Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así se mueven las selecciones en la fecha 18

Tabla de posiciones de la fecha 18 de Eliminatorias 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llegarán a su fin con las seis selecciones que obtuvieron su clasificación directa al Mundial Canadá, México, Estados Unidos. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay aseguraron su boleto a la próxima Copa del Mundo y cerrarán su participación en la fecha 18 de las Clasificatorias.

Los ‘albicelestes’ visitarán a los norteños en Guayaquil y será el duelo que abrirá el telón de la última jornada que se disputará hoy martes 9 de septiembre. Sin Lionel Messi, los argentinos buscarán cerrar con broche de oro su grandiosa campaña que lo mantienen como líder de la competencia.

Mientras que lo norteños harán todo lo posible para reencontrarse con el triunfo después de cuatro empates consecutivos sin goles en el torneo, el último fue con Paraguay la jornada anterior.

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto en Buenos Aires

El siguiente duelo será el que protagonizarán Perú con los ‘guaraníes’ en el estadio Nacional. La ‘blanquirroja’ quedó eliminada tras la derrota por 3-0 con Uruguay, y solo le quedará buscar una victoria para cerrar como se debe las Clasificatorias. Con el regreso de Renato Tapia y algunas novedades, saldrá por el honor ante su gente.

Al frente estará la escuadra de Gustavo Alfaro, quien tiene una deuda pendiente con la ‘bicolor’: nunca le ganó en Lima y espera sacarse el clavo en el coloso de José Díaz. Incluso, el DT mandó advertencia al respecto: “Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Argentina: 38 puntos Brasil: 28 puntos Uruguay: 27 puntos Ecuador: 26 puntos Colombia: 25 puntos Paraguay: 25 puntos Venezuela: 18 puntos Bolivia: 17 puntos Perú: 12 puntos Chile: 10 puntos

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La lucha por el cupo de repechaje rumbo al Mundial 2026

Solo queda un cupo para soñar con el Mundial Canadá, México, Estados Unidos, y hay dos equipos están luchando para quedarse en la zona de repechaje que le permita dar un paso más a la próxima cita mundialista. Venezuela y Bolivia definirán su futuro en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La ‘vinotinto’ tiene la primera opción de acceder a los ‘play offs’ y para conseguirlo necesita ganar ante Colombia. Si empata, depende de que los ‘altiplánicos’ no superen a Brasil y, en caso de derrota, precisa que los bolvianos tampoco sumen una victoria.

Y en el caso de la ‘verde’, octavo con 17 puntos, solo alcanzará el repechaje si gana al ‘Scratch’ en El Alto, y los venezolanos no suma tres puntos ante los ‘cafeteros’. El factor diferencia de goles podría definir al clasificado ante una igualdad en puntos.

Mientras Argentina y Colombia llegarán a la última fecha de eliminatorias ya clasificadas, Venezuela y Bolivia pelearán por el repechaje - crédito AFP / Reuters

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

- Ecuador vs Argentina (18:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Movistar Eventos 1)

- Perú vs Paraguay (18:30 horas / estadio Nacional / América Televisión, ATV, Movistar Deportes)

- Bolivia vs Brasil (18:30 horas / estadio Municipal De El Alto / Movistar Deportes Youtube)

- Venezuela vs Colombia (18:30 horas / estadio Monumental de Maturin / GOLPERU)

- Chile vs Uruguay (18:30 horas / estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Movistar Evento 2)

Conmebol confirmó programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026