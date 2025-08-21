Perú Deportes

Alianza Lima clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: fechas de sus partidos de ida y vuelta

Los ‘íntimos’ vencieron 2-1 a Universidad Católica de Ecuador de visita y sellaron su boleto a la siguiente instancia del certamen Conmebol, donde deberá esperar por su rival tras tragedia en Independiente vs U. de Chile

Alianza Lima enfrentó a la Universidad Católica el miércoles 20 de agosto, en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto ‘íntimo’ arribó a este encuentro con ventaja, tras imponerse 2-0 sobre el equipo ecuatoriano con dos goles de Alan Cantero en el estadio Alejandro Villanueva.

Ahora, Alianza Lima afrontará los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por el momento, todavía no conoce a su próximo rival, debido a que el choque de vuelta entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda fue suspendido por culpa de actos de vandalismo de las hinchadas en el estadio Libertadores de América.

Si bien Conmebol todavía no ha dado a conocer la programación exacta de los próximos cotejos de los ‘blanquiazules’, de acuerdo a su calendario, los choques por cuartos están pactados de la siguiente manera: la ida para la semana del 16 de setiembre y la vuelta para la semana del 25 del mismo mes.

Alianza Lima es el único club peruano que sigue con vida en la Copa Sudamericana 2025.

Así fue el triunfo de Alianza Lima ante la U. Católica

En este segundo encuentro, el ‘trencito azul’ comenzó ganando en apenas 20 minutos con un golazo de su extremo Azarias Londoño, quien definió sobre la salida del portero Guillermo Viscarra y puso en aprietos a los ‘íntimos’ en el estadio Olímpico Atahualpa.

Pero, Eryc Castillo se encargó de devolverle la tranquilidad a la escuadra dirigida por Néstor Gorosito antes de que se termine la primera parte. A los 39′, el extremo ecuatoriano recibió un gran pase de Sergio Peña y venció al arquero rival con un sutil toque.

El extremo puso el empate en Quito. (Video: DSports)

Kevin Quevedo sentenció la llave a favor de Alianza a los 81′ con un soberbio disparo de larga distancia. El atacante peruano se animó desde fuera del área, la clavó al ángulo y le aplicó la ley del ex a la Universidad Católica. De esta forma, sellaron su clasificación a cuartos de final del torneo internacional.

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

Premio económico para Alianza Lima

Alianza ganó importante premio económico al clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La Conmebol le dio 700 mil dólares, lo que equivale a 2 millones 457 mil de soles, y tendrá la opción de seguir sumando dinero en la competencia internacional. De clasificar a semis, se embolsará 800 mil dólares más, sin contar la taquilla de su partido de local en la fase previa.

Hasta el momento, el club ‘victoriano’ registra 6 millones 630 mil dólares en sus arcas, equivalentes a 23 millones 175 mil 828 soles. Todo comenzó en la fase 1 de la Copa Libertadores y se extendió hasta los cuartos de final de la Sudamericana. Gran ingreso para el equipo peruano.

Incertidumbre por partido cancelado de rival de Alianza Lima

Pese a clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima aún no conoce a su rival en esta instancia del campeonato luego de la cancelación del partido entre Independiente y la U. de Chile, debido a los hechos vandálicos y graves entre los hinchas de ambos equipos.

El estadio Libertadores de América se convirtió en un campo de batalla entre barristas chilenos y argentinos. (Twitter)

La Conmebol emitió un duro comunicado frente a estos hechos de violencia en el estadio de Independiente:

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025,dicho encuentro queda cancelado”,comienza el comunicado de la Conmebol.

"Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido yel caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.Todainformaciónde los hechos ocurridos dentro y fuera del estadioserá enviada a la Comisión Disciplinariade la Confederación Sudamericana de Fútbol", concluyó

El comunicado de la Conmebol tras los incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile

