Golazo de U. Católica de Ecuador tras desatención de defensa de Alianza Lima en duelo por Copa Sudamericana 2025

Azarias Londoño aprovechó un pase filtrado de Mauro Díaz para abrir el marcador a favor del conjunto ‘norteño’ y acortar distancias en la serie

Joaquín Parra

Azarías Londoño puso el 1-0 en Quito por octavos vuelta. (Video: DSports)

Alianza Lima se medía en condición de visitante contra Universidad Católica de Ecuador en un duelo válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Desde el comienzo, los dueños de casa los que propusieron con el balón y se volcaron en campo contrario para buscar abrir el marcador y recobrar vida en la serie. Por su parte, los ‘blanquiazules’ tuvieron que replegarse para intentar generar peligro con la velocidad de sus extremos. De pronto, un error defensivo del conjunto peruano hizo que Azarias Londoño anote el gol para los locales.

Esta acción se llevó a cabo a los 18 minutos de la primera mitad. El portero de los anfitriones, Johan Lara, salió jugando desde el fondo y se apoyó en corto con Luis Cangá. El espigado zaguero metió un pase profundo para Luis Moreno, que se perfiló y condujo la pelota para luego abrir por la banda izquierda con Mauricio Alonso.

El uruguayo encaró hacia el centro y descargó con Daniel Clavijo, que después aperturó por la derecha con Gregori Anangonó, quien intentó colocar un pase al área contraria, pero estuvo atento el arquero Guillermo Viscarra.

El seleccionado boliviano realizó un saque en largo que fue pivoteado por Daykol Romero, que trianguló con sus compañeros y de ahí tocó con Mauro Díaz. El habilidoso volante argentino filtró un pase preciso entre Renzo Garcés y Miguel Trauco, para que aparezca Azarias Londoño y pinche el balón, logrando romper la paridad y desatar la algarabía de los hinchas de Universidad Católica de Ecuador en el estadio Atahualpa de Quito.

La conexión entre Mauro Díaz y Azarias Londoño para el gol de Universidad Católica de Ecuador ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025.

Y si bien en un principio, el árbitro Flavio Rodrigues De Souza recibió el llamado del VAR ante un posible fuera de juego, finalmente se decretó que la anotación del delantero panameño era válida.

Ahora, sin duda, se trata de un duro golpe para Alianza Lima, que tenía la ventaja del 2-0 de la ida en Matute y en este partido buscaba sostener esa diferencia y, de ser posible, ampliarla. Universidad Católica de Ecuador se volvió a insertar en la llave.

Gol de Alianza Lima en Quito

Cuando parecía que el compromiso se le ponía cuesta arriba a Alianza Lima, apareció Eryc Castillo para poner el gol del empate. A los 39′, hubo un tiro libre ejecutado por Miguel Trauco, que intentó sacar el remate, aunque este chocó en la barrera.

En el rebote, Sergio Peña aprovechó el esférico para mandar un pase colgado por encima de la defensa de Universidad Católica. Ahí fue donde apareció la ‘Culebra’, quien definió con la parte externa del chimpún derecho, para el 1-1 y el 3-1 a favor de los ‘íntimos’ en el marcador global.

El extremo puso el empate en Quito. (Video: DSports)

En el caso de que esta disparidad en la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se mantenga, Alianza Lima será el equipo que logre insertarse en la siguiente etapa. Bajo esa premisa, su rival saldrá entre Universidad de Chile e Independiente de Argentina.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima apenas tendrá descanso, ya que su próximo partido será en cuatro días. Los ‘blanquiazules’ se verán las caras con Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate, en el marco de la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Un duelo clave para ambos equipos por la disputa del segundo certamen doméstico de la temporada.

Alianza Lima, U. Católica de Ecuador, Copa Sudamericana

