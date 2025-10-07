El director de la FPF contó detalles del próximo entrenador de la 'bicolor'. (Al Ángulo)

La selección peruana se encuentra en una etapa de reestructuración luego de quedar fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. Jean Ferrari decidió que Óscar Ibáñez no continuará como técnico interino y nombró en su lugar a Manuel Barreto, mientras que sigue buscando al nuevo entrenador de cara a las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2030.

Ferrari ya ha podido viajar a dos países para reunirse con estrategas, Argentina y Brasil, y tiene definida la fecha para anunciar al profesional que lidere a la ‘bicolor’ a la próxima edición del Mundial de fútbol. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista con el programa de televisión llamado Al Ángulo.

“Dentro de mi planificación sí tengo una línea de tiempo, un deadline (fecha límite) para hacer un corte y a partir de ahí empezar la famosa palabra proceso, eso es lo que se necesita, y tiene que estar dentro de un diagrama de Gantt, dentro de la planificación para estar cuadrado en los tiempos”, comenzó explicando el actual director general de fútbol de la FPF.

En seguida, el exadministrador de Universitario reveló el mes en el cual se concretará el fichaje del nuevo DT. “Nosotros nos hemos puesto como un corte a diciembre para que a partir de enero el entrenador y su comando técnico empiecen a trabajar de cara a lo que ya empezamos a hacer en base a esta planificación”.

Jean Ferrari reveló la fecha para anunciar al nuevo técnico de la selección peruana.

Su plan con el nuevo entrenador y el rol de Manuel Barreto

Asimismo, Jean Ferrari explicó el plan y objetivo que tiene con el nuevo entrenador de la selección peruana, en los cuales Manuel Barreto jugará un rol importante durante estos tres partidos amistosos que dirigirá de manera interina.

“Por algo hoy está el jefe de la Unidad Técnica de Menores manejando esta selección, cuál es el objetivo, ampliar el universo de futbolistas, cuál es el segundo objetivo, reducir la edad, tenemos que recordar que hemos terminado estas Eliminatorias con un promedio de 32.7 para ser exactos, tenemos que reducirla”, contó.

Ferrari aclaró que estas metas no le cierran las puertas a los jugadores con una cierta edad elevada, pero explicó que son importantes para implantar un estilo de juego en la ‘bicolor’. “Con esto no estoy diciendo que los futbolistas..., estoy hablando netamente de un tema de promedio, uno dice por qué bajar la edad, la dinámica, todo tiene un por qué, no lo estamos haciendo porque los demás países lo están haciendo, necesitamos agregarle dinámica a la característica que tiene en general nuestro fútbol”.

La selección peruana completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Manuel Barreto.

Los nombres que suenan para ser el nuevo DT de Perú

Si bien Jean Ferrari no quiso dar nombres de los entrenadores con los que conversó en sus dos viajes, hay información de las posibles alternativas para el banquillo ‘blanquirrojo’. El primero, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, fue Gustavo Álvarez, quien es actual técnico de la Universidad de Chile y conoce el fútbol peruano al dirigir en Sport Boys y Atlético Grau.

Después, según el comunicador Horacio Zimmermann, Martín Demichelis serían una opción para liderar a la ‘bicolor’ en el próximo proceso clasificatorio mundialista. El argentino, a diferencia de Álvarez, no tiene experiencia en el medio local, pero su paso por River Plate y Bayern Múnich le darían un plus en la terna final para nombrar al seleccionador peruano.