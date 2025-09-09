Perú Deportes

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así se mueven las selecciones en la fecha 18

Ya están las seis escuadras que consiguieron el boleto directo para el Mundial 2026. Pero falta definir el puesto de repechaje. Para algunos, hay mucho en juego

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la fecha 18 de Eliminatorias 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llegarán a su fin con las seis selecciones que obtuvieron su clasificación directa al Mundial Canadá, México, Estados Unidos. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay aseguraron su boleto a la próxima Copa del Mundo y cerrarán su participación en la fecha 18 de las Clasificatorias.

Los ‘albicelestes’ visitarán a los norteños en Guayaquil y será el duelo que abrirá el telón de la última jornada que se disputará hoy martes 9 de septiembre. Sin Lionel Messi, los argentinos buscarán cerrar con broche de oro su grandiosa campaña que lo mantienen como líder de la competencia.

Mientras que lo norteños harán todo lo posible para reencontrarse con el triunfo después de cuatro empates consecutivos sin goles en el torneo, el último fue con Paraguay la jornada anterior.

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto en Buenos Aires

El siguiente duelo será el que protagonizarán Perú con los ‘guaraníes’ en el estadio Nacional. La ‘blanquirroja’ quedó eliminada tras la derrota por 3-0 con Uruguay, y solo le quedará buscar una victoria para cerrar como se debe las Clasificatorias. Con el regreso de Renato Tapia y algunas novedades, saldrá por el honor ante su gente.

Al frente estará la escuadra de Gustavo Alfaro, quien tiene una deuda pendiente con la ‘bicolor’: nunca le ganó en Lima y espera sacarse el clavo en el coloso de José Díaz. Incluso, el DT mandó advertencia al respecto: “Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

  1. Argentina: 38 puntos
  2. Brasil: 28 puntos
  3. Uruguay: 27 puntos
  4. Ecuador: 26 puntos
  5. Colombia: 25 puntos
  6. Paraguay: 25 puntos
  7. Venezuela: 18 puntos
  8. Bolivia: 17 puntos
  9. Perú: 12 puntos
  10. Chile: 10 puntos
Tabla de posiciones de las
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La lucha por el cupo de repechaje rumbo al Mundial 2026

Solo queda un cupo para soñar con el Mundial Canadá, México, Estados Unidos, y hay dos equipos están luchando para quedarse en la zona de repechaje que le permita dar un paso más a la próxima cita mundialista. Venezuela y Bolivia definirán su futuro en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La ‘vinotinto’ tiene la primera opción de acceder a los ‘play offs’ y para conseguirlo necesita ganar ante Colombia. Si empata, depende de que los ‘altiplánicos’ no superen a Brasil y, en caso de derrota, precisa que los bolvianos tampoco sumen una victoria.

Y en el caso de la ‘verde’, octavo con 17 puntos, solo alcanzará el repechaje si gana al ‘Scratch’ en El Alto, y los venezolanos no suma tres puntos ante los ‘cafeteros’. El factor diferencia de goles podría definir al clasificado ante una igualdad en puntos.

Mientras Argentina y Colombia llegarán
Mientras Argentina y Colombia llegarán a la última fecha de eliminatorias ya clasificadas, Venezuela y Bolivia pelearán por el repechaje - crédito AFP / Reuters

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

- Ecuador vs Argentina (18:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Movistar Eventos 1)

- Perú vs Paraguay (18:30 horas / estadio Nacional / América Televisión, ATV, Movistar Deportes)

- Bolivia vs Brasil (18:30 horas / estadio Municipal De El Alto / Movistar Deportes Youtube)

- Venezuela vs Colombia (18:30 horas / estadio Monumental de Maturin / GOLPERU)

- Chile vs Uruguay (18:30 horas / estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Movistar Evento 2)

Conmebol confirmó programación de la
Conmebol confirmó programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Temas Relacionados

Eliminatorias 2026Selección peruanaSelección de ParaguaySelección argentinaSelección de VenezuelaSelección de Boliviaperu-deportes

Más Noticias

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: con tres sorpresivos cambios, posibles titulares para fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Óscar ibáñez recuperará a jugador clave, pero también hará modificaciones en el once inicial, en busca de cerrar con un triunfo las Clasificatorias Sudamericanas. Conoce cómo saldrían ambos equipos

Alineaciones de Perú vs Paraguay

A qué hora juega Perú vs Paraguay HOY: partido en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘blanquirroja’ buscará despedirse con un triunfo ante los paraguayos, en lo que también será el último encuentro de Óscar Ibáñez como entrenador. Conoce los horarios del cotejo para no perderte ningún detalle

A qué hora juega Perú

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La selección peruana cerrará su participación en las Eliminatorias 2026. Mientras que Cristiano Ronaldo va por más goles con Portugal

Partidos de hoy, martes 9

A qué hora juega Ecuador vs Argentina HOY: partido en Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Los ‘albicelestes’, sin Lionel Messi, visitarán a los norteños en la última jornada de las Clasificatorias. Este choque será de trámite porque ambos clasificaron al Mundial 2026. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Ecuador

A qué hora juega Venezuela vs Colombia HOY en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ depende de sí misma para clasificar al Mundial de Norteamérica, y delante tendrá a un clasificado elenco ‘cafetero’. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Venezuela
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Declaran persona no grata

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

ENTRETENIMIENTO

Sol Carreño y Mónica Delta

Sol Carreño y Mónica Delta le dan emotivo adiós a Jaime Chincha tras su muerte por infarto: “Lo vamos a extrañar”

Magaly Medina duda tras actitud de la familia de Jaime Chincha y cuestiona a la fiscalía: “Había un protocolo que no se cumplió”

Chechito y Angye Zapata protagonizan besos en nuevo ampay: “Esperemos que el ex de la bailarina no se ponga celoso”

Milagros Leiva indignada tras certificado irregular de Jaime Chincha: “Cómo puede un doctor decir que falleció si no lo vio”

Magaly Medina destruye a periodistas por defender a Guillermo Dávila y recuerda lucha de su hijo Vasco: “Lo utilizó para su concierto”

DEPORTES

Venezuela y Bolivia buscan repechaje

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: con tres sorpresivos cambios, posibles titulares para fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Perú vs Paraguay HOY: partido en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Ecuador vs Argentina HOY: partido en Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026