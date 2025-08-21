Perú Deportes

¿Qué pasó con el rival de Alianza Lima para cuartos de final de Copa Sudamericana? La bronca que estalló en U. de Chile vs Independiente

A los 48 minutos de juego, los jugadores se marcharon a los vestuarios tras problemas entre las barras en las tribunas del estadio Libertadores de América

Miguel Solis Ruiz

Alianza Lima todavía no conoce a su rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras bronca en Independiente vs U. de Chile.

Alianza Lima clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer 2-1 a Universidad Católica de Ecuador. Sin embargo, el club peruano todavía no conoce a su próximo rival, debido a que el partido de vuelta entre Universidad de Chile e Independiente fue suspendido por bronca en las tribunas del estadio Libertadores de América.

El equipo chileno llegó a este encuentro con una mínima ventaja tras ganar 1-0 en la ida y amplió su distancia rápidamente en este segundo choque con un gol de Lucas Assadi. Los argentinos no bajaron los brazos y lograron igualar el score antes del descanso con un tanto de Santiago Montiel.

Los problemas en el complejo deportivo de Buenos Aires se desataron a poco de reiniciar las acciones, retrasando así el comienzo del segundo tiempo. El escenario fue la tribuna sur alta, donde los hinchas de la U. de Chile irrumpieron en un cuarto de limpieza, destruyeron baños, arrancaron butacas y las convirtieron en proyectiles.

Hinchas de U. de Chile
Hinchas de U. de Chile lanzando objetos a los simpatizantes de Independiente en pleno partido de Copa Sudamericana - Créditos: TNT Sports.

Según la transmisión de DSports, palos de escoba, botellas y otros elementos fueron arrojados hacia los simpatizantes de Independiente de las bandejas inferiores durante gran parte del primer tiempo. Los incidentes, además, incluyeron incendios en los asientos y el lanzamiento de bombas de estruendo.

La situación obligó a que el inicio del complemento se desplazara, ya que el estadio fue advertido por los altavoces varias veces hasta que la Policía tomó la decisión de desalojar la tribuna donde se encontraba la hinchada visitante. “Debido a los actos vandálicos la parcialidad visitante deberá abandonar la tribuna”, retumbó el mensaje oficial ante el desconcierto generalizado en el recinto de Avellaneda.

La calma volvió apenas lo suficiente para que el árbitro Gustavo Tejera autorizara la reanudación. Sin embargo, el regreso del complemento duró poco: apenas transcurridos dos minutos, el juez debió detener nuevamente el partido cuando algunos hinchas heridos por el enfrentamiento se precipitaron al campo de juego. Los capitanes fueron convocados rápidamente junto al jefe de seguridad, sumando tensión a una noche ya crítica.

Los jugadores de Independiente y U de Chile tuvieron que abandonar el campo del estadio Libertadores de América.

Entre idas y vueltas y ante la falta de garantías, la determinación fue esperar veinte minutos, mientras desde el sector visitante los referentes de la ‘U’ le pedían a sus seguidores, mediante gestos desde el campo, que pusieran fin al caos. La situación, lejos de mejorar, se tornó aún más peligrosa cuando, en el exterior del estadio, se escucharon detonaciones y corridas.

En ese contexto, la facción disidente de la barra de Independiente irrumpió en la tribuna visitante, intensificando la violencia. La escena resultó dramática: los hinchas chilenos fueron cercados, agredidos brutalmente y despojados de sus pertenencias. Varios quedaron tendidos en los asientos, ensangrentados, y uno de ellos incluso cayó desde la altura de la tribuna perseguido por los agresores.

El estadio Libertadores de América se convirtió en un campo de batalla entre barristas chilenos y argentinos. (Twitter)

La brutalidad de los hechos conmocionó a todos los presentes y puso en tela de juicio el operativo de seguridad dispuesto. Las imágenes de la cacería recorrieron las redes, mientras se aguardaba una sanción ejemplar para los responsables. La noche, que debía definirse dentro del campo, pasará a la historia por la violencia y la falta de control fuera de él.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

A la espera de su rival, Alianza Lima todavía no conoce la fecha exacta de sus dos partidos siguientes en la Copa Sudamericana 2025. De acuerdo al calendario de la Conmebol, los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera: la ida para la semana del 16 de setiembre y la vuelta para la semana del 25 del mismo mes.

