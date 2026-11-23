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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza a 3,45 soles peruanos, lo que representa una disminución del 0,09% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,46 soles por dólar. Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,31%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,65%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, consolidándose una vez más por un día consecutivo. La volatilidad actual del 3,16%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,6%, sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.