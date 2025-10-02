Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

Alexander Robertson disputa la 3era categoría de Inglaterra con Cardiff City. - Crédito: AP

Alexander Robertson es la manzana de la discordia de dos naciones confrontadas por la historia de una Copa del Mundo —o de las dos últimas con la implicancia de una repesca intercontinental—. Por un lado, Perú ha luchado para incluirlo en su nuevo proyecto de renovación, pero por el otro Australia se ha movido más rápido para abrazarlo inmediatamente dejando fuera de línea a los sudamericanos.

El entrenador Tony Popovic, quien en un principio había apartado al mediocentro oceánico de sus planes porque estaba, según su visión, “inelegible”, ha dado marcha atrás y ahora lo ha llamado, por primera vez en su gestión, a los ‘socceroos’ para la gira en Norteamérica de cara al Mundial 2026.

Alexander Robertson vistiendo la camiseta de entrenamiento de Australia. - Crédito: Difusión

La citación, curiosamente, ha llegado después de que se conociera que la Federación Peruana de Fútbol había empezado a acercarse formalmente a Alex Robertson y a su entorno empresarial para perfilar una próxima convocatoria. El paso formal, eso sí, se dio con una carta de reserva para el amistoso contra Chile, aunque finalmente no fue considerado en la lista final.

Con Perú dormido en sus laureles, Australia acometió una citación de carácter oficial, en la que se aprecian muchas variaciones en lo que respecta a nombres habituales, para los partidos amistosos contra Canadá (Montreal, 11 de octubre) y Estados Unidos (Colorado, 15 de octubre).

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]