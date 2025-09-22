Perú Deportes

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

A ‘Nobby’ le ha caído una retahíla de ataques en su país por el esperpéntico arranque con los ‘halcones’ en la Copa Asiática U23. “Es una pena, porque debe haber mesura”, externó

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Nolberto Solano ha asumido la
Nolberto Solano ha asumido la dirección técnica de Pakistán por un año. - Crédito: PFF

Nolberto Solano ha empezado con el pie izquierdo su andadura como seleccionador de Pakistán. En su primer reto en la parcela técnica de los ‘halcones’, el profesional peruano sufrió un durísimo revés al quedar eliminado, en primera ronda, de la Copa Asia U23. El plantel quedó último y con una diferencia de goles abultada.

A pesar de ese accidentado arranque internacional, acontecido en Camboya, la Federación de Fútbol de Pakistán ha cerrado filas con ‘Nobby’, entendiendo que el proceso será largo y presentará todo tipo de inconvenientes. No obstante, en Perú ha surgido una corriente pesimista cada vez que se conoce algún traspié de la leyenda de la Premier League.

Nolberto Solano llegó a Pakistán
Nolberto Solano llegó a Pakistán para renovar su fútbol al tiempo que se encargara de la dirección técnica de la selección nacional. - Crédito: PFF

Y Solano es consciente de ello. No ve con malos ojos que su trabajo como entrenador de la selección de Pakistán esté en boca de todos, pero sí le incomoda que las críticas sean incendiarias, sobre todo en los medios de comunicación. De tal modo que ha exhortado a una mayor mesura en la difusión de la información.

“La vida no es para justificar. A mi nadie me va a desanimar de la convicción que tengo para seguir creciendo como entrenador. No pongo excusas, asumo todo porque soy la cabeza y responsable. No me ocupo en eso. Es una pena, porque debe haber mesura y entender el trabajo del técnico”, reflexionó en una entrevista ofrecida al programa ‘En 3 Toques’.

“Nosotros entendemos la carrera. Acá el presidente sabe dónde estamos y sabe cuál es la situación. Eso es tranquilidad para seguir trabajando. A mí no me consumen las cosas. Siempre he mantenido un perfil donde lo bueno ni lo malo me afecta. Yo me preocuparía el día que no voy a entrenar o no hay una respuesta. Dentro del corto tiempo sí ha habido una", continuó Nolberto Solano.

“No estoy para victimizarme, el tiempo lo dirá todo. Siempre autocrítica y el destino dirá. A todos no le podemos gustar, es parte de eso. Hoy en día, en dos segundos, sale todo en el teléfono. Si el entrenador, la gente cercana y la gente que te quiere te llama la atención a esos hay que escuchar. Lo bueno y lo negativo te fortalece”, zanjó.

Syed Mohsen Gilani ha quedado
Syed Mohsen Gilani ha quedado encantado con el profesionalismo de Nolberto Solano, el primer entrenador sudamericano de la historia de Pakistán. - Crédito: PFF

Temas Relacionados

Nolberto SolanoSelección de Pakistánperu-deportes

Más Noticias

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, juega este lunes un choque clave. Así va la pelea por el título

Tabla de posiciones de la

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Peter Gaydarov ha destacado la “excepcional calidad” del prometedor mediocentro peruano en la UEFA Youth League, donde acumula cinco goles y una asistencia en seis presentaciones totales

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr.

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

El tenista peruano está mostrando un gran nivel en el Challenger de Buenos Aires, donde logró avanzar al cuadro principal tras superar con éxito a dos adversarios en la fase de clasificación

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

El periodista deportivo cuestionó al ‘Cabezón’, que lanzó un polémico tuit en relación a la designación de la ‘Muñeca’ como técnico interino de la ‘bicolor’

Pedro García lanzó ‘misil’ contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

“Si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”: La promesa de Tomás Gálvez contra fiscales Lava Jato

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello es presentada

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

DEPORTES

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″