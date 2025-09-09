¿Qué resultados necesita Venezuela ante Colombia para clasificar al repechaje del Mundial 2026?

La 'vinotinto' recibirá a los 'cafeteros' en Maturín en el cierre de las clasificatorias.

Venezuela se jugará su clasificación al repechaje del Mundial 2026 esta tarde. El equipo dirigido por Fernando Batista se medirá con Colombia, que ya aseguró su presencia en la siguiente máxima cita de FIFA la fecha pasada, a las 18:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Maturín.

Los venezolanos no pudieron asegurar su boleto a la respeca la jornada anterior cuando visitaron a Argentina en Buenos Aires, debido a que cayeron 3-0 con un doblete de Lionel Messi -quien disputó su último compromiso con la ‘albiceleste’- y un tanto de Lautaro Martínez.

No obstante, los resultados de otras selecciones que iban detrás de ellos en la tabla de posiciones lo ayudaron para mantenerse en la zona previlegiada a falta de un cotejo para que esta edición de las Eliminatorias Sudamericanas lleguen a su fin.

Su rival de turno, la escuadra de Néstor Lorenzo, aplastó a Bolivia en la fecha 17 con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Así sumó 25 puntos, trepó hasta la quinta casilla y selló su clasificación al próximo Mundial.

La selección de Venezuela puede cerrar una campaña histórica en la que, hasta el momento, ha ganado cuatro partidos, empatado seis y perdido siete. Además, de dar un paso importante hacia lo que tanto quieren sus hinchas: participar en una Copa del Mundo por primera vez.

Los resultados que necesita Venezuela ante Colombia para clasificar al repechaje del Mundial 2026.

Los resultados que necesita Venezuela para clasificar al repechaje

Venezuela se quedó sin chances de ir al Mundial 2026 de forma directa al perder 3-0 ante Argentina de visita. Pero, las caídas de Bolivia ante Colombia (3-0) y Perú ante Uruguay (3-0) lo mantuvieron en la zona de repechaje y lo pusieron como el principal candidato a quedarse con el cupo de la repesca.

Para que ocurra eso, la ‘vinotinto’ necesita un triunfo para depender de sí misma. Con este resultado, sumaría 21 puntos y se volvería inalcanzable para su máximo perseguidor, la ‘verde’, que tendrá que recibir a Brasil en El Alto al mismo tiempo.

En caso que los venezolanos empaten o pierdan ante la ‘tricolor’ en el estadio Monumental de Maturín, deberán esperar que los bolivianos no superen a la ‘verdeamarela’ en condición de visitante, porque podría alcanzar las 20 unidades y pasarlos en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras el final de la fecha 17.

Dónde ver el Venezuela vs Colombia: canal TV del duelo por fecha 18

El partido entre Venezuela y Colombia tendrá lugar en el estadio Monumental de Maturín. En Perú, la señal estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, así como en la plataforma de streaming Movistar TV App.

En otros países de América, la transmisión estará a cargo de los siguientes canales: Venezuela (Venevisión, Televen, TVES), Colombia (Caracol TV, Ditu, RCN), Argentina (DSports), Brasil (SporTV), Bolivia (Tigo Sports 2), Chile (MiCHV, Disney+), Ecuador (El Canal del Fútbol), Paraguay (HEI en diferido), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), Centroamérica (Claro Sports), México (ViX, Amazon Prime Video) y Estados Unidos (Fanatiz).

Venezuela y Bolivia definen quién clasifica al repechaje del Mundial 2026 | Movistar Deportes

Infobae Perú también hará la cobertura total de este decisivo encuentro, en simultáneo al del Bolivia vs Brasil. Todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones, tabla de posiciones y más en su página web. No te lo puedes perder.