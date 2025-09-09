Perú Deportes

¿Qué resultados necesita Venezuela ante Colombia para clasificar al repechaje del Mundial 2026?

La ‘vinotinto’ está al frente de una oportunidad de oro: meterse a la repesca y ponerse a un paso de su primera participación en una Copa del Mundo en su historia

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
La 'vinotinto' recibirá a los 'cafeteros' en Maturín en el cierre de las clasificatorias.

Venezuela se jugará su clasificación al repechaje del Mundial 2026 esta tarde. El equipo dirigido por Fernando Batista se medirá con Colombia, que ya aseguró su presencia en la siguiente máxima cita de FIFA la fecha pasada, a las 18:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Maturín.

Los venezolanos no pudieron asegurar su boleto a la respeca la jornada anterior cuando visitaron a Argentina en Buenos Aires, debido a que cayeron 3-0 con un doblete de Lionel Messi -quien disputó su último compromiso con la ‘albiceleste’- y un tanto de Lautaro Martínez.

No obstante, los resultados de otras selecciones que iban detrás de ellos en la tabla de posiciones lo ayudaron para mantenerse en la zona previlegiada a falta de un cotejo para que esta edición de las Eliminatorias Sudamericanas lleguen a su fin.

Su rival de turno, la escuadra de Néstor Lorenzo, aplastó a Bolivia en la fecha 17 con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Así sumó 25 puntos, trepó hasta la quinta casilla y selló su clasificación al próximo Mundial.

La selección de Venezuela puede cerrar una campaña histórica en la que, hasta el momento, ha ganado cuatro partidos, empatado seis y perdido siete. Además, de dar un paso importante hacia lo que tanto quieren sus hinchas: participar en una Copa del Mundo por primera vez.

Los resultados que necesita Venezuela
Los resultados que necesita Venezuela ante Colombia para clasificar al repechaje del Mundial 2026.

Los resultados que necesita Venezuela para clasificar al repechaje

Venezuela se quedó sin chances de ir al Mundial 2026 de forma directa al perder 3-0 ante Argentina de visita. Pero, las caídas de Bolivia ante Colombia (3-0) y Perú ante Uruguay (3-0) lo mantuvieron en la zona de repechaje y lo pusieron como el principal candidato a quedarse con el cupo de la repesca.

Para que ocurra eso, la ‘vinotinto’ necesita un triunfo para depender de sí misma. Con este resultado, sumaría 21 puntos y se volvería inalcanzable para su máximo perseguidor, la ‘verde’, que tendrá que recibir a Brasil en El Alto al mismo tiempo.

En caso que los venezolanos empaten o pierdan ante la ‘tricolor’ en el estadio Monumental de Maturín, deberán esperar que los bolivianos no superen a la ‘verdeamarela’ en condición de visitante, porque podría alcanzar las 20 unidades y pasarlos en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de las
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras el final de la fecha 17.

Dónde ver el Venezuela vs Colombia: canal TV del duelo por fecha 18

El partido entre Venezuela y Colombia tendrá lugar en el estadio Monumental de Maturín. En Perú, la señal estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, así como en la plataforma de streaming Movistar TV App.

En otros países de América, la transmisión estará a cargo de los siguientes canales: Venezuela (Venevisión, Televen, TVES), Colombia (Caracol TV, Ditu, RCN), Argentina (DSports), Brasil (SporTV), Bolivia (Tigo Sports 2), Chile (MiCHV, Disney+), Ecuador (El Canal del Fútbol), Paraguay (HEI en diferido), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Centroamérica (Claro Sports), México (ViX, Amazon Prime Video) y Estados Unidos (Fanatiz).

Venezuela y Bolivia definen quién clasifica al repechaje del Mundial 2026 | Movistar Deportes

Infobae Perú también hará la cobertura total de este decisivo encuentro, en simultáneo al del Bolivia vs Brasil. Todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones, tabla de posiciones y más en su página web. No te lo puedes perder.

Temas Relacionados

Selección de VenezuelaSelección de ColombiaMundial 2026Eliminatorias 2026Selección de Boliviaperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Con Yoshimar Yotún de capitán, la selección peruana busca despedirse de la mejor manera de las Clasificatorias Sudamericanas. Ojo, los paraguayos nunca le ganaron a la ‘bicolor’ en Lima por este certamen. Sigue las incidencias

Perú vs Paraguay EN VIVO

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Se activó la venta general de tickets para el choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azules’ en Matute. Conoce los detalles del primer duelo rumbo a las semifinales del torneo internacional

Entradas Alianza Lima vs U.

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: titulares confirmados en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez dirigirá su último encuentro al mando de la ‘blanquirroja’ y prepara algunos movimientos en la defensa y mediocampo frente los ‘guaraníes’ en el estadio Nacional. Conoce cómo saldrían ambos equipos

Alineaciones de Perú vs Paraguay

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Tras la finalización de las Eliminatorias 2026, se reiniciará el campeonato nacional con grandes encuentros. Entérate cómo se jugará la jornada

Programación de la fecha 8

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ recibirá a Colombia, mientras que la ‘verde’ hará lo mismo con Brasil en El Alto. Sigue las incidencias para no perderte ningún detalle

Venezuela y Bolivia buscan repechaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez no descarta que

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resta importancia a ser declarada como de ‘persona non grata’ por Congreso de Perú

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

ENTRETENIMIENTO

La esposa del hijo de

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

Isabella Ladera, Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

La dura advertencia de Mónica Cabrejos a Pamela López sobre Paul Michael: “el colágeno no es para siempre”

El premonitorio adiós de Jaime Chincha en su último programa que conmueve al Perú

Valeria Piazza y Janet Barboza chocan en vivo por el caso de Isabella Ladera y la privacidad en redes sociales

DEPORTES

Perú vs Paraguay EN VIVO

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: titulares confirmados en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026