Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

El seleccionador interino de Perú hizo referencia a lo sucedido con el llamado de Australia por el mediocentro del Cardiff City después de dos años de ausencia. ¿Acaso el tema llegó a un final concreto?

Alexander Robertson había recibido una pre-convocatoria por parte de Manuel Barreto para la selección peruana, pero finalmente desestimó la documentación para acudir al llamado de Australia. - Crédito: AFP / FPF

Manuel Barreto no se hace problemas con Alexander Robertson. Enterado de la reivindicación de su fidelidad con Australia, respondiendo al llamado reciente de Tony Popovic, el seleccionador interino de Perú ha recalcado que las puertas de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) están abiertas de par en par para aquellos que tengan los deseos genuinos de incorporarse a la ‘blanquirroja’.

Durante su primera conferencia de prensa con la indumentaria de entrenador de la selección peruana, Barreto ha explicado que su plan de reclutamiento consiste en centrarse en los jóvenes con ascendencia nacional que descollan en el exterior. En ese apartado, Alex Robertson sobresale, pero su posible inclusión con la ‘bicolor’ ya depende exclusivamente de una posición personal.

Va a ser importante para nosotros y para Perú en el futuro que aquellos que quieran venir, vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a alguien que no está Esperaremos que llegue la fecha para una novedad”, recalcó el técnico.

De esta manera, Manuel Barreto ha zanjado el asunto con respecto a Alexander Robertson, cuyo compromiso con Perú es inexistente más allá de solo una vinculación con el lado materno. Por lo demás, es un australiano hecho por personalidad y nacimiento.

A ello, conviene agregar, Alex es un ‘socceroo’ de tercera generación que sigue los pasos de su abuelo y padre, antiguos representantes de Australia. Ahora, tiene la oportunidad ideal para consolidar su alianza con la escuadra oceánica a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Talentoso creador de juego, formado en las divisiones menores del Manchester City, Robertson estuvo alejado de la selección australiana por cerca de dos años (octubre 2023), situación que lo obligó a reconsiderar con seriedad su internacionalidad. Es ahí cuando Perú quiso intentar cortejarlo, pero faltó el paso fundamental: la convocatoria.

Alex Robertson, bloqueado

Satisfecho por haber vuelto al radar de Australia, Alexander Robertson aceptó la convocatoria de Tony Popovic y se desplazó pronto hacia Canadá, donde se realizará un campamento con fines preparatorios para los encuentros amistosos contra el dueño de casa y Estados Unidos, de cara a la Copa del Mundo 2026.

En ese contexto, el técnico australiano confirmó que Robertson se decidió por representar a los suyos: “Alexander se ha puesto a disposición de los ‘socceroos’. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes

“Desde entonces, lo estamos siguiendo con el personal médico y físico que han estado en contacto regular con él para entender lo que está haciendo y para darle el apoyo que le damos a todos los jugadores de la lista. Así que lo convocamos y sentí que era un buen momento para ver dónde se encuentra ahora”, añadió.

Australia se clasificó al Mundial 2026 con un emocionante triunfo 2‑1 sobre Arabia Saudita en Jeddah. Después de que Arabia Saudita abriera el marcador, Connor Metcalfe igualó justo antes del medio tiempo y Mitchell Duke anotó el gol de la victoria al comienzo del segundo tiempo. Gracias a ese resultado, los Socceroos aseguraron el segundo puesto en el Grupo C de la tercera ronda de clasificación de Asia, logrando así la clasificación directa para su sexto Mundial consecutivo.

