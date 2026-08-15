Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 5 del Torneo Clausura y Acumulada

La Liga 1 2026 continúa con la fecha 5. Crédito: LFP

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La Liga 1 2026 afronta una nueva jornada con varios encuentros que prometen emociones y podrían marcar diferencias importantes en la carrera por los objetivos de cada club. La fecha 5 del Torneo Clausura pondrá nuevamente a prueba a los equipos que buscan pelear por el campeonato, clasificar a torneos internacionales o alejarse de la zona de descenso.

Con nueve partidos programados entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, los principales equipos del fútbol peruano volverán a la competencia. Revisa a continuación cómo están las tablas de posiciones, los partidos que se disputarán durante el fin de semana y los principales detalles de esta nueva jornada del campeonato local.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso llega a esta jornada como líder provisional del segundo torneo del año. Alianza Lima aparece muy cerca, mientras que un grupo importante de equipos mantiene posibilidades de escalar posiciones y meterse en la cima de la clasificación. A continuación, la tabla del Clausura 2026:

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Alianza Lima se mantiene como líder absoluto de la tabla anual y conserva una importante ventaja sobre sus principales perseguidores. Los Chankas ocupan el segundo lugar, a siete puntos del conjunto blanquiazul, mientras que Cienciano completa el podio, a 12 unidades del primer puesto. A continuación, así marcha la clasificación acumulada:

Tabla de posiciones Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Cabe recordar que la tabla acumulada tiene especial importancia en el desenlace de la temporada, pues define a los equipos que accederán a torneos internacionales, determina la lucha por la permanencia y también puede establecer a los clubes que disputarán los posibles ‘play-offs’ por el título nacional.

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Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Cusco FC 2-0 Juan Pablo II (Finalizado)

Sábado 15 de agosto

ADT vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Los Chankas vs Melgar (15:30 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Alianza Lima vs UTC (19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 16 de agosto

Sporting Cristal vs Sport Huancayo (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

CD Moquegua vs Sport Boys (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

FC Cajamarca vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Cienciano vs Deportivo Garcilaso (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

UTC sufre en el acumulado

UTC atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. El club cajamarquino sufrió la resta de siete puntos debido al incumplimiento de pagos y deudas laborales con exjugadores.

Esta sanción provocó que el equipo quede en el último lugar de la tabla acumulada, con apenas 13 puntos. De esta manera, UTC se encuentra seriamente comprometido en la lucha por evitar el descenso y tendrá que sumar con urgencia en las próximas jornadas.

UTC sufrió la resta de siete puntos en el acumulado de la Liga 1 2026. Crédito: LFP

Una fecha clave para la Liga 1

La jornada tendrá varios partidos con impacto directo en ambas tablas. Deportivo Garcilaso buscará conservar la punta frente a Cienciano en el clásico imperial, mientras que Alianza Lima intentará aprovechar su duelo ante UTC para acercarse al primer lugar.

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Los Chankas, por su parte, defenderán su posición en el acumulado ante Melgar. En la zona baja, UTC necesita sumar con urgencia para comenzar a revertir su complicada situación y evitar que la distancia con sus rivales por la permanencia siga aumentando.