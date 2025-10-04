¿Fabio Gruber y Alexander Robertson serán convocados a la selección peruana por Manuel Barreto? Lo último que se sabe de los ‘eurocausas’

¿Fabio Gruber y Alexander Robertson serán convocados a la selección peruana por Manuel Barreto?

Las miradas se intensifican sobre la posibilidad de que Fabio Gruber y Alexander Robertson, futbolistas conocidos como los ‘eurocausas’ por su país de nacimiento y vínculos con Perú, reciban una convocatoria oficial a la selección nacional para los próximos amistosos FIFA, lo que marca un nuevo capítulo en la búsqueda de sangre fresca para la ‘bicolor’. Los ojos están puestos en los próximos encuentros preparatorios frente a Chile y Rusia, programados para el mes de noviembre en territorio ruso, con la expectativa que genera la proyección internacional de estos talentos con doble nacionalidad.

El periodista deportivo de L1 Max, Gustavo Peralta, ha seguido de cerca la actualidad de ambos jugadores y compartió información clave sobre las gestiones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para integrarlos al equipo dirigido por Manuel Barreto. En el caso específico de Gruber, nacido en Alemania y actual capitán del Núremberg en la segunda división germana, las novedades son alentadoras para los aficionados peruanos: “Me confirman que Fabio Gruber ya tiene su documentación lista para jugar por la selección peruana. Seguramente estará en la lista en noviembre. Hay contacto constante con el defensor desde la FPF”, publicó el reportero en su cuenta de X.

Hijo de madre peruana, Gruber empieza a hacerse un nombre en FC Nürnberg. | VIDEO: FCN

Gruber se asoma así como una de las principales caras nuevas en la nómina que prepara Barreto de cara a la gira internacional. El contacto permanente entre la FPF y el zaguero refleja la seriedad de la intención y la proyección del liderazgo que puede aportar a la defensa peruana. Su nacionalidad alemana y su formación en el fútbol europeo resultan muy atractivos para el entorno técnico, que busca consolidar una línea de fondo robusta a partir de la experiencia y el rigor táctico que el defensor ha forjado en clubes exigentes.

Por el lado de Alexander Robertson, la situación es más compleja. Nacido en el Reino Unido, de madre peruana y padre australiano, el mediocampista posee varias nacionalidades, lo que provoca una carrera paralela por asegurarse sus servicios. Si bien ya cuenta con la documentación adecuada para eventualmente jugar por la selección de Perú, su reciente llamado a los amistosos con Australia representa un importante obstáculo para la ‘bicolor’. Peralta lo describió así: “Lo mismo con Alexander Robertson, que fue convocado por Australia a los amistosos pero igual aún puede jugar por Perú si él toma la decisión. La Federación intentará nuevamente el próximo mes”.

Actualmente, todo depende de la determinación que tome el futbolista de Cardiff City. Por el momento, ha optado por representar a la patria de su progenitor, sin embargo, no cierra ninguna puerta. Mientras no dispute encuentros oficiales en competencias FIFA con los ‘socceroos’, el volante mantiene la posibilidad de inclinarse por vestir la blanquirroja de su madre. La expectativa en la Federación Peruana de Fútbol se mantiene y los intentos para convencerlo continuarán en las próximas ventanas internacionales.

Gustavo Peralta dio detalles de las posibles convocatorias de Fabio Gruber y Alexander Robertson a la selección peruana.

El presente de Gruber y Robertson

El camino de Fabio Gruber comenzó en las divisiones menores del Augsburgo, reconocida cantera del fútbol alemán. Posteriormente fichó por SC Verl y, tras una etapa de crecimiento, llegó al Núremberg, donde hoy es uno de los pilares del equipo y ostenta la cinta de capitán. Con apenas 23 años, se consolidó como titular en la escuadra que compite en la segunda división alemana.

En su última actuación liguera completó los 90 minutos en la victoria 3-2 frente a Dusseldorf como visitante, resultado que permitió a su equipo escalar hasta la casilla 14 de la tabla de posiciones.La constancia y el liderazgo del defensor lo sitúan como una alternativa de peso para reforzar la zaga peruana en un periodo de relevo generacional.

Por su parte, la trayectoria de Alexander Robertson inició en el poderoso Manchester City, donde formó parte del proyecto juvenil, aunque no logró debutar en el primer equipo. Su carrera europea lo llevó al Ross County del fútbol escocés y luego al Portsmouth, conjunto del ascenso inglés, donde obtuvo mayor visibilidad y minutos de calidad antes de estampar su firma en el Cardiff City de la Championship.

El volante con raíces peruanas se afirmaba como titular indiscutible hasta que una lesión interrumpió su progresión durante la temporada. Tras recuperarse, sumó algunos minutos en amistosos de pretemporada, pero en las últimas semanas no fue considerado en la lista para los partidos oficiales de su club.

Alexander Robertson anotó el primer gol peruano en el año 2025. X.com