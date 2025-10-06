Perú Deportes

DT de Australia reveló la firme decisión que tomó Alexander Robertson, pretendido por la selección peruana: “Nos lo informó hace un mes”

El técnico de los ‘socceroos’, Tony Popovic, hablo de la situación del volante de Cardiff City y si es que la ‘bicolor’ figura dentro de sus planes a futuro

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
DT de Australia reveló la
DT de Australia reveló la firme decisión que tomó Alexander Robertson, pretendido por la selección peruana.

El terrible desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 quedando en penúltimo lugar, provocó que desde la FPF tomen decisiones radicales en cuanto al futuro del equipo. Dejaron ir a Óscar Ibáñez para dar ingreso de forma interina a Manuel Barreto en la dirección técnica. Esto conllevó a que lleven a cabo un recambio generacional de cara a los partidos que restan del año. Uno de los jugadores apuntados en rojo era el de Alexander Robertson, quien ya tuvo minutos con Australia en amistosos. En ese sentido, Tony Popovic, DT de los ‘socceroos’, reveló la firme decisión que tomó el joven volante en cuanto a su futuro.

Alexander se ha puesto a disposición de los ‘socceroos’. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes. Desde entonces, lo estamos siguiendo con el personal médico y físico que han estado en contacto regular con él para entender lo que está haciendo y para darle el apoyo que le damos a todos los jugadores de la lista. Así que lo convocamos y sentí que era un buen momento para ver dónde se encuentra ahora”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

El volante de 22 años figuraba también como uno de los objetivos principales de la ‘bicolor’, que le envió recientemente una carta de reserva con la intención de contar con él en los amistosos de noviembre. La disputa por el joven futbolista atrajo la atención de los aficionados de ambos países, dado su perfil y el desafío de asegurarlo con vistas a futuras competiciones internacionales.

Alexander Robertson debutó con Australia
Alexander Robertson debutó con Australia en un amistoso ante Ecuador en 2023. - créditos: Socceroos

A pesar de no sumar minutos oficiales actualmente en el Cardiff City debido a problemas físicos que lo han alejado de las canchas, Tony Popovic explicó los motivos detrás de su decisión de convocarlo luego de algunos meses de incertidumbre: “Sé que, obviamente, no tiene minutos, pero tiene una situación en Cardiff que necesito entender mejor de él. Pero esta es una oportunidad para ver realmente su nivel actual y cómo se desenvuelve en nuestro entorno”. El seleccionador sostuvo que la convocatoria sirve para observar de cerca el estado futbolístico presente del jugador e integrarlo a la dinámica del grupo.

El entrenador de la selección de Australia recalcó la necesidad de que los futbolistas lleguen con rodaje competitivo, aunque remarcó que la integración de Alexander Robertson responde a una política de futuro en la estructura del conjunto de los canguros, dejando abierta la posibilidad de incluirlo en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“Esperamos que todos los jugadores tengan minutos de juego para entender dónde está su nivel base sin fútbol. Y luego, si consigue el fútbol, que anticipamos que lo hará, le dará la oportunidad de ser seleccionado para el Mundial 2026, y si no, obviamente tenemos la Copa Asia 2027. Con todos estos jugadores jóvenes esperamos que haya un futuro brillante para los próximos Mundiales”, añadió.

Alexander Robertson convirtió un golazo de fuera del área en el empate entre Cardiff City 2-2 con Coventry City por la fecha 18 de la Championship (EFL)

¿Alexander Robertson descartó a la selección peruana?

La determinación de Alexander Robertson se conoce después de un extenso seguimiento tanto por parte de Perú como de Australia y tras diversos contactos técnicos y médicos que evaluaron su situación personal y profesional. La decisión del futbolista parece inclinar la balanza hacia el segundo nace por ser el lugar de nacimiento de su padre y su abuelo, quienes jugaron para ese país.

No obstante, de acuerdo con el periodista de ‘L1 MAX’, Gustavo Peralta, el mediocampista formado en Manchester City recibió la carta de reserva para los amistosos venideros de la ‘blanquirroja’ y que, más allá de esta citación a los ‘socceroos’, continúa bajo el radar de la FPF.

Un factor a favor de los australianos es que sí clasificaron al Mundial de Norteamérica 2026 y cabe la posibilidad de que el nacido en Inglaterra pueda formar parte de esa nómina. Eso sí, para que quede habilitado para la selección peruana no tiene que jugar estos amistosos con Australia ante Canadá y Estados Unidos, y recién será elegible en 2026.

Alexander Robertson fue convocado por
Alexander Robertson fue convocado por Australia para los amistosos con Canadá y Estados Unidos. - créditos: Socceroos

Temas Relacionados

Alexander RobertsonSelección de AustraliaSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

“No tienen el más mínimo interés”: Cecilia Tait rompe lazos con la Federación Peruana de Vóley y se aparta de importante proyecto

La histórica ‘Zurda de Oro’ y actual dirigente en la FIVB lanzó duras críticas contra la gestión de Gino Vegas y dio un paso al costado en el Proyecto Nacional Perú 2032. “Parece que hay envidia y egoísmo”, apuntó

“No tienen el más mínimo

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile

El comentarista deportivo analizó la ausencia de futbolistas en la ‘bicolor’ y la exclusión de varios jóvenes que no fueron considerados para la nómina. Además, evaluó alternativas para un posible once titular del equipo

Diego Rebagliati señaló que Manuel

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

El periodista deportivo se refirió al estado físico del delantero de Universitario, quien fue convocado para el amistoso con la ‘roja’ y el técnico Jorge Fossati adelantó de una molestia

Giancarlo Granda fue irónico con

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

El exfutbolista croata compartió anécdotas con la ‘Foquita’ de lo que fue la convivencia con el ‘Kaiser’ en el cuadro alemán

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

El atacante ecuatoriano mostró su frustración tras una nueva derrota y dejó en claro que el equipo ‘blanquimorado’ seguirá luchando hasta el final del campeonato

Eryc Castillo, indignado con el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Familiares de víctimas de DD.HH.

Familiares de víctimas de DD.HH. cuestionan idoneidad del defensor del Pueblo ante la FIO

Congreso no tiene responsabilidad en el paro de transportistas, según congresista Wilson Soto

Mininter califica de “intentona” el bloqueo de vías durante el paro de transportistas: “El apagón de motores no se está realizando”

Ministro César Sandoval asegura que paro de transportistas de hoy fue parcial, pero “detener el servicio no resuelve la problemática”

Dina Boluarte pide “reflexión” a transportistas y les recuerda que “un paro de 24 horas no soluciona nada”

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez decepcionado por las

Christian Domínguez decepcionado por las declaraciones de su hija sobre Karla Tarazona: “Está dolido”

Flavia López desfiló en el Miss Grand International tras accidente: vendada, sin muletas y con ayuda de sus compañeras

Los mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo a la esposa del productor de Maju Mantilla: “Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias”

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue un adulterio”

El Valor de la Verdad: Xoana González se llevó 25 mil soles tras confesar que se fumó a su mamá y su lucha contra las adicciones

DEPORTES

Diego Rebagliati señaló que Manuel

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1