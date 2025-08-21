Perú Deportes

Golazo de Kevin Quevedo con explosivo remate en Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025

El extremo peruano se lució con una anotación de otro partido para darle el pase a los ‘blanquiazules’ a los cuartos de final del certamen internacional

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El extremo la puso en un lugar imposible para el portero rival. (Video: DSports)

Alianza Lima se enfrentaba en condición de visitante frente a Universidad Católica de Ecuador en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Desde el principio, los dueños de casa tomaron la iniciativa de la contienda y lograron abrir el marcador por intermedio de Azarias Londoño. Sin embargo, Eryc Castillo lo empató para los ‘blanquiazules’ y les dio vida en la serie. De pronto, el elenco peruano se mantuvo firme en su intención del triunfo y apareció Kevin Quevedo con un explosivo remate para anotar un golazo.

Esta acción se llevó a cabo a los 81 minutos de la contienda. Hasta ese momento, los locales habían adelantado sus líneas e incluso Jerónimo Cacciabue contó con una ocasión para descontar que le fue esquiva por el oportuno corte de un adversario en su propia área. En eso, Daniel Clavijo se metió por el medio y luego descargó por la izquierda con el zaguero Carlos Medina, que de ahí jugó con Eddy Mejía.

El lateral izquierdo se perfiló y sacó un centro que fue contenido por el guardameta Guillermo Viscarra. El partido se detuvo tras ver que su compañero, Carlos Zambrano, quedó tendido en el césped y adolorido. El mismo ‘Kaiser’ pidió su cambio y tuvo que ser retirado en camilla. La tensión se instalaba en el campo del estadio Atahualpa de Quito. En su lugar ingresó Gianfranco Chávez.

El balón volvió a posesión de ‘Billy’ Viscarra, quien ejecutó un lanzamiento desde su zona con dirección a Hernán Barcos, que aún con marca alcanzó a apoyarse con Fernando Gaibor. El volante ecuatoriano alzó la cabeza y envió un cambio de orientación para Kevin Quevedo, que estaba en el flanco izquierdo. El extremo peruano combinó con el ‘Pirata’ y después sacó un potente ‘misil’ imposible de evitar para el guardameta Johan Lara.

El furibundo disparo de Kevin Quevedo para poner el 2-1 de Alianza Lima ante Universidad Católica en Quito.

Una anotación que desató la algarabía de toda la delegación de Alianza Lima en el recinto deportivo de Quito, además de los miles de hinchas que viajaron hasta Ecuador para ver ganar a su equipo y seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana 2025. De hecho, el estadio Atahualpa se llenó de pancartas alusivas al club y que buscaban motivar al equipo en este partido trascendental.

Ahora, en el caso de Kevin Quevedo, sumó su tercera diana a nivel internacional esta temporada. Anteriormente le convirtió a Deportes Iquique en la fase previa de la Copa Libertadores y de ahí uno a Sao Paulo en Brasil en la fase de grupos.

Gol de Eryc Castillo ante Universidad Católica en Quito

La primer anotación de Alianza Lima que le dio cierta tranquilidad fue obra de Eryc Castillo. A los 39′, tras un tiro libre de Miguel Trauco que impactó en la barrera. En la segunda jugada, Sergio Peña recuperó el balón y envió un pase elevado por encima de la zaga rival, acción que permitió al extremo ecuatoriano poder definir con precisión utilizando la parte externa del botín derecho. La anotación fijó el 1-1 en el partido y estableció el 3-1 a favor del cuadro ‘victoriano’ en el marcador global.

El extremo puso el empate en Quito. (Video: DSports)

Rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

Con el boleto a los cuartos de final en el bolsillo, Alianza Lima tendrá que esperar por conocer a su siguiente rival en la Copa Sudamericana 2025. Esto debido a que, el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en Argentina fue suspendido mientras iba 1-1 (2-1 a favor de los ‘mapochos’ en la general) por disturbios y batalla campal en el estadio Libertadores de América. En los próximos días debería haber un pronunciamiento de parte de la Conmebol para determinar las respectivas sanciones y el ganador final.

