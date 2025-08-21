Alianza Lima espera rival en cuartos de final de Copa Sudamericana 2025: batalla campal en llave Independiente vs U. de Chile; partido suspendido

Un espectador cayó de lo más alto del recinto de Avellaneda. | VIDEO: @Eric_Artic

El espectáculo del Independiente vs U. de Chile, por la llave de revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, se vio terriblemente manchado por unos horrorosos episodios vandálicos y barbáricos desatados desde las tribunas, lo que devino inicialmente en la suspensión del envite y posteriormente la cancelación, de acuerdo con los protocolos de seguridad de la CONMEBOL.

El desarrollo de la contienda era intenso, fuerte y trepidante. Con mucha sorpresa, la visita logró ponerse arriba en el tanteador con una muy buena definición de Lucas Assadi dentro del área. No obstante, los de Avellaneda lograron establecer la igualada transitoria por intermedio de Santiago Montiel. Hasta ahí llegó el juego prudente.

Porque lo vino después fue un drama total sucedido por un caos colectivo en cada una de las tribunas del estadio Libertadores de América.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]