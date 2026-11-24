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Alias ‘Jolín’ identificó a ‘Jorobado Davis’ como el posible sucesor al frente de La Jauría, una organización criminal que, según su propia versión, mantendría a unos 50 hombres bajo su influencia. La afirmación fue recogida durante su traslado a Lima, luego de su captura en Ecuador.

Al ser consultado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre quién continuaría al mando de la estructura tras su caída, el detenido respondió: ‘Jorobado Davis’.

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El presunto cabecilla, identificado en los reportes como Jolín Bazán Valderrama, también aseguró que tenía “cincuenta más o menos” integrantes dentro de la organización criminal.

Cabecilla de "La Nueva Jauría" fue entregado a las autoridades peruanas tras ser capturado en Ecuador.

Posible reemplazo

Las declaraciones surgieron cuando el detenido era interrogado sobre la continuidad de la banda criminal. “¿Y por La Jauría quién sigue?”, le preguntaron los policías. Tras una pausa, ‘Jorobado Davis’, contestó.

La mención sitúa a ese hombre como una figura que podría asumir el control de parte de la red atribuida a La Jauría, también denominada La Nueva Jauría.

La extradición de ‘Jorobado Davis’ por los delitos de sicariato agravado y organización criminal fue aprobada en enero de este año. Según las investigaciones, el hombre tuvo una presunta relación sentimental con Katy Cruz, una de las hermanas vinculadas a Los Pulpos, quien cumple una condena de 30 años de prisión.

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La Nueva Jauría tendría hasta 10 facciones que actúan de acuerdo con sus necesidades. El historiador Jorge Nureña señaló al medio que la organización se encuentra dividida en varios grupos y que el quiebre se remonta a un período comprendido entre 2022 e inicios de 2023.

De acuerdo con esa versión, a Jolín se le atribuyó haber filtrado información hacia la Policía. El reporte también ubicó a inicios de 2023 la separación entre Jolín y Johnson Smith Cruz, de Los Pulpos.

Cabecilla de "La Nueva Jauría" fue entregado a las autoridades peruanas tras ser capturado en Ecuador.

Estructura de 50 integrantes

Alias ‘Jolín’ sostuvo que todavía había integrantes activos en otras estructuras. Mencionó los nombres de John, Miller y Óscar. Sobre el segundo en mención afirmó: “Es más psicópata, todo lo ve muerte”.

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Luego, al ser preguntado por los miembros de La Jauría que controlaba, declaró que eran 50.

Un reporte de Latina Noticias también incluyó detalles sobre el dinero que, según sus propias declaraciones, recibía de las actividades de la organización. Al ser consultado sobre las ganancias que obtenía, indicó que le entregaban un porcentaje. “El diez”, respondió cuando le preguntaron por el monto de esa participación.

Se le planteó si las ganancias podían superar los USD 100 mil. “Más”, respondió el detenido en dos ocasiones. Después, ante la pregunta sobre si recibía entre USD 100 mil y USD 150 mil, señaló que esa suma correspondía a un período de “un mes y medio, dos meses”.

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El detenido había confirmado ingresos superiores a USD 150 mil por acciones extorsivas y que el 10% correspondía a su parte de los cobros realizados por quienes cometían extorsiones y sicariato.

Uno de los delincuentes más buscados del Perú fue capturado en una zona costera de Ecuador. Captura: Ministerio del Interior del Perú.

Jolín alternó sus declaraciones de arrepentimiento e inocencia

Durante su traslado a Lima, alias “Jolín” emitió mensajes distintos sobre los hechos que se le atribuyen. En una de las secuencias difundidas por 24 Horas, manifestó arrepentimiento: “Me he arrepentido de haber hecho muchas cosas”.

Cuando le preguntaron qué les diría a los trujillanos, respondió: “Está bien, bueno, que ahora yo estoy en prisión y voy a pagar mis culpas”. No obstante, su defensa sostuvo que él se considera inocente de la acusación relacionada con el secuestro de un hombre.

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“Él dice que es inocente”, afirmó una representante de su defensa en declaraciones incluidas en el reportaje. En otro intercambio, el detenido aseguró: “Hay organizaciones, pero yo estoy solo”.

El informe televisivo señaló que la captura se realizó mediante un operativo conjunto de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la División de Investigación de Delitos Transnacionales, con apoyo de HSI. Los agentes viajaron a Ecuador con reserva, incluso solicitaron vacaciones para no levantar sospechas, según 24 Horas.