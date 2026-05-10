Clausuran escuelas de manejo sin licencia que operaban frente al Touring en Comas

En un operativo de fiscalización, la Municipalidad de Comas clausuró varias escuelas de manejo que operaban sin licencia y con irregularidades frente a la nueva sede del Touring. Las autoridades señalan que estos negocios inducían a error a los usuarios. | Latina Noticias

La Municipalidad de Comas ejecutó un operativo que resultó en la clausura de escuelas de manejo que funcionaban sin licencia de funcionamiento frente al Touring de Lima Norte. Según Latina Noticias, los fiscalizadores municipales detectaron que estos negocios ofrecían servicios sin cumplir las disposiciones legales ni contar con la autorización correspondiente.

Durante la intervención, los locales inspeccionados quedaron cerrados, sin carteles ni anuncios. Los fiscalizadores señalaron la existencia de posibles incongruencias en el giro del negocio, la dirección consignada y la carencia de licencias para operar. La Municipalidad de Comas indicó que la medida se adoptó tras recibir reportes de vecinos y usuarios sobre presuntas irregularidades en la atención de estas escuelas.

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Abel Peralta, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Comas, declaró que muchos establecimiento están funcionando sin los requisitos correspondientes.

Varias escuelas de manejo ubicadas frente al Touring de Lima Norte fueron cerradas temporalmente por no contar con licencias de funcionamiento ni cumplir con los requisitos exigidos por la autoridad local.| Municipalidad de Comas

“Están proliferando establecimientos que vienen induciendo a error a los usuarios, ofreciéndoles servicios que después no se cumplen, que no son legales y que no corresponden con las disposiciones municipales”, señaló.

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Administradores niegan cambio de servicios

La acción municipal no fue aceptada por todos los administradores de los negocios intervenidos. Una de las responsables aseguró: “Nosotros no somos estafadores. Si en todo caso hay tramitadores estafadores acá, investíguenlo, pero nosotros trabajamos honradamente”.

Por su parte, Hilda Flores, administradora de otra escuela, alegó que cumplía con el aforo permitido. “Acá en mi certificado dice de cinco personas, pero ellos dicen que no debería haber, porque me han encontrado que las sillas son para más personas”, sostuvo.

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Las escuelas de manejo clausuradas deberán abonar una multa equivalente al sesenta por ciento de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y corregir las observaciones detectadas por la municipalidad antes de poder reabrir sus puertas.

Operativo municipal clausura escuelas de manejo irregulares en Comas| Municipalidad de Comas

El incremento en la demanda por trámites de licencias en la nueva sede de Comas ha impulsado la aparición de establecimientos que ofrecen circuitos alternativos de práctica para futuros conductores.La municipalidad anunció que los operativos de fiscalización continuarán en la zona con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios de servicios irregulares.

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Licencias de conducir clase A: ahora la Municipalidad de Lima expide los brevetes en Comas

Desde el 22 de abril, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió la competencia para emitir licencias de conducir de clase A, tras la transferencia de funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Ahora, la comuna capitalina gestiona la emisión de brevetes físicos para nuevos conductores, así como los trámites de revalidación, recategorización, duplicados y canje.

El único centro autorizado para estos procedimientos se ubica en el jirón Flor de Arrayanes 361, en Comas, donde opera el Concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC. Aquí se realizan los exámenes teóricos y prácticos, además de la entrega del documento final.

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El horario de atención en Comas es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. El proceso permite obtener la licencia en el mismo día, en aproximadamente 45 minutos tras aprobar los exámenes. Los costos son: 24.80 soles para el examen teórico, 45 soles para el práctico y 14.70 soles por la emisión del brevete.