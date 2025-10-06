Perú Deportes

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico

El nuevo entrenador interino de la selección peruana decidió, en primera instancia, recortar al mediocentro con el propósito de darle una mayor exposición a otros puntuales, sobre todo jóvenes

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Manuel Barreto decidió recortar a
Manuel Barreto decidió recortar a Renato Tapia en su primera lista como entrenador interino de Perú. - Crédito: IMAGO

La selección peruana se ha puesto, temporalmente, en manos de Manuel Barreto mientras la Dirección General de Fútbol, a cargo de Jean Ferrari, se encarga de hallar a un nuevo comando técnico ideal de cara a las próximas Clasificatorias CONMEBOL. En su labor provisional, el profesional peruano se atrevió a realizar un cambio tanto brusco como aclamado con respecto a la conformación de una lista oficial para el amistoso internacional frente a Chile, en la Florida.

Sorprendió que dentro de la nómina surgieran demasiados nombres nuevos y apenas tan solo dos viejos conocidos con pasado mundialista. Barreto dejó a un lado a los pesos ilustres de la ‘bicolor’, entre ellos a Renato Tapia, cuya reacción al nombramiento del Jefe de la Unidad Técnica de Menores como responsable de la selección generó controversia.

Renato Tapia es uno de
Renato Tapia es uno de los jugadores más representativos de la selección peruana. Crédito: Instagram

De ese tema, precisamente, fue consultado Manuel Barreto en su primera conferencia oficial con el buzo de Perú. “Hay dos cosas que son indispensables en el fútbol y están ligadas: una es los futbolistas y otra son los hinchas”, mencionó frente a los medios de comunicación añadiendo que “tengo profundo respeto por ambos”.

En esa misma frecuencia, valoró a Renato como “un grandísimo jugador y se sabe lo que puede dar y seguramente lo que dará a la selección; eso ya lo conocemos, pero hay otros jugadores de los que no tenemos esa certeza y en ese camino estamos”.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Temas Relacionados

Manuel BarretoSelección peruanaRenato Tapiaperu-deportes

Más Noticias

Jorge Fossati no olvida su etapa con Perú: “Pasaron un millón de cosas, pero alguien se va a encargar algún día de decir toda la verdad”

El actual responsable técnico de Universitario de Deportes recordó, una vez más, su experiencia como entrenador de la ‘bicolor’. “Sé que lo di todo”, expresó con tono reflexivo

Jorge Fossati no olvida su

Christian Cueva recordó su emotivo abrazo con Ricardo Gareca en la selección peruana: “Simplemente gracias”

El futbolista de Emelec usó sus redes sociales para publicar una de las imágenes más representativas de su paternal relación con el ‘Tigre’

Christian Cueva recordó su emotivo

La nostalgia de Emanuel Herrera: recordó sus mejores momentos con Sporting Cristal en Instagram

Durante su etapa en el cuadro ‘celeste’, el prolífico delantero argentino se despachó con 40 tantos en una sola temporada y sumó dos títulos a las vitrinas en La Florida

La nostalgia de Emanuel Herrera:

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

El equipo ‘íntimo’ quiere lograr la hazaña y avanzar a la siguiente fase del torneo, aunque el camino es complicado. Aquí te explicamos todos los escenarios posibles

¿Qué resultados necesita Alianza Lima

DT de Australia reveló la firme decisión que tomó Alexander Robertson, pretendido por la selección peruana: “Nos lo informó hace un mes”

El técnico de los ‘socceroos’, Tony Popovic, hablo de la situación del volante de Cardiff City y si es que la ‘bicolor’ figura dentro de sus planes a futuro

DT de Australia reveló la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori niega gobernar en

Keiko Fujimori niega gobernar en la sombra y se deslinda de Dina Boluarte: “No estaba en mi plancha, debía asumir nos guste o no”

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Cardenal Carlos Castillo emplaza al Gobierno por extorsiones y asesinatos: “Una sola vida requiere inmediata atención”

Dina Boluarte y ministro del Interior recomiendan “no contestar llamadas desconocidas” como solución a la extorsión

Familiares de víctimas de DD.HH. cuestionan idoneidad del defensor del Pueblo ante la FIO

ENTRETENIMIENTO

Miss Bolivia denuncia trato desigual

Miss Bolivia denuncia trato desigual y favoritismos hacia algunas candidatas en el Miss Grand International 2025

Jefferson Farfán sorprende con anuncio de boda con Xiomy Kanashiro y desata una ola de felicitaciones

Yirko Sivirich deslumbra en la Semana de la Moda París con homenaje a Huancayo

Christian Domínguez decepcionado por las declaraciones de su hija sobre Karla Tarazona: “Está dolido”

Flavia López desfiló en el Miss Grand International tras accidente: vendada, sin muletas y con ayuda de sus compañeras

DEPORTES

Jorge Fossati no olvida su

Jorge Fossati no olvida su etapa con Perú: “Pasaron un millón de cosas, pero alguien se va a encargar algún día de decir toda la verdad”

Christian Cueva recordó su emotivo abrazo con Ricardo Gareca en la selección peruana: “Simplemente gracias”

La nostalgia de Emanuel Herrera: recordó sus mejores momentos con Sporting Cristal en Instagram

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

DT de Australia reveló la firme decisión que tomó Alexander Robertson, pretendido por la selección peruana: “Nos lo informó hace un mes”