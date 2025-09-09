El gol de Josef Martínez ante Colombia para que Venezuela sueñe con el boleto al repechaje del Mundial 2026

El delantero puso el segundo de la 'vinotinto', que busca el repechaje. (Video: Movistar Deportes)

Venezuela recibió a Colombia el martes 9 de setiembre en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El cuadro llanero se había puesto adelante con un golazo de Telasco Segovia, pero los ‘cafeteros’ lo igualaron gracias Yerry Mina. Rápidamente, los locales volvieron arriba con un tanto de Josef Martínez.

El equipo dirigido por Fernando Batista salió con todo a la cancha del estadio Monumental de Maturín y marcó muy temprano. A los 3 minutos, Segovia recibió un balón en el borde del área, ingresó, aguantó la marca de un rival, se la sacó de encima y sacó un violento disparo que terminó metiéndose en el ángulo de la portería ‘tricolor’.

El volante de Inter Miami abrió el marcador en Maturín. (Video: Movistar Deportes)

La felicidad no le duró mucho a la ‘vinotinto’, ya que la selección colombiana lo igualó a través de una pelota parada. A los 10′, Yerry Mina aprovechó un centro de James Rodríguez desde un tiro de esquina y la mandó a guardar con un certero cabezazo. El defensor provocó a los fanáticos venezolanos llevándose las manos a los oídos, como si no escuchara sus gritos.

Sin embargo, Venezuela no bajó los brazos y -con el aliento de su gente- salió en búsqueda del triunfo. Así fue como Telasco Segovia desbordó por la derecha hasta la línea de fondo y sacó un centro que, tras una serie de rebotes, le quedó a Josef Martínez, quien logró empujarla dentro del área chica y puso el 2-1 momentáneo en Maturín.

Josef Martínez anotó gol para el 2-1 de Venezuela ante Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

Colombia le empató a Venezuela en el cierre del primer tiempo

La selección venezolana no pudo irse al descanso con una ventaja mínima, pues Colombia lo igualó 2-2 en el cierre del primer tiempo. Exactamente a los 42 minutos, Luis Suárez apareció para anotar el segundo de la visita y silenciar a la casa de la ‘vinotinto’.

Un resultado que complica a los llaneros con el boleto a la repesca, ya que Bolivia se encuentra ganando a Brasil en El Alto con un gol de penal de Miguel Terceros. El empate de Venezuela y la victoria de la ‘verde’ le daría el cupo al repechaje a esta segunda escuadra en mención.

Un dato no muy alentador para el cuadro venezolano es que no le gana a los colombianos en casa desde las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2014. Aquella vez se impuso por la mínima con un gol de Salomón Rondón. Deberá romper esta mala racha para ir al repechaje.

Con este tanto, y el empate parcial de Venezuela, los bolivianos alcanzan el repechaje. (Video: Latina)

Los resultados que necesita Venezuela para ir al repechaje

Venezuela perdió todas sus opciones de clasificar de manera directa al Mundial 2026 tras caer 3-0 como visitante frente a Argentina. Sin embargo, las derrotas de Bolivia ante Colombia (3-0) y de Perú contra Uruguay (3-0) permitieron que el equipo se mantuviera en zona de repechaje, situándose como el principal aspirante al cupo de la repesca.

Para asegurarse ese lugar, la selección venezolana necesita una victoria que le permita depender de sí misma. Así, alcanzaría 21 puntos y se volvería inalcanzable para los bolivianos, su perseguidor más cercano, que enfrenta a Brasil en El Alto en el mismo horario.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 mientras se juega la fecha 18.

Si Venezuela empata o pierde en el estadio Monumental de Maturín ante la selección tricolor, deberá aguardar que Bolivia no supere a Brasil, ya que una victoria boliviana permitiría que llegue a 20 puntos y la supere en la tabla de poisiciones de las Eliminagtorias 2026.