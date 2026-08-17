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Keiko Fujimori menciona otra vez el plan Bukele al referirse al pedido de facultades contra el crimen

La mandataria señaló que su Gobierno prepara “medidas fuertes” para reforzar las instituciones y mejorar la coordinación en la lucha contra la delincuencia

Keiko Fujimori
La presidenta mencionó nuevamente al mandatario salvadoreño al explicar las acciones que su Gobierno prepara para enfrentar la delincuencia
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La presidenta Keiko Fujimori volvió a referirse este domingo a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, al referirse a las medidas que su Gobierno prepara para enfrentar la delincuencia y el próximo pedido de facultades al Congreso.

Durante una transmisión en vivo, la jefa de Estado fue consultada sobre las referencias al llamado plan Bukele’ y respondió que su administración adoptará medidas que calificó de “fuertes”, enfocadas en fortalecer las instituciones y mejorar la coordinación entre ellas.

“Me dicen y hacen referencia a Bukele, y por supuesto, nuestro gobierno va a tomar medidas fuertes, sobre todo de fortalecimiento de las instituciones y de una mayor coordinación”, señaló.

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La lideresa de Fuerza Popular indicó que el Ejecutivo articula estas acciones y adelantó que en los próximos días presentará un pedido de facultades al Congreso para legislar por un periodo determinado sobre materias específicas, sin recurrir al trámite ordinario de aprobación de leyes.

Keiko Fujimori
La mandataria adelantó que en los próximos días solicitará al Congreso facultades para legislar sobre materias vinculadas a la lucha contra la delincuencia

“Eso es lo que estamos articulando y en los próximos días se va a presentar el pedido de facultades y eso va a permitir que haya una mayor integración y mayor cooperación, y de cara a la lucha contra la delincuencia”, afirmó.

No obstante, en sus declaraciones no detalló qué medidas concretas comprenderá la solicitud ni precisó que la administración vaya a aplicar de manera literal el modelo de seguridad implementado por el Gobierno salvadoreño.

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En una entrevista difundida en esta jornada por El Comercio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, también aludió a la experiencia de El Salvador al ser consultado sobre las expectativas de resultados inmediatos frente a la criminalidad.

“Se puede empezar a combatir el crimen, pero, así como Ecuador, no se va a lograr de la noche a la mañana. Lo de El Salvador demoró mucho tiempo, y ellos comenzaron también creando el subsistema. Es una tarea de mediano aliento”, afirmó.

Ernesto Álvarez señaló que la experiencia salvadoreña demuestra que la lucha contra el crimen requiere tiempo y sostuvo que se trata de una tarea “de mediano aliento
Ernesto Álvarez señaló que la experiencia salvadoreña demuestra que la lucha contra el crimen requiere tiempo y sostuvo que se trata de una tarea “de mediano aliento

La semana pasada, Fujimori anunció que aplicaría una política de “mucha firmeza” para recuperar el orden inspirada en Bukele, quien a inicios de julio le envió una carta de felicitación en la que le expresó sus mejores deseos para su gestión y reafirmó el compromiso salvadoreño con el fortalecimiento de la relación bilateral.

Durante la campaña, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) señaló que, entre sus propuestas para combatir la delincuencia, planteaba retomar el control de las fronteras y las cárceles, así como construir una megacárcel para reos de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Este símbolo de la “guerra” contra las pandillas de Bukele lleva más de tres años en funcionamiento, según las autoridades de seguridad, y alberga a miembros “más peligrosos” de las principales estructuras criminales que operan en el país centroamericano.

El Cecot tiene una capacidad para albergar a 40.000 pandilleros, aunque hasta ahora se desconoce el número total de reos en la prisión. El recinto fue presentado por el propio mandatario en una cadena nacional de radio y televisión transmitida un día después del comienzo de las operaciones.

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