Pensión 65 sube a S/700 este noviembre: ¿Cuándo se pagará el nuevo monto?

Todo listo para el pago de Pensión 65 de S/700 en noviembre. Solo falta que el gobierno promulgue la Ley del crédito suplementario, que incluye esta medida y transfiera los recursos. - Crédito Andina

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El Pleno del Congreso de la República aprobó el crédito suplementario pedido por el gobierno de Keiko Fujimori, el cual autoriza S/8.228,4 millones para financiar acciones frente al fenómeno El Niño.

Así, el Ejecutivo tiene ya solo que promulgar la Ley para que las medidas empiecen a ser aplicadas. Y una de ellas ya tiene fecha de vigencia. Se trata del aumento del monto que entrega Pensión 65, de S/350 a S/700, la promesa de la presidenta al iniciar su mandato.

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Esta subvención que se entrega a los adultos mayores en pobreza extrema irá para 824 mil 351 beneficiarios, quienes ya la recibirán en el padrón de noviembre-diciembre. El lunes 30 de noviembre ya este aumento estaría implementado y desde esa fecha la pensión será de S/700.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Pensión 65 de S/700 se paga en noviembre

Como se sabe, este año ya estaba aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65. Sin embargo, si bien los pagos anteriores han sido del monto de S/350, el último del 2026, en noviembre, será de S/700.

Vale recordar cuál fue el cronograma de este año y cuál es la siguiente fecha (la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y la segunda del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores):

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Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre. Este fue el último pago de S/350

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027. Este pago ya será de S/700.

El lunes 30 de noviembre se dará el pago en el Banco de la Nación el sexto del año de Pensión 65. El aumento se aplicaría desde esta subvención, y sería de S/700.

MEF estaría afinó la medida para aplicar el aumento de Pensión 65 este año - Crédito MEF

¿Qué dice el crédito suplementario?

El proyecto de Ley de crédito suplementario que se discutió y se aprobó la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República y luego en el Pleno del Congreso señala lo siguiente:

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social remite una propuesta normativa que autoriza una subvención económica adicional extraordinaria de S/350 a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65″, señala el texto del proyecto presentado por el Ejecutivo.

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Ya dentro de la Ley de Presupuesto Público para 2027 se incluye el aumento de Pensión 65 a S/700, pero ahora el Gobierno planea adelantar esta subida con este crédito suplementario: “Se autoriza, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria ‘Pensión 65′, a otorgar una subvención económica adicional de S/ 350 a favor de las personas usuarias de dicho Programa”, se señala en el crédito suplementario.

Pensión 65 será de S/700, el doble de antes. Pero falta aún que se valide en el Pleno del Congreso para que aplique desde este mismo noviembre. - Crédito Andina

Esta misma “se entrega en forma conjunta con la subvención económica regular correspondiente al periodo de pago de noviembre-diciembre de 2026 y la subvención económica adicional autorizada en el artículo 62 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, se aclara.

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¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno no solo incluirá ya la subvención adicional de S/100, que convertía la pensión de S/250 en S/350, sino este adicional de S/350 para llegar finalmente al monto de S/700, un aumento considerable que impactará en los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Se debe aclarar también que la subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados.

Así, se destinarán S/288 millones 522 mil 850 para el pago correspondiente al periodo bimestral noviembre-diciembre de 2026, para beneficiar a 824 mil 351 usuarios de continuidad del citado programa, con este incremento.

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