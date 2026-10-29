Aprobado el crédito suplementario: más de S/ 8.200 millones para enfrentar el fenómeno El Niño e impulsar la infraestructura

La iniciativa corresponde a la Proposición de Ley 5-2026-2031-CR, cuyo texto sustitutorio recibió la aprobación de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República el 22 de octubre. Foto: Norte Sostenible

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El Congreso de la República aprobó un crédito suplementario de hasta S/ 8.228,4 millones para financiar medidas de prevención ante el fenómeno El Niño 2026-2027, promover la inversión pública y atender necesidades en sectores como salud, educación y seguridad ciudadana. La iniciativa también contempla recursos para garantizar servicios esenciales y cumplir obligaciones del Estado.

La propuesta recibió el respaldo mayoritario de ambas cámaras legislativas, aunque durante el debate surgieron cuestionamientos sobre la distribución de los fondos, en particular por los recursos previstos para adquirir aviones de combate. Los parlamentarios también plantearon medidas adicionales para ampliar la conectividad en zonas alejadas y atender necesidades de las ollas comunes.

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¿Cómo se distribuirán los S/ 8.228,4 millones del crédito suplementario?

El dictamen se sustenta en la Proposición de Ley 5-2026-2031-CR, cuya fórmula sustitutoria fue aprobada por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República el 22 de octubre. La votación en la Cámara de Diputados concluyó con 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. En el Senado, la iniciativa obtuvo 37 votos favorables, 10 en contra y seis abstenciones.

Durante la sustentación, el titular de la comisión, José Arista Arbildo, explicó que el monto autorizado equivale al 3,19% del presupuesto público de 2026, fijado en S/ 257.561,6 millones. Según detalló, la propuesta considera la urgencia de las necesidades, las fuentes de financiamiento disponibles y las disposiciones legales necesarias para ejecutar los gastos.

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El parlamentario de Juntos por el Perú fue captado durmiendo mientras el pleno debatía medidas económicas relacionadas con la atención del fenómeno El Niño

La distribución contempla cuatro rubros principales:

S/ 702,9 millones para prevenir los efectos del fenómeno El Niño.

S/ 2.308,6 millones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

S/ 3.620,2 millones para impulsar la inversión pública y el equipamiento.

S/ 1.596,7 millones para cumplir obligaciones ineludibles.

Arista justificó la urgencia de la medida por la magnitud del evento climático previsto para el periodo 2026-2027. Señaló que podría superar la severidad del fenómeno registrado en 1983, al que atribuyó pérdidas equivalentes al 11% del producto bruto interno (PBI). Frente a ese escenario, sostuvo que la proyección “nos obliga a actuar con celeridad y eficacia”.

¿Qué cambios se incorporaron durante el debate parlamentario?

La discusión se extendió por más de tres horas y reunió a representantes de los seis grupos parlamentarios. Durante ese periodo, legisladores de ambas cámaras propusieron incorporar artículos y disposiciones complementarias al dictamen. Tras un cuarto intermedio, Arista informó sobre las modificaciones incluidas en el texto.

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Entre ellas, se autorizó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a adquirir kits de cocina para las ollas comunes mediante un convenio con un organismo internacional. Asimismo, se habilitó a la Presidencia del Consejo de Ministros para implementar conectividad satelital en postas médicas, colegios y comisarías situados en zonas rurales o alejadas.

El debate duró más de tres horas y contó con la participación de legisladores de las seis bancadas parlamentarias. Foto: difusión

Cuestionamientos por la compra de aviones de combate

Uno de los principales puntos de controversia fue la asignación de S/ 1.000 millones para adquirir aviones caza. El diputado Heber López Letona, del Partido Cívico Obras, cuestionó que se destinen recursos a esa compra mientras persisten necesidades de hospitales, colegios, seguridad ciudadana y reactivación de obras paralizadas.

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La senadora Mirtha Vásquez Chuquilín, de Ahora Nación, también expresó reparos. Indicó que, pese a que el crédito suplementario busca financiar acciones frente a El Niño, solo S/ 581 millones estarían destinados directamente a ese objetivo, lo que representa aproximadamente el 7% del total. Además, manifestó su preocupación por el presupuesto previsto para los aviones.

Legisladores piden garantizar el uso de los recursos

El diputado Leo De Paz Lancho, de Renovación Popular, sostuvo que la aprobación de fondos debe acompañarse de mecanismos que aseguren su ejecución adecuada. “lo importante es que cada sol pueda llegar a su destino; el problema no es solo dinero, el problema es gastarlo bien”, afirmó. Por su parte, el senador José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú, preguntó si la adquisición de aeronaves era necesaria ante los desastres que afectan a distintas regiones.

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El diputado Nery Fernández Nina, del Partido del Buen Gobierno, planteó que debe verificarse si los recursos alcanzarán a todo el territorio y contribuirán a reducir las brechas entre los peruanos. En tanto, la senadora Patricia Juárez Gallegos, de Fuerza Popular, precisó que la iniciativa corresponde a un crédito suplementario que se incorporará al presupuesto nacional, no a una nueva ley de presupuesto. Según indicó, la medida busca impulsar la economía mediante las pequeñas y medianas empresas y atender las necesidades relacionadas con el fenómeno El Niño.