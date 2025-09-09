Perú Deportes

¿Qué resultados necesita Bolivia ante Brasil para clasificar al repechaje del Mundial 2026?

La ‘verde’ recibe a la pentacampeona del mundo en El Alto, donde jugarán a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Los hinchas bolivianos,a la par, estarán atentos al Venezuela vs Colombia

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
¿Qué resultados necesita Bolivia ante
¿Qué resultados necesita Bolivia ante Brasil para clasificar al repechaje del Mundial 2026?

La selección de Bolivia quiere mantener el sueño intacto. El cuadro altiplánico recibirá a Brasil este martes 9 de setiembre a las 18:30 horas en el estadio Municipal de El Alto, en un compromiso donde deberá ganar para seguir con la ilusión de clasificar a la repesca del Mundial 2026.

El combinado encabezado por Óscar Villegas, ante todo pronóstico, llegó a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con chances reales de quedarse con el último boleto de Conmebol a la máxima cita de FIFA.

Esto fue posible gracias al cambio de su localía a la ciudad de El Alto, donde juegan a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y los rivales -claramente- se ven afectados por la altura. En esta oportunidad no será nada fácil porque tendrá a la pentacampeona al frente.

La ‘verdeamarela’ llega motivada luego de haber goleado 3-0 a Chile con tantos de Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes. A ello, hay que sumarle que se clasificó a la Copa del Mundo tras situarse en la segunda casilla de la tabla de colocaciones, solo por detrás de Argentina.

En el primer choque entre Brasil y Bolivia en esta edición de las clasificatorias, hubo una goleada a favor de la ‘canarinha’ en Belem con dobletes de Neymar y Rodrygo, y un gol de Raphinha. La escuadra altiplánica intentará sacar provecho de su casa para cobrarse su revancha.

Los resultados que necesita Bolivia para clasificar al repechaje

Bolivia no aprovechó la derrota de Venezuela ante Argentina (3-0) en Buenos Aires al caer por el mismo resultado en su visita a Colombia en Barranquilla. Con estos dos resultados, la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 quedó totalmente igual.

En este contexto, los bolivianos necesitan vencer a Brasil y esperar que los venezolanos no sumen una victoria ante los colombianos en Maturín. Un empate de la ‘vinotinto’ y un triunfo de la ‘verde’ significaría la clasificación de esta última a la repesca.

Claramente, una caída del seleccionado de Óscar Villegas en El Alto lo dejaría sin posibilidades de asistir al repechaje del Mundial, pasa lo que pasa en el Venezuela vs Colombia, debido a la diferencia de un punto en las ubicaciones.

Tabla de posiciones de las
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras el final de la fecha 17.

Dónde ver Bolivia vs Brasil: canal TV online del duelo por fecha 18

El encuentro entre Brasil y Bolivia se podrá ver en Perú a través del canal de YouTube de Movistar Deportes y por Latina Televisión. En territorio boliviano, la transmisión estará disponible en Tigo Sports, Cotas, AXS, TUVES y XDigital; mientras que en suelo brasileño, la cobertura estará a cargo de SporTV.

En otros países será televisado de la siguiente manera: Venezuela (Venision y ByM Sport); Colombia (RCN); Estados Unidos (Fanatiz PPV); Uruguay (AUFTV, Antel TV y DSports); Paraguay (POPU TV); Chile (Mega 2 y Mega GO); y Argentina (TyC Sports 2).

Infobae Perú ofrecerá el seguimiento completo del partido en su sitio web, con el minuto a minuto, resumen, los goles y los momentos destacados. No te lo puedes perder.

Bolivia vs Brasil se enfrentan
Bolivia vs Brasil se enfrentan en el último partido por Eliminatorias 2026

Nuevo formato del repechaje al Mundial 2026

Habrá nueva forma para definir a los últimos participantes de la máxima cita de FIFA. El sistema de clasificación a la próxima edición del Mundial será sencillo, aunque intenso. Seis selecciones competirán distribuidas en dos grupos de tres equipos.

En cada serie, los dos conjuntos peor posicionados en el ranking FIFA disputarán una semifinal a partido único. El ganador avanzará a la final para enfrentar al equipo mejor ubicado del grupo. Los equipos que triunfen en ambas finales obtendrán los últimos dos cupos para la Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Selección de BoliviaSelección de BrasilEliminatorias 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Con Yoshimar Yotún de capitán, la selección peruana busca despedirse de la mejor manera de las Clasificatorias Sudamericanas. Ojo, los paraguayos nunca le ganaron a la ‘bicolor’ en Lima por este certamen. Sigue las incidencias

Perú vs Paraguay EN VIVO

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Se activó la venta general de tickets para el choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azules’ en Matute. Conoce los detalles del primer duelo rumbo a las semifinales del torneo internacional

Entradas Alianza Lima vs U.

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: titulares confirmados en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez dirigirá su último encuentro al mando de la ‘blanquirroja’ y prepara algunos movimientos en la defensa y mediocampo frente los ‘guaraníes’ en el estadio Nacional. Conoce cómo saldrían ambos equipos

Alineaciones de Perú vs Paraguay

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Tras la finalización de las Eliminatorias 2026, se reiniciará el campeonato nacional con grandes encuentros. Entérate cómo se jugará la jornada

Programación de la fecha 8

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ recibirá a Colombia, mientras que la ‘verde’ hará lo mismo con Brasil en El Alto. Sigue las incidencias para no perderte ningún detalle

Venezuela y Bolivia buscan repechaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez no descarta que

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resta importancia a ser declarada como de ‘persona non grata’ por Congreso de Perú

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

ENTRETENIMIENTO

La esposa del hijo de

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

Isabella Ladera, Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

La dura advertencia de Mónica Cabrejos a Pamela López sobre Paul Michael: “el colágeno no es para siempre”

El premonitorio adiós de Jaime Chincha en su último programa que conmueve al Perú

Valeria Piazza y Janet Barboza chocan en vivo por el caso de Isabella Ladera y la privacidad en redes sociales

DEPORTES

Perú vs Paraguay EN VIVO

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: titulares confirmados en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026