Deportes

Independiente recibirá a Universidad de Chile con la obligación de ganar para clasificar a cuartos de la Sudamericana y cortar la crisis: hora, TV y formaciones

El Rojo, que cayó 1-0 en la ida, buscará dar vuelta la serie en Avellaneda pero también sumar un triunfo tras siete presentaciones consecutivas sin celebrar. Jugará desde las 21.30

Independiente debe revertir en Avellaneda
Independiente debe revertir en Avellaneda la derrota 1-0 que sufrió en Chile (Foto: Andres Pina/Photosport)

La Copa Sudamericana vivirá otra jornada cargada de tensión este miércoles: Independiente recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda desde las 21.30 con la obligación de revertir la serie de octavos de final.

El elenco de Julio Vaccari perdió 1-0 el choque de ida y tendrá que ganar por la mínima para forzar los penales o por más tantos de diferencia para conseguir el boleto directo a cuartos de final. Pero también está obligado a salir victorioso para cortar con la crisis que amenaza con erosionar su proyecto deportivo: lleva siete partidos consecutivos sin triunfos.

Luego de iniciar el semestre con la clasificación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza, los de Avellaneda iniciaron un proceso en declive. Fueron eliminados en la siguiente ronda de la Copa Argentina por Belgrano de Córdoba y no ganaron ninguno de los cinco partidos por el Torneo Clausura con empates ante River Plate y Sarmiento, más las derrotas contra Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata y Vélez. Aparte, le sumaron el traspié de la semana pasada en Chile que pone al Rojo en riesgo en la Sudamericana.

A priori, el entrenador tendrá la ausencia de Matías Abaldo, el delantero uruguayo que fue el último refuerzo y estuvo como titular en territorio chileno, pero fue expulsado en la serie de ida. Tampoco podrá tener como alternativa al lateral izquierdo Milton Valenzuela, que iba a estar de arranque contra Vélez por el Torneo Clausura el sábado pasado pero debió ser reemplazado por el juvenil Jonathan De Irastorza minutos antes del partido por una lesión en el calentamiento.

El Rojo, campeón dos veces de la Sudamericana, arribó a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo A que compartió con Guaraní de Paraguay, Nacional Potosí de Bolivia y Boston River de Uruguay tras sumar cuatro victorias y dos derrotas.

Los chilenos afrontaron la instancia previa de Sudamericana y debieron eliminar a Guaraní en una llave tras quedar terceros en el grupo de Copa Libertadores que tuvo a Estudiantes de La Plata y Botafogo de Brasil como clasificados a octavos de ese certamen.

Independiente, que sufrió sólo dos goles en sus últimos ocho partidos como local, logró remontar nueve de las últimas once series de torneos Conmebol cuando debió definir en casa una llave que se inició con una derrota como visitante en la ida. Las dos excepciones fueron justamente en esta misma instancia de la Sudamericana: lo eliminó Liga de Quito en 2011 y Santos de Brasil en 2021.

El representativo chileno aterrizó en Buenos Aires tras una derrota en el certamen local el último fin de semana que los dejó a nueve puntos del líder Coquimbo. Los de Gustavo Álvarez tienen un historial favorable en torneos Conmebol con cuatro victorias sobre las últimas ocho visitas a equipos argentinos, teniendo en cuenta que previamente había tenido un lapso de diez presentaciones sin celebrar en certámenes de este organismo en este país.

El ganador de esta llave jugará en cuartos de final contra el vencedor del duelo que resolverán Alianza Lima de Perú y Universidad Católica de Ecuador tras la victoria 2-0 de los peruanos en la ida.

PROBABLES FORMACIONES

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez y Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini (Avellaneda, Argentina)

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay) / VAR: Antonio García (Uruguay)

Horario: 21.30 (Argentina) / 20.30 (Chile)

Televisación: DirecTV DSports (Argentina) / ESPN y Disney+ (Chile)

Temas Relacionados

Club Atletico IndependienteCopa SudamericanaUniversidad de ChileJulio Vaccari

