Perú Deportes

Jorge Fossati no olvida su etapa con Perú: “Pasaron un millón de cosas, pero alguien se va a encargar algún día de decir toda la verdad”

El actual responsable técnico de Universitario de Deportes recordó, una vez más, su experiencia como entrenador de la ‘bicolor’. “Sé que lo di todo”, expresó con tono reflexivo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Jorge Fossati realizó un papel
Jorge Fossati realizó un papel demasiado discreto como entrenador de Perú. - Crédito: AFP

A Jorge Fossati, de 72 años, aún se le sigue responsabilizando por el descalabro de la selección peruana en su proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026. Bajo su administración, que duró poco más de un año, la ‘bicolor’ no sumó los puntos necesarios para escalar posiciones en la tabla de las Clasificatorias CONMEBOL toda vez que el rendimiento dejó mucho que desear por la implementación de un sistema matriz muy cuestionado.

Pese a ello, el veterano responsable técnico guarda mucho cariño y simpatía por ese último pasaje como líder de un bloque nacional. Es más, no se arrepiente de haber dado ese paso hacia la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), dejando a un lado el proyecto inicial con Universitario de Deportes, aunque lamentó que voces ajenas tuvieran incidencia en su futuro. Espera que en algún momento de la vida “toda la verdad” salga a la luz.

Jorge Fossati se desvinculó de
Jorge Fossati se desvinculó de Perú tras saldar malos resultados en Eliminatorias 2026 - Crédito: Infobae Perú.

“Sí, sin duda [volvería a aceptar la propuesta de Perú], por la gente de vuelta. Después los que te juzgan y deciden que sigas o te quedes afuera. No sé. Entre ellos escuché a uno que recién entraba y hablaba de que él en su equipo hablaba con el entrenador y le decía cómo tenía que jugar y cómo no tenía que jugar. ¿Y este señor me va a venir a juzgar? Dije ‘ya está’. Bueno, eso no es problema mío”, manifestó en una entrevista con el espacio Al Volante.

“Yo sé que la gente me dio todo ese cariño y lo devolví dando lo mejor de mí en la selección. Pasaron un millón de cosas, pero alguien se va a encargar algún día decir toda la verdad. A mí no me cambia nada, lo que me cambia es la felicidad o infelicidad culminar como yo quería clasificando al Mundial, pero sé que di todo. Así que arrepentirme, jamás”, añadió Fossati.

El técnico de la selección peruana reaccionó a las postales que le mostramos: desde la Virgen de Lourdes hasta el partido que jugó ante Barcelona de Pep Guardiola. (Infobae Perú/Carlos Diaz - Paula Elizalde)

Temas Relacionados

Jorge FossatiSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Christian Cueva recordó su emotivo abrazo con Ricardo Gareca en la selección peruana: “Simplemente gracias”

El futbolista de Emelec usó sus redes sociales para publicar una de las imágenes más representativas de su paternal relación con el ‘Tigre’

Christian Cueva recordó su emotivo

La nostalgia de Emanuel Herrera: recordó sus mejores momentos con Sporting Cristal en Instagram

Durante su etapa en el cuadro ‘celeste’, el prolífico delantero argentino se despachó con 40 tantos en una sola temporada y sumó dos títulos a las vitrinas en La Florida

La nostalgia de Emanuel Herrera:

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

El equipo ‘íntimo’ quiere lograr la hazaña y avanzar a la siguiente fase del torneo, aunque el camino es complicado. Aquí te explicamos todos los escenarios posibles

¿Qué resultados necesita Alianza Lima

DT de Australia reveló la firme decisión que tomó Alexander Robertson, pretendido por la selección peruana: “Nos lo informó hace un mes”

El técnico de los ‘socceroos’, Tony Popovic, hablo de la situación del volante de Cardiff City y si es que la ‘bicolor’ figura dentro de sus planes a futuro

DT de Australia reveló la

“No tienen el más mínimo interés”: Cecilia Tait rompe lazos con la Federación Peruana de Vóley y se aparta de importante proyecto

La histórica ‘Zurda de Oro’ y actual dirigente en la FIVB lanzó duras críticas contra la gestión de Gino Vegas y dio un paso al costado en el Proyecto Nacional Perú 2032. “Parece que hay envidia y egoísmo”, apuntó

“No tienen el más mínimo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cardenal Carlos Castillo emplaza al

Cardenal Carlos Castillo emplaza al Gobierno por extorsiones y asesinatos: “Una sola vida requiere inmediata atención”

Dina Boluarte y ministro del Interior recomiendan “no contestar llamadas desconocidas” como solución a la extorsión

Familiares de víctimas de DD.HH. cuestionan idoneidad del defensor del Pueblo ante la FIO

Congreso no tiene responsabilidad en el paro de transportistas, según congresista Wilson Soto

Mininter califica de “intentona” el bloqueo de vías durante el paro de transportistas: “El apagón de motores no se está realizando”

ENTRETENIMIENTO

Yirko Sivirich deslumbra en la

Yirko Sivirich deslumbra en la Semana de la Moda París con homenaje a Huancayo

Christian Domínguez decepcionado por las declaraciones de su hija sobre Karla Tarazona: “Está dolido”

Flavia López desfiló en el Miss Grand International tras accidente: vendada, sin muletas y con ayuda de sus compañeras

Los mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo a la esposa del productor de Maju Mantilla: “Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias”

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue un adulterio”

DEPORTES

Christian Cueva recordó su emotivo

Christian Cueva recordó su emotivo abrazo con Ricardo Gareca en la selección peruana: “Simplemente gracias”

La nostalgia de Emanuel Herrera: recordó sus mejores momentos con Sporting Cristal en Instagram

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

DT de Australia reveló la firme decisión que tomó Alexander Robertson, pretendido por la selección peruana: “Nos lo informó hace un mes”

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile