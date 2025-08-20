Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Si Alianza Lima gana en Quito: Este resultado cerrará la clasificación de los ‘blanquiazules’ a la siguiente etapa del torneo internacional ya que ganó el partido de ida por 2-0 en Matute.

Si Alianza Lima empata en Quito: Una igualdad por cualquier resultado le dará el pase al equipo de Néstor Gorosito debido a la ventaja que sacó en Lima. Cabe destacar que las llaves eliminatorias no se consideran los goles de visita, solo resultado global, así se estipula en las bases del campeonato Conmebol.