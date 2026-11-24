Al momento de calcular el subsidio, la ATU tomará como referencia los datos obtenidos sobre los trayectos realizados por las unidades de transporte. Foto: Gobierno del Perú

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció por medio de su titular, José Angello Tangherlini, que ampliará el fondo de subsidios para el transporte, que pasará a cuatriplicarse. La cantidad, que antes rondaba los S/ 105 millones de soles, pasará a ser más de S/ 400 millones para los trasnportistas a raíz del aumento del precio de los combustibles.

La medida será efectiva próximamente y alcanzará tanto a los transportistas formales de pasajeros como a los que transportan carga pesada y mercancías de todo el país. Según reveló el titular del MTC, el subsidio conservará el monto asignado de S/ 4 por galón de diésel, según declaraciones recogidas por RPP.

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“Nosotros teníamos un déficit importante, pero lo que se está dando ahora a través de la coordinación que hemos realizado es más de 400 millones de soles para poder satisfacer las necesidades de los transportistas. Hemos logrado a través de una coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas poder extender ese subsidio en fecha, pero también en monto de dinero que va a permitir cubrir una mayor cantidad de transportistas”

La semana pasada, gremios del sector realizaron un paro de 72 horas en Huánuco, Huancavelica, Junín, Pasco, Ucayali y Áncash. Los dirigentes reclamaban que el apoyo aprobado meses atrás no beneficiaba a la mayoría de los transportistas afectados por el alza de los combustibles.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao habilitó rutas especiales de buses hacia la Base Aérea Las Palmas para el traslado de los asistentes a la misa en Santiago de Surco. (Foto: ATU)

El Ejecutivo coordinó la ampliación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Los gremios también exigían un fondo de estabilización de precios y la aplicación de la Ley del Observatorio del Transporte Terrestre para contener el aumento de la informalidad en el transporte de carga pesada.

Gobierno declara en emergencia el abastecimiento nacional de combustibles

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en todo el país por un periodo de hasta ocho meses.

La medida, publicada mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, acoge las etapas de procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP).

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El ministerio señaló que las lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos y descargas atmosféricas por el Fenómeno El Niño 2026-2027 pueden afectar instalaciones de hidrocarburos, gasoductos y la cadena logística que permite trasladar los productos a los mercados.

esfera de almacenamiento GLP

El objetivo de la nueva resolución ministerial es prevenir interrupciones en la distribución de combustibles ante posibles daños o bloqueos en las vías.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la cadena opera de forma interdependiente: una afectación en una planta, un terminal, una vía de transporte o un centro de almacenamiento puede repercutir en el suministro de otras regiones.

El Ejecutivo justificó el alcance nacional de la medida porque el 67% de la matriz energética peruana depende de hidrocarburos, como petróleo, gas natural, combustibles líquidos y GLP. La resolución advierte que el país no cuenta con capacidad instalada suficiente para reemplazar esos recursos por otras fuentes si se interrumpe el suministro.

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La gasolina premium supera los 27 soles por galón en algunos grifos

La gasolina premium se ofrecía desde S/ 10,46 hasta S/ 20,90 por galón en parte de los establecimientos relevados. En algunos puntos, el valor ascendía a S/ 27,99 por galón, una diferencia que muestra la dispersión de precios dentro de la capital. Las tarifas dependen de factores como la ubicación, los costos logísticos, el volumen de ventas y la política comercial de cada estación.

Reporte periodístico sobre el abastecimiento y la estabilidad en los precios de los combustibles en estaciones de servicio de Lima. Las imágenes muestran vehículos cargando combustible en un grifo de Petroperú en el distrito de La Victoria, así como el panel informativo con las tarifas registradas para gasolina regular, prémium y diésel.

La gasolina regular oscilaba entre S/ 9,97 y S/ 19,10 por galón. El diésel, utilizado por vehículos de carga, transporte público, taxis y unidades de reparto, se ubicaba entre S/ 10,13 y S/ 12 por galón en los puntos consultados. Otros establecimientos informaban valores más altos para estos productos, sobre todo en zonas con menor competencia o mayores costos de traslado.

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El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) deberá evaluar medidas temporales para sostener el suministro durante la vigencia de la emergencia.