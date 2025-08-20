Perú Deportes

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar su clasificación frente el ‘trencito azul’ en Quito: llegan con la ventaja de 2-0 en la ida. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

18:13 hsHoy

Alianza Lima, con el partido de hoy ante la U. Católica de Ecuador se convertirá en el equipo peruano con más partidos internacionales en esta temporada 2025. Blanquiazules jugará su duelo número 16

18:02 hsHoy

Posibles alineaciones de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador

17:04 hsHoy

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Hoy, miércoles 20 de agosto, los ‘blanquiazules’ definirán la llave con el cuadro norteño en Quito. Conoce los escenarios que le permitirá meterse en la siguiente ronda

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima está a un paso de alcanzar una nueva hazaña en la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ se enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador hoy, miércoles 20 de agosto, en Quito por la definición de la llave por los octavos de final del torneo internacional.

17:01 hsHoy

Alianza Lima buscará cerrar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ se juegan el todo o nada con Universidad Católica en Quito, tienen la ventaja del triunfo que sacaron en el partido de ida en Matute y dependen de sí mismos.

Alianza Lima visitará a U. Católica en Quito por la Copa Sudamericana 2025
05:09 hsHoy

¡Ahora o nunca! Alianza Lima enfrentará a Universidad Católica hoy, miércoles 20 de agosto, a las 19:30 horas en Quito, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ tienen la ventaja de haber ganado en el choque de ida que se jugó en Matute.

05:08 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido

Los ‘blanquiazules’ llegarán con el cartel de favorito ante Universidad Católica debido a la ventaja que sacó en el partido de ida: le ganaron por 2-0 en Matute con doblete de Alan Cantero. Alianza Lima depende de sí mismo y saldrá a cerrar su pase a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana 2025.

“Estamos con la ilusión intacta y con ganas de traer la clasificación. Sería algo histórico para el club y para nosotros como jugadores. Vamos pensando partido a partido, siempre con la misma ambición”, declaró Sergio Peña.

El cuadro peruano superó 2-0 a la escuadra ecuatoriana. (Video: ESPN)
05:08 hsHoy

Así llega Universidad Católica de Ecuador al partido

El ‘trencito azul’ está obligado a sacar un triunfo frente Alianza Lima por más de tres goles para poder darle vuelta a la serie y quedarse con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Si Universidad Católica logra anotar solo dos goles obligará a que todo se defina por tanda de penales.

El cuadro norteño sacó un empate 1-1 con Libertad en su condición de local, por la fecha 25 de la liga ecuatoriana. Marcha en la octava posición con 36 puntos.

Alianza Lima se enfrenta a la U. Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025
05:08 hsHoy

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

  • Si Alianza Lima gana en Quito: Este resultado cerrará la clasificación de los ‘blanquiazules’ a la siguiente etapa del torneo internacional ya que ganó el partido de ida por 2-0 en Matute.
  • Si Alianza Lima empata en Quito: Una igualdad por cualquier resultado le dará el pase al equipo de Néstor Gorosito debido a la ventaja que sacó en Lima. Cabe destacar que las llaves eliminatorias no se consideran los goles de visita, solo resultado global, así se estipula en las bases del campeonato Conmebol.
  • Si Alianza Lima pierde en Quito: Los ‘íntimos’ tienen permitido perder solo por 1-0 de visita, ese panorama les dará e boleto a la siguiente instancia porque manda el marcador global. Sin embargo, si cae derrotado por una diferencia de dos goles, se emparejará la llave y todo se definirá por penales. Si pierde por más de tres anotaciones, el equipo de Néstor Gorosito quedará afuera de la Copa.
¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a U. Católica y asegurar su clasificación a cuartos de Copa Sudamericana 2025?
05:08 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

La definición del encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 será transmitido por DSports, canal exclusivo de DirecTV para Perú y toda Latinoamérica. Mientras que Argentina se podrá seguir el duelo por ESPN 2.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Quito con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, polémicas, goles, palabra de los protagonistas, y mucho más.

Programación del Alianza Lima vs U. Católica, duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
05:07 hsHoy

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana 2025?

Los ‘blanquiazules’ visitarán al ‘trencito azul’ hoy, miércoles 20 de agosto, en el estadio Olímpico Atahualpa, por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana 2025?

Dónde ver Alianza Lima vs

¿Ayacucho FC correrá la misma

Dónde ver Cienciano vs Bolívar

Tabla de posiciones de la

Premio grande para Ignacio Buse:

