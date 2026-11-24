El periodista Mauricio Loret de Mola contó detalles del interés de la 'U' por el volante chileno y la idea de juntarlo con Carlos Gruezo. (Video: Desmarcados)

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Mientras el plantel de Universitario de Deportes se enfoca en afrontar las semifinales de la Liga 1 2026 ante Sport Huancayo, la directiva ya mueve piezas para reforzar el equipo de cara al próximo año. Uno de los nombres que volvió a instalarse en Ate es el de Rodrigo Ureña, actualmente en Millonarios de Colombia.

El periodista Mauricio Loret de Mola informó en el programa Desmarcados que el club ‘crema’ realiza gestiones para recuperar al volante chileno. La idea se vincula con el pedido de Fabián Bustos, quien conoce al jugador tras haberlo dirigido tanto en la ‘U’ como en el conjunto ‘cafetero’.

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La posibilidad contempla una volante central con el ‘Pitbull’ y Carlos Gruezo. Según el comunicador, el mundialista ecuatoriano ya tiene encaminada su llegada, mientras que Mathías Llontop también está asegurado y José Carabalí se encuentra cerca de volver a la institución.

“En la ‘U’ también están haciendo intentos para que vuelva Rodrigo Ureña. Va a ser una gestión ultra difícil porque él tiene todavía un año de contrato en Millonarios (...). La ‘U’ se han puesto en contacto con la empresa que maneja a Ureña, que es AIM Fútbol”, precisó.

Universitario busca fichar a Rodrigo Ureña para juntarlo con Carlos Gruezo el 2027.

La dificultad de Universitario para traer de regreso a Rodrigo Ureña

El primer obstáculo es contractual. Mauricio Loret de Mola precisó que a Rodrigo Ureña le queda un año de vínculo con Millonarios y que su cláusula de rescisión tendría un valor de USD 600.000. La cifra obligaría a Universitario a negociar con el club colombiano o a encontrar una fórmula que permita asumir el costo de la operación.

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El aspecto salarial representa otra barrera. El periodista señaló que la propuesta que la ‘U’ podría presentar está por debajo de lo que Ureña gana en Colombia, una diferencia que condiciona la viabilidad de su regreso.

El futbolista ya conocería una referencia de la oferta económica que recibiría si la entidad ‘merengue’ logra resolver su salida del cuadro bogotano. “Entiendo que Ureña tiene una idea de cuánto pagaría la ‘U’ por él en caso puedan acceder a la cláusula, lo cual a esta altura yo entiendo que no le satisface del todo, porque no es el precio que de repente hoy un jugador como Ureña espera”, contó el comunicador.

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El periodista Paul Pérez informó del fuerte interés del club 'celeste' por el volante chileno de Millonarios de Colombia. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

La relación de Rodrigo Ureña con el hincha y la directiva de Universitario

La relación de Rodrigo Ureña con el hincha de Universitario quedó separada de su conflicto con la directiva. El volante fue parte del tricampeonato obtenido por el club entre 2023 y 2025 y, al hablar de su salida, sostuvo que siempre defendió los colores con honor.

Durante un amistoso en el estadio Monumental, ya con la camiseta de Millonarios, el mediocampista apuntó contra quienes condujeron las conversaciones que derivaron en su partida. “Universitario es su gente”, afirmó.

El ‘Pitbull’ también indicó que no quería que una declaración suya afectara a la ‘U’. Esa postura sugiere que, pese al desenlace de su etapa en Ate, conserva una valoración por el equipo y por el vínculo construido con sus simpatizantes.

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El chileno reveló todo lo que vivió previo a su salida de la 'U'. Créditos: Jax Latin Media / X.

El problema se concentró en el trato recibido de parte de la dirigencia de Universitario durante la negociación de salida. Rodrigo Ureña afirmó que el conflicto no se redujo al dinero y cuestionó la forma en que se manejaron los contactos.

El futbolista relató que recibió llamados durante la noche del 24 de diciembre para que dejara el club. El volante sostuvo que atravesaba un momento personal sensible por la muerte de su padre y consideró dolorosa aquella situación.

Las palabras del jugador exponen un quiebre con quienes tuvieron participación en su desvinculación, pero no necesariamente con el hincha. Para la entidad de Ate, cualquier conversación por su retorno tendría que atender ese antecedente y generar condiciones de confianza antes de avanzar.

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