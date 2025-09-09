¿Qué resultados necesita Bolivia ante Brasil para clasificar al repechaje del Mundial 2026?

La selección de Bolivia quiere mantener el sueño intacto. El cuadro altiplánico recibirá a Brasil este martes 9 de setiembre a las 18:30 horas en el estadio Municipal de El Alto, en un compromiso donde deberá ganar para seguir con la ilusión de clasificar a la repesca del Mundial 2026.

El combinado encabezado por Óscar Villegas, ante todo pronóstico, llegó a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con chances reales de quedarse con el último boleto de Conmebol a la máxima cita de FIFA.

Esto fue posible gracias al cambio de su localía a la ciudad de El Alto, donde juegan a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y los rivales -claramente- se ven afectados por la altura. En esta oportunidad no será nada fácil porque tendrá a la pentacampeona al frente.

La ‘verdeamarela’ llega motivada luego de haber goleado 3-0 a Chile con tantos de Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes. A ello, hay que sumarle que se clasificó a la Copa del Mundo tras situarse en la segunda casilla de la tabla de colocaciones, solo por detrás de Argentina.

En el primer choque entre Brasil y Bolivia en esta edición de las clasificatorias, hubo una goleada a favor de la ‘canarinha’ en Belem con dobletes de Neymar y Rodrygo, y un gol de Raphinha. La escuadra altiplánica intentará sacar provecho de su casa para cobrarse su revancha.

Los resultados que necesita Bolivia para clasificar al repechaje

Bolivia no aprovechó la derrota de Venezuela ante Argentina (3-0) en Buenos Aires al caer por el mismo resultado en su visita a Colombia en Barranquilla. Con estos dos resultados, la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 quedó totalmente igual.

En este contexto, los bolivianos necesitan vencer a Brasil y esperar que los venezolanos no sumen una victoria ante los colombianos en Maturín. Un empate de la ‘vinotinto’ y un triunfo de la ‘verde’ significaría la clasificación de esta última a la repesca.

Claramente, una caída del seleccionado de Óscar Villegas en El Alto lo dejaría sin posibilidades de asistir al repechaje del Mundial, pasa lo que pasa en el Venezuela vs Colombia, debido a la diferencia de un punto en las ubicaciones.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras el final de la fecha 17.

Dónde ver Bolivia vs Brasil: canal TV online del duelo por fecha 18

El encuentro entre Brasil y Bolivia se podrá ver en Perú a través del canal de YouTube de Movistar Deportes y por Latina Televisión. En territorio boliviano, la transmisión estará disponible en Tigo Sports, Cotas, AXS, TUVES y XDigital; mientras que en suelo brasileño, la cobertura estará a cargo de SporTV.

En otros países será televisado de la siguiente manera: Venezuela (Venision y ByM Sport); Colombia (RCN); Estados Unidos (Fanatiz PPV); Uruguay (AUFTV, Antel TV y DSports); Paraguay (POPU TV); Chile (Mega 2 y Mega GO); y Argentina (TyC Sports 2).

Bolivia vs Brasil se enfrentan en el último partido por Eliminatorias 2026

Nuevo formato del repechaje al Mundial 2026

Habrá nueva forma para definir a los últimos participantes de la máxima cita de FIFA. El sistema de clasificación a la próxima edición del Mundial será sencillo, aunque intenso. Seis selecciones competirán distribuidas en dos grupos de tres equipos.

En cada serie, los dos conjuntos peor posicionados en el ranking FIFA disputarán una semifinal a partido único. El ganador avanzará a la final para enfrentar al equipo mejor ubicado del grupo. Los equipos que triunfen en ambas finales obtendrán los últimos dos cupos para la Copa del Mundo.