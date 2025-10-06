Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico

Manuel Barreto decidió recortar a Renato Tapia en su primera lista como entrenador interino de Perú. - Crédito: IMAGO

La selección peruana se ha puesto, temporalmente, en manos de Manuel Barreto mientras la Dirección General de Fútbol, a cargo de Jean Ferrari, se encarga de hallar a un nuevo comando técnico ideal de cara a las próximas Clasificatorias CONMEBOL. En su labor provisional, el profesional peruano se atrevió a realizar un cambio tanto brusco como aclamado con respecto a la conformación de una lista oficial para el amistoso internacional frente a Chile, en la Florida.

Sorprendió que dentro de la nómina surgieran demasiados nombres nuevos y apenas tan solo dos viejos conocidos con pasado mundialista. Barreto dejó a un lado a los pesos ilustres de la ‘bicolor’, entre ellos a Renato Tapia, cuya reacción al nombramiento del Jefe de la Unidad Técnica de Menores como responsable de la selección generó controversia.

Renato Tapia es uno de los jugadores más representativos de la selección peruana. Crédito: Instagram

De ese tema, precisamente, fue consultado Manuel Barreto en su primera conferencia oficial con el buzo de Perú. “Hay dos cosas que son indispensables en el fútbol y están ligadas: una es los futbolistas y otra son los hinchas”, mencionó frente a los medios de comunicación añadiendo que “tengo profundo respeto por ambos”.

En esa misma frecuencia, valoró a Renato como “un grandísimo jugador y se sabe lo que puede dar y seguramente lo que dará a la selección; eso ya lo conocemos, pero hay otros jugadores de los que no tenemos esa certeza y en ese camino estamos”.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]