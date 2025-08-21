Perú Deportes

Este es el premio millonario que ganó Alianza Lima tras eliminar a U. Católica y clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El equipo de Néstor Gorosito acumula importante cifra económica por su histórica campaña internacional durante la presente temporada

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Este es el premio económico
Este es el premio económico que ganó Alianza Lima tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El miércoles 20 de agosto, Alianza Lima se volvió a enfrentar a Universidad Católica de Ecuador en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito llegó a este encuentro con una ventaja de dos goles tras ganarle al ‘trencito azul’ con doblete de Alan Cantero en Matute.

Los ‘íntimos’ tuvieron una desatención en la defensa y la pagaron muy caro en menos de 20 minutos de juego. El extremo Azarias Londoño definió de gran forma, poniendo el esférico por encima de la humanidad del arquero Guillermo Viscarra y dejando a un paso de forzar la tanda de penales en la ciudad de Quito.

A los 39′, apareció Eryc Castillo -como contra Gremio- para colocar el esférico,vencer al guardameta rival y poner el empate (1-1) tras sensacional asistencia de Sergio Peña. Así, el extremo ecuatoriano le devolvió la tranquilidad a la escuadra ‘victoriana’ antes de que se vayan al descanso.

El extremo puso el empate en Quito. (Video: DSports)

A los 81′, Alianza le remontó el partido a U. Católica con un golazo de Kevin Quevedo. El peruano le aplicó la ley del ex al combinado de Quito y de qué forma: se acomodó desde fuera del área, sacó un latigazo con su pierna derecha y la clavó al ángulo. El cancerbero no tuvo nada que hacer.

Con el 2-1 definitivo en la vuelta, el ‘equipo del pueblo’ consiguió su boleto a los cuartos de final y se metió entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana, donde deberá esperar un poco más para conocer a su próximo contrincante.

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

Alianza Lima ganó millonario premio tras clasificar a cuartos

Alianza Lima no solo viene haciendo historia en el plano internacional, sino también ha sumado ganancias económicas muy importantes. Recientemente, por eliminar a Universidad Católica de Ecuador y clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol le dará 700 mil dólares, lo que equivale a 2 millones 457 mil de soles.

Eso sin contar con el dinero que podrá recaudar por la taquilla en su partido de local en dicha instancia de la competencia. Además, los ‘blanquiazules’ tendrán la opción de ganar 800 mil dólares más (2 millones 808 mil soles) en caso avancen a semifinales del certamen continental.

Alianza ha acumulado una cuantiosa cifra en su participación internacional durante esta temporada. Todo comenzó en la fase 1 de la Copa Libertadores y se extendió hasta los cuartos de final de la Sudamericana. Hasta el momento, registra 6 millones 630 mil dólares en sus arcas, equivalentes a 23 millones 175 mil 828 soles.

Alianza Lima ganó premio millonario
Alianza Lima ganó premio millonario tras clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Rival de Alianza Lima en cuartos de final

El ganador de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se enfrentará al vencedor del choque entre Universidad de Chile y Independiente de Avellaneda en los cuartos de final de la presente edición de la Copa Sudamericana.

En la ida, el conjunto chileno sacó una mínima ventaja (1-0) al estar en condición de local. Lucas Assadi marcó el único tanto ante los argentinos, que se quedaron con 10 hombres a los 73 minutos tras la expulsión de Matías Abaldo y no pudieron igualar el marcador.

En la vuelta, la ‘U’ volvió a ponerse adelante en el score con un gol madrugador de Assadi. No obstante, el ‘rojo’ colocó el empate a través de Santiago Montiel. Lastimosamente, este encuentro se suspendió por actos de vandalismo de las hinchadas en el estadio Libertadores de América, por lo que Alianza todavía no conoce a su próximo contrincante.

El estadio Libertadores de América se convirtió en un campo de batalla entre barristas chilenos y argentinos. (Twitter)

Temas Relacionados

Alianza LimaU.Católica de EcuadorCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima espera rival en cuartos de final de Copa Sudamericana 2025: batalla campal en llave Independiente vs U. de Chile; partido suspendido

El cruce, llevado a cabo en la ciudad de Avellaneda, se paralizó por veinte minutos debido a peleas, ataques y caos en las graderías por parte de los visitantes. Un espectador cayó de lo más alto de la platea, según registraron las cámaras

Alianza Lima espera rival en

Alianza Lima clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: fechas de sus partidos de ida y vuelta

Los ‘blanquiazules’ lograron superar a la Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final y se metieron entre los ochos mejores equipos de este certamen continental

Alianza Lima clasificó a cuartos

Golazo de Kevin Quevedo con explosivo remate en Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025

El extremo peruano se lució con una anotación de otro partido para darle el pase a los ‘blanquiazules’ a los cuartos de final del certamen internacional

Golazo de Kevin Quevedo con

¿Qué pasó con el rival de Alianza Lima para cuartos de final de Copa Sudamericana? La bronca que estalló en U. de Chile vs Independiente

A los 48 minutos de juego, los jugadores se marcharon a los vestuarios tras problemas entre las barras en las tribunas del estadio Libertadores de América

¿Qué pasó con el rival

Alianza Lima vs U. Católica 2-1: goles y resumen del triunfo y clasificación ‘blanquiazul’ a cuartos de la Copa Sudamericana 2025

El equipo de Néstor Gorosito remontó en Quito y puso su nombre en la siguiente instancia del torneo internacional, donde se medirá con el ganador del U. de Chile vs Independiente, que fue suspendido por bronca en las tribunas

Alianza Lima vs U. Católica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alianza Lima vs U. Católica:

Alianza Lima vs U. Católica: Darwin Espinoza es captado tomando cerveza durante el partido en Quito, mientras el Congreso sesiona

Dina Boluarte registra la menor aprobación presidencial de Sudamérica, según encuesta regional

Ministro del Interior, otro miembro del Gabinete que enfrenta a Rafael López Aliaga: “El desconocimiento es insolente”

Rafael López Aliaga sobre su eventual renuncia a la alcaldía de Lima: “Es mi vida personal, ya veré qué hago”

Rafael López Aliaga: Municipalidad de Lima debe S/ 91 millones a la PNP, revela ministro del Interior

ENTRETENIMIENTO

Israel Dreyfus revela el verdadero

Israel Dreyfus revela el verdadero ‘amor’ de Rosángela Espinoza: “Su crush siempre fue Patricio Parodi”

‘Luz de Luna 4′ se traslada a Ayacucho: así se graba la nueva temporada de la telenovela de América TV

La reacción de Ricardo Morán en ‘Yo Soy’ provoca temores en la gerencia y entre los ejecutivos de Latina: “No les ha gustado a las marcas”

Conoce a los protagonistas y personajes de ‘Eres mi bien’, la nueva telenovela de Latina que compite con ‘Al Fondo Hay Sitio’

Génesis Tapia responde a rumores de reconciliación con Kike Márquez: “El hecho de verme salir con otra persona lo ha hecho reaccionar”

DEPORTES

Alianza Lima espera rival en

Alianza Lima espera rival en cuartos de final de Copa Sudamericana 2025: batalla campal en llave Independiente vs U. de Chile; partido suspendido

Alianza Lima clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: fechas de sus partidos de ida y vuelta

Golazo de Kevin Quevedo con explosivo remate en Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025

¿Qué pasó con el rival de Alianza Lima para cuartos de final de Copa Sudamericana? La bronca que estalló en U. de Chile vs Independiente

Alianza Lima vs U. Católica 2-1: goles y resumen del triunfo y clasificación ‘blanquiazul’ a cuartos de la Copa Sudamericana 2025