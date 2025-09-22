Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

Nolberto Solano ha asumido la dirección técnica de Pakistán por un año. - Crédito: PFF

Nolberto Solano ha empezado con el pie izquierdo su andadura como seleccionador de Pakistán. En su primer reto en la parcela técnica de los ‘halcones’, el profesional peruano sufrió un durísimo revés al quedar eliminado, en primera ronda, de la Copa Asia U23. El plantel quedó último y con una diferencia de goles abultada.

A pesar de ese accidentado arranque internacional, acontecido en Camboya, la Federación de Fútbol de Pakistán ha cerrado filas con ‘Nobby’, entendiendo que el proceso será largo y presentará todo tipo de inconvenientes. No obstante, en Perú ha surgido una corriente pesimista cada vez que se conoce algún traspié de la leyenda de la Premier League.

Nolberto Solano llegó a Pakistán para renovar su fútbol al tiempo que se encargara de la dirección técnica de la selección nacional. - Crédito: PFF

Y Solano es consciente de ello. No ve con malos ojos que su trabajo como entrenador de la selección de Pakistán esté en boca de todos, pero sí le incomoda que las críticas sean incendiarias, sobre todo en los medios de comunicación. De tal modo que ha exhortado a una mayor mesura en la difusión de la información.

“La vida no es para justificar. A mi nadie me va a desanimar de la convicción que tengo para seguir creciendo como entrenador. No pongo excusas, asumo todo porque soy la cabeza y responsable. No me ocupo en eso. Es una pena, porque debe haber mesura y entender el trabajo del técnico”, reflexionó en una entrevista ofrecida al programa ‘En 3 Toques’.

“Nosotros entendemos la carrera. Acá el presidente sabe dónde estamos y sabe cuál es la situación. Eso es tranquilidad para seguir trabajando. A mí no me consumen las cosas. Siempre he mantenido un perfil donde lo bueno ni lo malo me afecta. Yo me preocuparía el día que no voy a entrenar o no hay una respuesta. Dentro del corto tiempo sí ha habido una", continuó Nolberto Solano.

“No estoy para victimizarme, el tiempo lo dirá todo. Siempre autocrítica y el destino dirá. A todos no le podemos gustar, es parte de eso. Hoy en día, en dos segundos, sale todo en el teléfono. Si el entrenador, la gente cercana y la gente que te quiere te llama la atención a esos hay que escuchar. Lo bueno y lo negativo te fortalece”, zanjó.

Syed Mohsen Gilani ha quedado encantado con el profesionalismo de Nolberto Solano, el primer entrenador sudamericano de la historia de Pakistán. - Crédito: PFF