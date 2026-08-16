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Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical reúne duelos decisivos en la Liga 1 y partidos internacionales con presencia de figuras peruanas en clubes de Europa y Sudamérica

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, domingo 16 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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Hoy domingo 16 de agosto llega con una agenda repleta de fútbol en Liga 1, Liga 2, y el escenario internacional, donde varios jugadores peruanos podrían sumar minutos con sus clubes.

En la Liga 1, los aficionados podrán seguir cuatro duelos clave: Sporting Cristal recibe a Sport Huancayo, CD Moquegua enfrenta a Sport Boys, FC Cajamarca mide fuerzas con Universitario de Deportes y Cienciano choca con Deportivo Garcilaso.

La actividad internacional se intensifica con finales y amistosos de prestigio. En Inglaterra, Arsenal y Manchester City disputan la Community Shield. En Francia, Lens y PSG compiten por la Supercopa. Por su parte, los amistosos internacionales destacan con FC Basel frente a Barcelona y Schalke 04 ante Real Madrid.

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Diversos futbolistas peruanos buscarán protagonismo fuera del país. Marcos López podría sumar minutos con Copenhague ante Randers FC. Oliver Sonne espera su oportunidad con Burnley frente a West Ham United. En Israel, Adrián Ugarriza figura con Ironi Kiryat Shmona ante Hapoel Tel Aviv. Erick Noriega integra la nómina de Gremio ante Atlético Mineiro. André Carrillo forma parte del Corinthians en su duelo contra Cruzeiro. Por último, Jesús Pretell está convocado con LDU de Quito ante Aucas.

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal vs Sport Huancayo (11:00 horas / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Sport Boys (13:15 horas / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs Universitario (15:30 horas / L1 MAX)

- Cienciano vs Deportivo Garcilaso (18:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- San Martín vs ADA Jaén (11:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Bentín Tacna Heroica vs Reserva Sport Huancayo (13:15 horas / YouTube Bicolor+)

- Carlos A. Mannucci vs César Vallejo (15:30 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Racing de Santander vs Villarreal (10:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Espanyol vs Levante (12:00 horas / DSports)

- Celta de Vigo vs Osasuna (14:30 horas / DSports)

Partido de Community Shield - Final

- Arsenal 3-0 Manchester City (Finalizado)

Partido de Supercopa de Francia

- Lens vs PSG (13:45 horas / ESPN, Disney+)

Partido de Championship

- Burnley vs West Ham United (10:00 horas / Disney+)

Partido de liga de Dinamarca

- Randers FC vs Copenhague (11:00 horas)

Partido de Copa Israel Toto

- Ironi Kiryat Shmona vs Hapoel Tel Aviv (12:00 horas)

Partidos amistosos internacionales

- Liverpool 0-0 Como 1907 (Finalizado)

- FC Basel vs Barcelona (09:30 horas)

- Newcastle United vs Racing de Estrasburgo (10:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Schalke 04 vs Real Madrid (10:00 horas / Claro Sports)

- Liverpool vs Como 1907 (12:00 horas / Claro Sports)

Partidos de MLS

- New York City vs Philadelphia Union (17:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Chicago Fire vs Portland Timbers (17:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Austin FC vs FC Dallas (19:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps (21:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de fútbol mexicano

- Pumas UNAM vs Querétaro (13:00 horas / ViX Premium)

- América vs Atlético San Luis (18:00 horas / Canal 5, TUDN, ViX)

- Santos Laguna vs Chivas de Guadalajara (20:10 horas / Canal 5, TUDN, ViX)

- Club Tijuana vs Cruz Azul (22:00 horas / FOX One, Caliente TV)

Partidos de fútbol argentino

- Sarmiento vs Huracán (13:00 horas / Disney+, ESPN Premium Argentina)

- River Plate vs Argentinos Juniors (16:00 horas / ESPN, Disney+)

- Central Córdoba vs Instituto de Córdoba (18:15 horas / TNT Sports, Max)

- Barracas Central vs Rosario Central (18:15 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol brasileño

- Chapecoense vs Bahía (09:00 horas / Premiere)

- Vasco da Gama vs Santos (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Atlético Mineiro vs Gremio (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Mirassol vs Flamengo (16:30 horas / Premiere, RecordTV, CazéTV)

- Vitoría vs Botafogo (16:30 horas / Globo, Premiere)

- Corinthians vs Cruzeiro (17:30 horas / Amazon Prime Video)

Partidos de fútbol uruguayo

- Progreso vs Deportivo Maldonado (09:00 horas / Disney+)

- Defensor Sporting vs Liverpool (13:00 horas / Disney+)

- Peñarol vs Central Español (16:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba (16:00 horas / RCN, Win Sports)

- América de Cali vs Fortaleza CEIF (18:05 horas / RCN, Win Sports)

- Internacional de Bogotá vs DIM (18:15 horas / RCN, Win Sports)

Once Caldas vs Alianza FC (20:15 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Orense vs Deportivo Cuenca (14:00 horas / Teleamazonas, Zapping)

- Emelec vs Técnico Universitario (16:15 horas / Teleamazonas, Zapping)

- Aucas vs LDU de Quito (19:00 horas / Ecuavisa, Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Luqueño vs Libertad (14:00 horas / Tigo Sports)

- Olimpia vs Sportivo Ameliano (16:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Ñublense vs Unión La Calera (11:30 horas / TNT Sports, Max)

- Cobresal vs Deportes Concepción (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- Colo Colo vs O’Higgins (16:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Always Ready vs Real Potosí (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Nacional Potosí vs ABB (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Independiente Petrolero vs Gualberto Villarroel San José (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Deportivo Táchira vs Monagas FC (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo La Guaira vs Zamora FC (17:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Carabobo FC vs Metropolitanos FC (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

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