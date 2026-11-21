Corazón Serrano prepara el concierto “Camino a un sueño 3” para celebrar sus 34 años el 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos.

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Corazón Serrano presentó tres canciones inéditas en las voces de Anely Dávila, Kiara Lozano y Sharik Arévalo, una serie de lanzamientos que forma parte de la preparación de la agrupación piurana para celebrar sus 34 años de trayectoria en 2027.

Los nuevos temas son “Vuelve a mí”, interpretado por Anely Dávila; “Condena de amor”, a cargo de Kiara Lozano; y “Nada es igual”, en la voz de Sharik Arévalo. Las tres composiciones llevan la firma de Edwin Guerrero Neira, director musical y fundador del grupo.

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Con estos estrenos, Corazón Serrano incorpora nuevo material a su repertorio y distribuye el protagonismo entre sus vocalistas. Cada producción propone una interpretación distinta dentro de la línea de cumbia que la agrupación ha desarrollado durante más de tres décadas.

Los temas ya están disponibles en las plataformas digitales de la banda y se suman a una etapa en la que el grupo prepara presentaciones y contenidos especiales de cara a su próximo aniversario.

Anely Dávila interpreta “Vuelve a mí” en su nueva etapa con la agrupación

“Vuelve a mí” marca una nueva oportunidad para Anely Dávila dentro de Corazón Serrano. La cantante asume la voz principal de una producción compuesta por Edwin Guerrero, quien ha sido responsable de parte importante del repertorio de la agrupación.

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Dávila se incorporó recientemente al grupo y el estreno de este tema permite al público conocer una de sus propuestas vocales dentro del formato de Corazón Serrano. El videoclip oficial fue presentado el 18 de noviembre y acumuló miles de reproducciones en sus primeras horas de difusión.

La canción aborda una historia de separación y deseo de reencuentro, un tema recurrente dentro de la cumbia romántica. La interpretación de Dávila se apoya en una melodía que mantiene los elementos instrumentales característicos del grupo.

La producción también generó reacciones entre los seguidores de la agrupación, que siguieron el estreno a través de plataformas como YouTube y TikTok. La cantante realizó una transmisión en vivo para compartir el lanzamiento con sus fanáticos.

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Anely Dávila interpreta “Vuelve a mí”, uno de los tres nuevos lanzamientos de Corazón Serrano.

Kiara Lozano asume la voz de “Condena de amor”

El segundo estreno es “Condena de amor”, interpretado por Kiara Lozano. La vocalista lidera una canción que plantea una relación atravesada por el desengaño y los conflictos sentimentales.

Lozano se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del conjunto en los últimos años. Su participación en este nuevo lanzamiento mantiene la presencia de intérpretes jóvenes dentro de una agrupación que suele alternar voces femeninas en su repertorio.

Kiara Lozano pone su voz a “Condena de amor”, composición de Edwin Guerrero Neira.

El estreno motivó una reacción pública de Edwin Guerrero durante una transmisión en TikTok. El músico escuchó la canción junto a sus seguidores y comentó el lanzamiento de los nuevos temas interpretados por las integrantes de Corazón Serrano.

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La propuesta se integra a una estrategia de publicación simultánea de canciones con distintas vocalistas. De esa manera, el grupo apuesta por ampliar su catálogo con producciones que permiten identificar los registros y estilos de cada cantante.

Sharik Arévalo protagoniza “Nada es igual”

La tercera canción es “Nada es igual”, interpretada por Sharik Arévalo. El tema completa el bloque de lanzamientos y muestra otra de las voces que integran la actual formación de Corazón Serrano.

La agrupación presentó los tres estrenos como parte de una etapa de renovación musical. Las canciones mantienen el enfoque romántico de la cumbia peruana, aunque cada una cuenta con una intérprete distinta al frente.

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Sharik Arévalo protagoniza “Nada es igual”, tema que completa la nueva serie de estrenos de la agrupación.

Arévalo asume una historia marcada por el cambio de una relación afectiva. Su interpretación se suma a las de Dávila y Lozano, con las que Corazón Serrano busca ofrecer material propio para sus seguidores antes de su próxima celebración.

Los estrenos llegan después de que la agrupación recibiera el Premio Artista 2026 durante el Soniem Fest, ceremonia que reconoció a artistas y bandas peruanas de diferentes géneros por su trayectoria y aporte a la música nacional.

El grupo celebrará sus 34 años en el Estadio San Marcos

Los nuevos temas forman parte del camino hacia “Camino a un sueño 3”, espectáculo con el que Corazón Serrano celebrará 34 años de actividad artística. El evento está programado para el sábado 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, en Lima.

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La presentación comenzará a las 17:00 horas y reunirá a la agrupación con su público en uno de los recintos de mayor capacidad de la capital. La organización anunció que la fecha contará con invitados sorpresa, aunque aún no ha revelado sus nombres.

Las entradas están disponibles en la plataforma Gpass, con precios desde S/ 49. El concierto será una nueva edición de “Camino a un sueño”, formato que el grupo ha utilizado para conmemorar sus aniversarios con producciones de gran formato.

A través de estos tres estrenos, el grupo suma repertorio para sus siguientes presentaciones y afianza el rol de Anely Dávila, Kiara Lozano y Sharik Arévalo en su propuesta musical. El calendario de Corazón Serrano tendrá como siguiente punto central su aniversario de febrero de 2027 en Lima.

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