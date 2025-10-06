DT de Australia reveló la firme decisión que tomó Alexander Robertson, pretendido por la selección peruana: “Nos lo informó hace un mes”

DT de Australia reveló la firme decisión que tomó Alexander Robertson, pretendido por la selección peruana.

El terrible desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 quedando en penúltimo lugar, provocó que desde la FPF tomen decisiones radicales en cuanto al futuro del equipo. Dejaron ir a Óscar Ibáñez para dar ingreso de forma interina a Manuel Barreto en la dirección técnica. Esto conllevó a que lleven a cabo un recambio generacional de cara a los partidos que restan del año. Uno de los jugadores apuntados en rojo era el de Alexander Robertson, quien ya tuvo minutos con Australia en amistosos. En ese sentido, Tony Popovic, DT de los ‘socceroos’, reveló la firme decisión que tomó el joven volante en cuanto a su futuro.

“Alexander se ha puesto a disposición de los ‘socceroos’. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes. Desde entonces, lo estamos siguiendo con el personal médico y físico que han estado en contacto regular con él para entender lo que está haciendo y para darle el apoyo que le damos a todos los jugadores de la lista. Así que lo convocamos y sentí que era un buen momento para ver dónde se encuentra ahora”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

El volante de 22 años figuraba también como uno de los objetivos principales de la ‘bicolor’, que le envió recientemente una carta de reserva con la intención de contar con él en los amistosos de noviembre. La disputa por el joven futbolista atrajo la atención de los aficionados de ambos países, dado su perfil y el desafío de asegurarlo con vistas a futuras competiciones internacionales.

Alexander Robertson debutó con Australia en un amistoso ante Ecuador en 2023. - créditos: Socceroos

A pesar de no sumar minutos oficiales actualmente en el Cardiff City debido a problemas físicos que lo han alejado de las canchas, Tony Popovic explicó los motivos detrás de su decisión de convocarlo luego de algunos meses de incertidumbre: “Sé que, obviamente, no tiene minutos, pero tiene una situación en Cardiff que necesito entender mejor de él. Pero esta es una oportunidad para ver realmente su nivel actual y cómo se desenvuelve en nuestro entorno”. El seleccionador sostuvo que la convocatoria sirve para observar de cerca el estado futbolístico presente del jugador e integrarlo a la dinámica del grupo.

El entrenador de la selección de Australia recalcó la necesidad de que los futbolistas lleguen con rodaje competitivo, aunque remarcó que la integración de Alexander Robertson responde a una política de futuro en la estructura del conjunto de los canguros, dejando abierta la posibilidad de incluirlo en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“Esperamos que todos los jugadores tengan minutos de juego para entender dónde está su nivel base sin fútbol. Y luego, si consigue el fútbol, que anticipamos que lo hará, le dará la oportunidad de ser seleccionado para el Mundial 2026, y si no, obviamente tenemos la Copa Asia 2027. Con todos estos jugadores jóvenes esperamos que haya un futuro brillante para los próximos Mundiales”, añadió.

Alexander Robertson convirtió un golazo de fuera del área en el empate entre Cardiff City 2-2 con Coventry City por la fecha 18 de la Championship (EFL)

¿Alexander Robertson descartó a la selección peruana?

La determinación de Alexander Robertson se conoce después de un extenso seguimiento tanto por parte de Perú como de Australia y tras diversos contactos técnicos y médicos que evaluaron su situación personal y profesional. La decisión del futbolista parece inclinar la balanza hacia el segundo nace por ser el lugar de nacimiento de su padre y su abuelo, quienes jugaron para ese país.

No obstante, de acuerdo con el periodista de ‘L1 MAX’, Gustavo Peralta, el mediocampista formado en Manchester City recibió la carta de reserva para los amistosos venideros de la ‘blanquirroja’ y que, más allá de esta citación a los ‘socceroos’, continúa bajo el radar de la FPF.

Un factor a favor de los australianos es que sí clasificaron al Mundial de Norteamérica 2026 y cabe la posibilidad de que el nacido en Inglaterra pueda formar parte de esa nómina. Eso sí, para que quede habilitado para la selección peruana no tiene que jugar estos amistosos con Australia ante Canadá y Estados Unidos, y recién será elegible en 2026.

Alexander Robertson fue convocado por Australia para los amistosos con Canadá y Estados Unidos. - créditos: Socceroos