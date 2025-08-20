Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima, con el partido de hoy ante la U. Católica de Ecuador se convertirá en el equipo peruano con más partidos internacionales en esta temporada 2025. Blanquiazules jugará su duelo número 16
Posibles alineaciones de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador
Alianza Lima está a un paso de alcanzar una nueva hazaña en la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ se enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador hoy, miércoles 20 de agosto, en Quito por la definición de la llave por los octavos de final del torneo internacional.
Alianza Lima buscará cerrar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ se juegan el todo o nada con Universidad Católica en Quito, tienen la ventaja del triunfo que sacaron en el partido de ida en Matute y dependen de sí mismos.
¡Ahora o nunca! Alianza Lima enfrentará a Universidad Católica hoy, miércoles 20 de agosto, a las 19:30 horas en Quito, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ tienen la ventaja de haber ganado en el choque de ida que se jugó en Matute.
Los ‘blanquiazules’ llegarán con el cartel de favorito ante Universidad Católica debido a la ventaja que sacó en el partido de ida: le ganaron por 2-0 en Matute con doblete de Alan Cantero. Alianza Lima depende de sí mismo y saldrá a cerrar su pase a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana 2025.
“Estamos con la ilusión intacta y con ganas de traer la clasificación. Sería algo histórico para el club y para nosotros como jugadores. Vamos pensando partido a partido, siempre con la misma ambición”, declaró Sergio Peña.
El ‘trencito azul’ está obligado a sacar un triunfo frente Alianza Lima por más de tres goles para poder darle vuelta a la serie y quedarse con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Si Universidad Católica logra anotar solo dos goles obligará a que todo se defina por tanda de penales.
El cuadro norteño sacó un empate 1-1 con Libertad en su condición de local, por la fecha 25 de la liga ecuatoriana. Marcha en la octava posición con 36 puntos.
La definición del encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 será transmitido por DSports, canal exclusivo de DirecTV para Perú y toda Latinoamérica. Mientras que Argentina se podrá seguir el duelo por ESPN 2.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Quito con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, polémicas, goles, palabra de los protagonistas, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ visitarán al ‘trencito azul’ hoy, miércoles 20 de agosto, en el estadio Olímpico Atahualpa, por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.