Pensión 65 se cobra desde hoy 10 de septiembre a través de ‘carritos pagadores’

Así pagan los carritos pagadores de Pensión 65. - Crédito Pensión 65

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Continúa el pago de Pensión 65 de S/350, mientras aún no se ha implementado el aumento prometido por la presidenta Keiko Fujimori, el cual regiría a partir de 2027.

Así, entre el 10 de setiembre al 20 de octubre, Pensión 65 instalará alrededor de 200 puntos de cobro en las localidades más distantes del país a favor de más de 42 mil adultos mayores, a través del despliegue de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), más conocidos como “carritos y avioncitos pagadores”. Todo para pagar la subvención del periodo julio-agosto.

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La campaña del programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) iniciará este jueves 10 de setiembre en 10 anexos y comunidades, como los centros poblados Santa Lucía de Puno y Tambo Callebamba de Apurímac. Conoce el cronograma completo según la región en el siguiente enlace oficial: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RyvdghNz1ynVvKRL_rxzlnn8EkGW5rZk.

Pensión 65 paga subvención de S/350

Para el periodo julio-agosto, el programa del Midis Pensión 65 ya se encuentra pagando en la modalidad de ‘carritos y avioncitos pagadores’ (la otra modalidad es el cobro mediante tarjeta de débito).

Así, el recorrido de las ETV concluirá el 20 de octubre, en la zona de Untuca, ubicado en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, región Puno.

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Después de Puno, que tiene 44 comunidades; le sigue Apurímac (40), Arequipa (19), Loreto (19), Amazonas (13), Cusco (12), Huánuco (9), Cajamarca (8), La Libertad (7), Ayacucho (6), Piura (5), Áncash (3), Lima (2) y Lambayeque (1).

Para conocer la fecha y hasta hora en que se ubicarán estos módulos de pago los ciudadanos pueden visitar el cronograma oficial ordenado por región en este enlace.

“En esta edición, las ETV recorrerán 188 puntos, donde más de 42 00 usuarios cobrarán el soporte económico sin la necesidad de desplazarse a otras localidades donde haya una agencia del Banco de la Nación o agentes Multired”, aclara el programa.

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Así, de esta manera, se logrará entregar los S/350 en un espacio seguro y que además dinamizará la economía local, debido a que adquieren sus productos de primera necesidad en los negocios locales.

Sí hay aplicativo

Como s sabe, durante 2026, más de 550 mil personas han utilizado el aplicativo Yachaq del programa Pensión 65, para verificar si un adulto mayor forma parte de la cobertura integral que brinda el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), conocer los requisitos para solicitar una afiliación y absolver dudas relacionadas con otros trámites que realiza la institución.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Así, entre enero y agosto, un total de 557 mil 431 ciudadanos usaron la aplicación, que puede descargarse desde Play Store. La entidad adscrita al Midis detalló los pasos para instalarlo en los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android e ingresar para realizar consultas:

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Buscar el aplicativo en Play Store con el nombre Yachaq Pensión 65 Entrar a la opción “Infórmate aquí”. Colocar el número de DNI del adulto mayor. Replicar el código de cuatro dígitos de colores que aparecerá en un recuadro. Presionar el botón “Buscar”.

Cronograma de pagos 2026

Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV ( julio–agosto ): 3 de agosto / 10 de setiembre

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027.