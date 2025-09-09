Perú Deportes

El gol de Josef Martínez ante Colombia para que Venezuela sueñe con el boleto al repechaje del Mundial 2026

El atacante de San Jose Earthquakes puso arriba a la ‘vinotinto’ una vez más e ilusiona al pueblo venozolano con el boleto a la repesca

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El delantero puso el segundo de la 'vinotinto', que busca el repechaje. (Video: Movistar Deportes)

Venezuela recibió a Colombia el martes 9 de setiembre en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El cuadro llanero se había puesto adelante con un golazo de Telasco Segovia, pero los ‘cafeteros’ lo igualaron gracias Yerry Mina. Rápidamente, los locales volvieron arriba con un tanto de Josef Martínez.

El equipo dirigido por Fernando Batista salió con todo a la cancha del estadio Monumental de Maturín y marcó muy temprano. A los 3 minutos, Segovia recibió un balón en el borde del área, ingresó, aguantó la marca de un rival, se la sacó de encima y sacó un violento disparo que terminó metiéndose en el ángulo de la portería ‘tricolor’.

El volante de Inter Miami abrió el marcador en Maturín. (Video: Movistar Deportes)

La felicidad no le duró mucho a la ‘vinotinto’, ya que la selección colombiana lo igualó a través de una pelota parada. A los 10′, Yerry Mina aprovechó un centro de James Rodríguez desde un tiro de esquina y la mandó a guardar con un certero cabezazo. El defensor provocó a los fanáticos venezolanos llevándose las manos a los oídos, como si no escuchara sus gritos.

Sin embargo, Venezuela no bajó los brazos y -con el aliento de su gente- salió en búsqueda del triunfo. Así fue como Telasco Segovia desbordó por la derecha hasta la línea de fondo y sacó un centro que, tras una serie de rebotes, le quedó a Josef Martínez, quien logró empujarla dentro del área chica y puso el 2-1 momentáneo en Maturín.

Josef Martínez anotó gol para
Josef Martínez anotó gol para el 2-1 de Venezuela ante Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

Colombia le empató a Venezuela en el cierre del primer tiempo

La selección venezolana no pudo irse al descanso con una ventaja mínima, pues Colombia lo igualó 2-2 en el cierre del primer tiempo. Exactamente a los 42 minutos, Luis Suárez apareció para anotar el segundo de la visita y silenciar a la casa de la ‘vinotinto’.

Un resultado que complica a los llaneros con el boleto a la repesca, ya que Bolivia se encuentra ganando a Brasil en El Alto con un gol de penal de Miguel Terceros. El empate de Venezuela y la victoria de la ‘verde’ le daría el cupo al repechaje a esta segunda escuadra en mención.

Un dato no muy alentador para el cuadro venezolano es que no le gana a los colombianos en casa desde las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2014. Aquella vez se impuso por la mínima con un gol de Salomón Rondón. Deberá romper esta mala racha para ir al repechaje.

Con este tanto, y el empate parcial de Venezuela, los bolivianos alcanzan el repechaje. (Video: Latina)

Los resultados que necesita Venezuela para ir al repechaje

Venezuela perdió todas sus opciones de clasificar de manera directa al Mundial 2026 tras caer 3-0 como visitante frente a Argentina. Sin embargo, las derrotas de Bolivia ante Colombia (3-0) y de Perú contra Uruguay (3-0) permitieron que el equipo se mantuviera en zona de repechaje, situándose como el principal aspirante al cupo de la repesca.

Para asegurarse ese lugar, la selección venezolana necesita una victoria que le permita depender de sí misma. Así, alcanzaría 21 puntos y se volvería inalcanzable para los bolivianos, su perseguidor más cercano, que enfrenta a Brasil en El Alto en el mismo horario.

Tabla de posiciones de las
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 mientras se juega la fecha 18.

Si Venezuela empata o pierde en el estadio Monumental de Maturín ante la selección tricolor, deberá aguardar que Bolivia no supere a Brasil, ya que una victoria boliviana permitiría que llegue a 20 puntos y la supere en la tabla de poisiciones de las Eliminagtorias 2026.

Temas Relacionados

Selección de VenezuelaSelección de ColombiaEliminatorias 2026Josef MartínezTelasco Segoviaperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Con Yoshimar Yotún de capitán, la selección peruana busca despedirse de la mejor manera de las Clasificatorias Sudamericanas. Ojo, los paraguayos nunca le ganaron a la ‘bicolor’ en Lima por este certamen. Sigue las incidencias

Perú vs Paraguay EN VIVO

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ recibe a Colombia, mientras que la ‘verde’ hace lo mismo con Brasil en El Alto. Sigue las incidencias para no perderte ningún detalle

Venezuela y Bolivia buscan repechaje

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

Ya se juegan los últimos cinco partidos de las clasificatorias. Hoy se define a la selección que irá a la repesca de la Copa del Mundo en representación de Conmebol

Tabla de posiciones de las

Se reveló quién dirigirá a la selección peruana en amistosos por fecha FIFA tras salida de Óscar Ibáñez

El técnico nacional dirigirá su último encuentro en Perú vs Paraguay, y la ‘blanquirroja’ se quedará sin DT para los duelos con Chile y Rusia en octubre y noviembre

Se reveló quién dirigirá a

¿Qué resultados necesita Venezuela ante Colombia para clasificar al repechaje del Mundial 2026?

La ‘vinotinto’ está al frente de una oportunidad de oro: meterse a la repesca y ponerse a un paso de su primera participación en una Copa del Mundo en su historia

¿Qué resultados necesita Venezuela ante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez en Lima: horario,

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

Magaly Medina lanza dura crítica a Génesis Tapia tras reconciliación con Kike Márquez: “No es ejemplo de nada”

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

DEPORTES

Tabla de posiciones de las

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Se reveló quién dirigirá a la selección peruana en amistosos por fecha FIFA tras salida de Óscar Ibáñez