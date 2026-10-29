Perú

Pensión 65 sube a S/700 este noviembre: ¿Cuándo se pagará el nuevo monto?

El Congreso aprobó el primer crédito suplementario del gobierno de Keiko Fujimori, que destinará S/288 millones 522 mil 850

Pensión 65 - MIDIS
Todo listo para el pago de Pensión 65 de S/700 en noviembre. Solo falta que el gobierno promulgue la Ley del crédito suplementario, que incluye esta medida y transfiera los recursos. - Crédito Andina
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El Pleno del Congreso de la República aprobó el crédito suplementario pedido por el gobierno de Keiko Fujimori, el cual autoriza S/8.228,4 millones para financiar acciones frente al fenómeno El Niño.

Así, el Ejecutivo tiene ya solo que promulgar la Ley para que las medidas empiecen a ser aplicadas. Y una de ellas ya tiene fecha de vigencia. Se trata del aumento del monto que entrega Pensión 65, de S/350 a S/700, la promesa de la presidenta al iniciar su mandato.

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Esta subvención que se entrega a los adultos mayores en pobreza extrema irá para 824 mil 351 beneficiarios, quienes ya la recibirán en el padrón de noviembre-diciembre. El lunes 30 de noviembre ya este aumento estaría implementado y desde esa fecha la pensión será de S/700.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Pensión 65 de S/700 se paga en noviembre

Como se sabe, este año ya estaba aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65. Sin embargo, si bien los pagos anteriores han sido del monto de S/350, el último del 2026, en noviembre, será de S/700.

Vale recordar cuál fue el cronograma de este año y cuál es la siguiente fecha (la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y la segunda del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores):

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  • Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo
  • Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo
  • Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio
  • Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre
  • Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre. Este fue el último pago de S/350
  • Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027. Este pago ya será de S/700.

El lunes 30 de noviembre se dará el pago en el Banco de la Nación el sexto del año de Pensión 65. El aumento se aplicaría desde esta subvención, y sería de S/700.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
MEF estaría afinó la medida para aplicar el aumento de Pensión 65 este año - Crédito MEF

¿Qué dice el crédito suplementario?

El proyecto de Ley de crédito suplementario que se discutió y se aprobó la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República y luego en el Pleno del Congreso señala lo siguiente:

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social remite una propuesta normativa que autoriza una subvención económica adicional extraordinaria de S/350 a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65″, señala el texto del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Ya dentro de la Ley de Presupuesto Público para 2027 se incluye el aumento de Pensión 65 a S/700, pero ahora el Gobierno planea adelantar esta subida con este crédito suplementario: “Se autoriza, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria ‘Pensión 65′, a otorgar una subvención económica adicional de S/ 350 a favor de las personas usuarias de dicho Programa”, se señala en el crédito suplementario.

Persona que cobrará pensión con cartel de Pensión 65
Pensión 65 será de S/700, el doble de antes. Pero falta aún que se valide en el Pleno del Congreso para que aplique desde este mismo noviembre. - Crédito Andina

Esta misma “se entrega en forma conjunta con la subvención económica regular correspondiente al periodo de pago de noviembre-diciembre de 2026 y la subvención económica adicional autorizada en el artículo 62 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, se aclara.

¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno no solo incluirá ya la subvención adicional de S/100, que convertía la pensión de S/250 en S/350, sino este adicional de S/350 para llegar finalmente al monto de S/700, un aumento considerable que impactará en los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Se debe aclarar también que la subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados.

Así, se destinarán S/288 millones 522 mil 850 para el pago correspondiente al periodo bimestral noviembre-diciembre de 2026, para beneficiar a 824 mil 351 usuarios de continuidad del citado programa, con este incremento.

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