.

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Después del fallecimiento de su entrenador, la ajedrecista continuó su formación por cuenta propia. Para ello recurrió a libros especializados, programas informáticos, revisión de partidas y comunicación con otros jugadores.

El entrenamiento también comprende el análisis de las decisiones que surgen durante cada partida. En el ajedrez, cada movimiento exige valorar alternativas y anticipar posibles respuestas del rival, una dinámica vinculada con la resolución de problemas.

Carlos Miguel Barbarán, presidente de la Asociación Deportiva Real Chess Club, destacó el aporte de esta disciplina en distintos ámbitos. Según el dirigente, el ajedrez fortalece “el análisis, la toma de decisiones, la concentración y la responsabilidad”, capacidades que también pueden resultar útiles en la formación académica y profesional.

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Uzbekistán será el próximo escenario internacional

La Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026 está prevista para septiembre en Uzbekistán. Zárate llega a esta competencia como integrante de la selección peruana y con el antecedente de una participación olímpica previa.

Su presencia dentro del equipo también representa a una deportista procedente de provincia en una selección nacional conformada por jugadoras con títulos internacionales. La clasificación se produjo después de su actuación en el campeonato nacional superior.

La deportista trujillana dispone de cerca de dos meses de preparación antes de la competencia internacional. El proceso contempla el fortalecimiento de aspectos técnicos y mentales, con especial atención a las exigencias propias de una cita que reúne a delegaciones de distintos países.

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