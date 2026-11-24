Pensión 65 será de S/700, el doble de antes. - Crédito Andina

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¿Sabías que Pensión 65 del Midis entregará bono extraordinario de S/350 a más de 824 mil usuarios del programa? Esto se da en el marco del aumento del monto de Pensión 65 a S/700.

Como se sabe, la subvención a los adultos mayores es de S/250 y tiene un adicional de S/100 (contemplado en la Ley de Presupuesto del 2026). Esto suma a S/350. Y ahora finalmente, luego del anuncio de la presidenta de Keiko Fujimori, se aplica la promesa de duplicar este monto. Este significa sumar un bono de S/350 a los montos anteriormente descritos, tal como se ha promulgado en la Ley de crédito suplementario, la primera de este Gobierno.

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Pero ya también el Presupuesto Público 2027 aprobado por el Congreso detalla este monto que se entrega el siguiente año también. Oficialmente, desde este lunes lunes 30 de noviembre se pagará en el Banco de la Nación el nuevo monto de S/700 para los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Pensión 65

Pensión 65 sube

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), entregará un bono extraordinario de S/350 a los 824 mil 351 usuarios, a partir del 30 de noviembre. La medida forma parte de la Ley 32744, que aprueba créditos suplementarios para acciones frente al fenómeno El Niño.

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Este apoyo económico se entregará por única vez, junto con la subvención bimestral, también de S/350, correspondiente al último padrón de 2026, que reciben los adultos mayores en extrema pobreza de todo el país. De esta manera, en esta oportunidad cada usuario podrá cobrar un total de S/700.

Sin embargo, se tiene que resaltar aquí que, si bien la Ley no lo dice explícitamente, sí en el Presupuesto Público de 2027 se incluye que este aumento se mantendrá en 2027.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Para más claridad, para este 2026:

La subvención económica regular de Pensión 65 es de S/250

El artículo 62 de la Ley de Presupuesto Público 2026 autorizó un adicional de S/100

Esta Ley de crédito suplementario autoriza un bono adicional de S/350

Es decir, todos estos montos se suman y forman una pensión de S/700

Desde 2027, el monto adicional en el Presupuesto Público será de S/450, sumado a los S/250. En total, S/700.

Asimismo, se señala que “dicha subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados”.

El último pago de Pensión 65 del 2026 vendrá con un aumento y ahora será de S/700. - Crédito Andina

Para más 800 mil adultos mayores

Se acota. además, que este adicional de S/350 se financia con cargo a los recursos autorizados en el numeral 3.1 del artículo 3 de la presente ley, a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

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Así, está contemplado dentro de “la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/8 mil 228 millones 414 mil 502, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales”.

Como se recuerda, mediante el Informe N° D000432-2026-MIDIS-OP, la Oficina de Presupuesto sustentaba una demanda de S/288 millones 522 mil 850, correspondiente al periodo bimestral noviembre-diciembre de 2026, para beneficiar a 824 mil 351 usuarios de continuidad del citado programa con el aumento de S/350.

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La medida conseguiría mantenerse hasta el 2027. - Crédito Midis

¿Cuándo se paga Pensión 65?

Este año ya estaba aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65 que se paga este año. Se detalla así—la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y el segundo del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores—:

Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027.

Ya este el lunes 30 de noviembre se dará el pago en el Banco de la Nación el sexto del año de Pensión 65. El aumento se aplica ya desde esta subvención, y el monto de entrega a cada adulto mayor será de S/700.