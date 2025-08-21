Golazo de Eryc Castillo tras sensacional asistencia de Sergio Peña en Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El extremo puso el empate en Quito. (Video: DSports)

Alianza Lima se enfrentó a Universidad Católica el miércoles 20 de agosto. Los ecuatorianos comenzaron ganando este duelo de vuelta con un tanto de Azarias Londoño, sin embargo, los peruanos lo igualaron con un golazo de Eryc Castillo tras sensacional asistencia de Sergio Peña. De esta manera, dio un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

A pesar de comenzar con el score en contra en menos de 20 minutos, el equipo dirigido por Néstor Gorosito no se desesperó y fue desarrollando su juego en la cancha del estadio Olímpico Atahualpa, situado en la ciudad de Quito. Así adelantó líneas y ganó un tiro libre muy cerca del área del ‘trencito azul’ cerca de los 40′.

El lateral izquierdo Miguel Trauco se paró frente a la pelota, tomó distancia y ejecutó un remate que, lamentablemente, pegó en la barrera de la escuadra de Ecuador. El rebote, para fortuna de los ‘íntimos’, le quedó a Sergio Peña, que con una gran visión de juego puso el balón por encima de la defensa y con destino al punto de penal.

En ese momento, Eryc Castillo surgió desde atrás y con un sutil toque le cambió la dirección a la redonda, venciendo al portero Johan Lara y haciéndola que ingresa pegada al segundo poste. La emoción se desató en la banca de suplentes del cuadro de La Victoria y los jugadores ingresaron para celebrar con la ‘Culebra’ y compañía.

Y es que no es para menos, el tanto de Castillo podría darle tranquilidad a Alianza, ya que vuelve a ponerse arriba en el marcador global con una ventaja de dos goles. Previamente, en la ida, había ganado 2-0 con un doblete de Alan Cantero en Matute. Este empate a uno parcial lo acerca al tan ansiado boleto a cuartos de final del torneo de Conmebol.

Eryc Castillo anotó gol para el 1-1 de Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

Los números de Eryc Castillo con Alianza Lima

La ‘Culebra’ Castillo llegó a La Victoria esta temporada, procedente del ascenso brasileño y con muchas dudas por parte de la hinchada. No obstante, el extremo ecuatoriano cambió los cuestionamientos por elogios rápidamente, siendo influyente de cara a la portería contraria.

Hasta la fecha, el extremo de 30 años ha marcado tres goles en la Liga 1. También, ha podido celebrar en los torneos internacionales. Ha anotado tres goles en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana. Previamente, le hizo uno a Gremio en los playoffs.

A sus 8 goles se le suman sus cinco asistencias, que lo vuelven inamovible en la oncena titular de Néstor Gorosito y a la par despierta el interés de clubes del extranjero. Estos números de Castillo reflejan el buen trabajo del área de scouting del club ‘blanquiazul’, que apostó por su talento, pese a los pocos flashes que tenía.

Eryc Castillo lleva ocho goles y cinco asistencias en la presente temporada con Alianza Lima.

Rival en cuartos de final

El ganador de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se enfrentará al vencedor del Universidad de Chile vs Independiente de Avellaneda en cuartos de final de la presente edición de la Copa Sudamericana.

La ‘U’ parte con ventaja en este enfrentamiento luego de conseguir una victoria en la ida. No obstante, todo puede pasar, ya que el ‘rojo’ será local y contará con el aliento de su gente en este segundo cotejo.